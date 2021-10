Jeff Bezos trải lòng về thành công của New World

Tựa game MMORPG mới New World của Amazon đang phá hủy kỷ lục về số lượng người chơi trong tuần đầu tiên chính thức ra mắt, tạo ra sự thay đổi lớn trong ngành game. Với diễn biến này, Jeff Bezos - Chủ tịch điều hành của Amazon đã lên tiếng về sự ra mắt thành công của New World.

Trong nhiều năm qua Amazon đã trở thành một trong những cách mua sắm thuận tiện nhất cho người tiêu dùng, khiến các công ty lớn trên thế giới cũng bắt đầu xây dựng thị trường trực tuyến của mình. Mặc dù đã thành công trong các dự án kinh doanh khác, Amazon đã thực sự gặp khó khăn khi thâm nhập vào ngành công nghiệp game. Với danh sách chờ dài đằng đẵng để được đăng nhập vào New World như hiện tại là một dấu hiệu cho thấy sự thành công của game về lượng người chơi.

Jeff Bezos tỏ ra khá sự phấn khích trước thành công của New World trên mạng xã hội, theo đó mặc dù vấp phải rất nhiều thất bại trong việc làm game nhưng nhờ sự bền bỉ của Amazon cũng đã mang lại thành công cho New World. Trước đó, Bezos đã khá im lặng về các hoạt động trong lĩnh vực game của Amazon. Vào năm 2021 Bezos chỉ tweet bảy lần, khiến lời khen ngợi của ông về New World khá thu hút sự chú ý của truyền thông.





Bezos chắc chắn có quyền hài lòng với công việc của Amazon vì như dữ liệu cho thấy, có hàng trăm nghìn người muốn chơi New World. Đồng thời, nhiều phản ứng tích cực cho rằng đây vẫn chỉ là bước khởi đầu của New World và hiện tại vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Amazon đã bắt đầu loại những người chơi AFK của New World mới để giúp giảm thời gian xếp hàng, đây là một khởi đầu tốt, nhưng nó vẫn còn một chặng đường trước khi tựa game thực sự có thể được coi là một thành công.

New World phát hành ngày 28.9.2021 trên PC.