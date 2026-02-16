Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Jemmia Diamond đón Đại sứ UAE, khẳng định cầu nối thương mại và ‘Kim cương vượng khí’

Bắc Tiến
16/02/2026 08:00 GMT+7

Ngày 9.2, Công ty Cổ phần Jemmia vinh dự đón tiếp phái đoàn cấp cao do Dr. Bader Almatrooshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Việt Nam, dẫn đầu đến thăm và làm việc tại trụ sở công ty.

Jemmia Diamond đón Đại sứ UAE, khẳng định cầu nối thương mại và ‘Kim cương vượng khí’- Ảnh 1.

Với mục đích tọa đàm kết nối "Friends of Jemmia" - Chuyến viếng thăm lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Ngài đại sứ nhà nhân tố quan trọng kiến tạo kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai quốc gia. như: góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - UAE lên Đối tác toàn diện (10.2024), ký kết Hiệp định CEPA.

Việc Ngài đại sứ lựa chọn Jemmia làm điểm đến đối thoại doanh nghiệp xuất phát từ nền tảng hợp tác bền vững giữa Jemmia và DMCC - một trong những trung tâm thương mại tự do lớn nhất UAE.

Jemmia - "Cầu nối thịnh vượng" giữa UAE và doanh nghiệp Việt

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Jemmia đã tổ chức tọa đàm Kết nối giao thương với sự tham gia của hệ sinh thái "Friends of Jemmia".

Ông Lâm Ngọc Cường - CEO Jemmia chia sẻ: "Jemmia không chỉ mang kim cương chuẩn quốc tế đến người Việt, mà còn chủ động đưa các đối tác uy tín đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng mở ra cánh cửa hợp tác mới với thị trường UAE trong năm 2026".

Dấu ấn "Ngoại giao văn hóa" và định nghĩa "Kim cương vượng khí"

Trong chương trình, Jemmia tôn vinh bản sắc Việt như một "đại sứ thầm lặng". Không gian trà thất truyền thống cùng hương trà "Quốc Tộ Chi Hương" trở thành chất xúc tác giúp đối thoại trở nên cởi mở và sâu sắc hơn.

Sự kiện cũng góp phần hoàn thiện định nghĩa "Kim cương vượng khí" của Jemmia:

  • Chất lượng: tinh tuyển 2% tốt nhất thế giới
  • Pháp lý: minh bạch nguồn gốc, thuế quan, tuân thủ chuẩn mực quốc tế
  • Giá trị bền vững: vừa là tài sản, vừa kiến tạo thịnh vượng lâu dài cho khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng

Nhờ dấu mốc này, Jemmia khẳng định vị thế không chỉ là thương hiệu kim cương cao cấp, mà là một tổ chức kiến tạo giá trị và cầu nối chiến lược giữa Việt Nam và UAE.

