Jennie (BlackPink) liên tiếp mất hợp đồng quảng cáo lớn vào tay đàn em

Sohu đưa tin ngày 5.9, một bài đăng tổng hợp về những thay đổi trong danh sách thương hiệu Jennie từng đại diện đã thu hút hơn 78.000 lượt xem, kéo theo cuộc tranh luận gay gắt quanh câu hỏi: Đây chỉ là việc kết thúc hợp đồng theo chu kỳ bình thường, hay giá trị thương mại của Jennie đã thay đổi?

Nhiều thương hiệu lớn đồng loạt tìm gương mặt mới thay thế Jennie

Theo truyền thông đưa tin, thương hiệu kính mắt Gentle Monster đã thay đổi người mẫu đại diện từ Jennie sang Karina (aespa). Một số người hâm mộ còn dự đoán Karina nhiều khả năng sẽ tiếp tục thay thế Jennie khi đảm nhận thêm vai trò đại sứ cho Chanel Beauty, sau khi thương hiệu này gửi hoa ủng hộ đến nữ idol 10X. Bên cạnh đó, Chanel còn tài trợ trang phục cho Karina trong concert gần đây của aespa.

Jennie là một trong những idol Kpop nắm giữ nhiều hợp đồng quảng cáo nhất Ảnh: Instagram jennierubyjane

Trong khi đó, thương hiệu mỹ phẩm Hera và nhãn hàng nước hoa Tamburins từng được Jennie làm đại sứ lại chọn Felix (nhóm Stray Kids) làm gương mặt quảng bá mới. Việc Felix liên tiếp giành được hai hợp đồng giá trị cao khiến anh được truyền thông Hàn gọi là "cổ phiếu xanh trong làng quảng cáo thế hệ mới".

Mới đây, Karina (aespa) đã nhận được thư và hoa ủng hộ từ thương hiệu mỹ phẩm Chanel, từ đó làm dấy lên tin đồn cả hai sẽ hợp tác trong thời gian tới Ảnh: Instagram katarinabluu

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng đây chỉ là quy luật thay thế tự nhiên trong hoạt động thương mại. Tuy vậy, không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối. Một bình luận nổi bật viết: "Những thương hiệu này từng nâng tầm đẳng cấp nhờ sức ảnh hưởng của Jennie, nhưng giờ có lẽ không đủ chi phí để giữ cô ấy nữa". Quan điểm này nhận được nhiều sự đồng tình, khi nhiều người cho rằng Jennie với vị thế của "thế hệ idol top đầu" từng góp phần gia tăng mạnh mẽ giá trị thương hiệu Hera hay Gentle Monster, và việc các nhãn hàng lựa chọn đàn em có chi phí hợp lý hơn là điều dễ hiểu.

Felix (nhóm Stray Kids) đã thay thế Jennie để trở thành gương mặt đại diện mới cho nhiều thương hiệu đình đám Ảnh: Instagram yong.lixx

Một số ý kiến phản bác kịch liệt luận điệu "Jennie bị loại bỏ". Họ lập luận rằng hợp đồng quảng cáo kết thúc là chuyện bình thường, trong khi việc gia hạn dài hạn là ngoại lệ. Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã nhắc lại câu nói đầy tự tin trước đây của fan Jennie rằng: "Hera đã bị Jennie bỏ rơi, Chanel mỹ phẩm sẽ thuộc về Jennie", rồi sau đó bị phản bác: "Cuối cùng Karina mới là người nhận được Chanel, còn Jennie thì mất liền hai hợp đồng lớn".

Việc Jennie mất cùng lúc nhiều hợp đồng quảng cáo đã gây ra tranh cãi, song điều đó không làm suy giảm vị thế top đầu của cô trong làng giải trí. Điều công chúng quan tâm hơn cả lúc này là Jennie sẽ tiếp tục hướng đến sự hợp tác với các thương hiệu cao cấp hơn, hay mở rộng sang những lĩnh vực mới.