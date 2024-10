Jennie gây tò mò khi thông báo ra mắt MV solo bằng hình xăm

Ngôi sao Jennie của nhóm BlackPink vừa thông báo sắp trở lại với đĩa đơn mới mang tên Mantra vào ngày 11.10. MV này đánh dấu vai trò nghệ sĩ solo của nữ thần tượng Hàn sau một năm tuyên bố rời YG, lập công ty riêng để quản lý các hoạt động độc lập.

Jennie gây tò mò khi đăng ảnh đường cong có tên MV solo mới ẢNH: INSTAGRAM NV

Để kích thích sự tò mò và trông đợi từ người hâm mộ, Jennie không quên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng và teaser gồm những giai điệu ngắn gọn về Mantra. "Giai điệu ngắn gọn nhưng gây nghiện của teaser để lại ấn tượng sâu sắc, làm dấy lên kỳ vọng về một ca khúc hoàn chỉnh", trang Spotvnews (Hàn Quốc) nhận định.

Theo đó, từ khóa "Calling All Pretty Girls" thu hút nhiều sự chú ý không chỉ từ người hâm mộ mà còn từ các nghệ sĩ toàn cầu. Cụm từ này trở thành từ khóa "hot" trên bản đồ xu hướng ở nhiều quốc gia và khu vực, dẫn đầu là trên nền tảng X.

Jennie trong loạt ảnh quảng bá cho Mantra ẢNH: INSTAGRAM NV

Jennie là nghệ sĩ Hàn đang liên tục gặt hái nhiều thành tích đáng chú ý ở cả hai vai trò - thành viên nhóm nhạc nữ BlackPink lẫn nghệ sĩ solo. Ca khúc One of the Girls (Jennie hợp tác với The Weeknd và Lily Rose Depp phát hành năm 2023) giúp cô trở thành ca sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đạt được chứng nhận bạch kim từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ.

MV Solo (2018), ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp solo của Jennie vượt 1 tỉ lượt xem hồi đầu năm nay, giúp cô trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt được kỷ lục này.