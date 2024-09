Jennie nhóm BlackPink ký hợp đồng với Columbia Records, ra đĩa đơn mới

Jennie lần đầu xuất hiện vào năm 2016 với tư cách là thành viên của BlackPink. Cô là nữ nghệ sĩ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard và là nghệ sĩ duy nhất của đất nước này đứng đầu Coachella.

Jennie nhóm BlackPink ẢNH: VARIETY

Năm ngoái, Jennie đã hợp tác với the Weeknd và Lily-Rose Depp trong ca khúc One of the Girls và xuất hiện cùng hai người qua loạt phim gây tranh cãi của HBO The Idol.

Jennie sinh ra ở Hàn Quốc, chuyển sang sống và học tập ở Auckland, New Zealand từ năm 10 tuổi. 5 năm sau cô trở về Hàn Quốc và gia nhập học viện tài năng của YG, công ty giải trí hàng đầu xứ kim chi.

BlackPink được thành lập vào năm 2016 và nhanh chóng trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên có 5 MV đạt một tỉ lượt xem trên YouTube và là nhóm nhạc nữ được theo dõi nhiều nhất trên Spotify.

Jennie tại buổi ra mắt phim The Idol năm 2023 ẢNH: IMDb

Trong The Idol do Sam Levinson chỉ đạo, Jennie hoạt động dưới nghệ danh Jennie Ruby Jane, vào vai ca sĩ kiêm vũ công hỗ trợ cho ngôi sao nhạc pop Lily-Rose Depp – con gái của tài tử Johnny Depp và ca sĩ Pháp Vanessa Paradis.

Jennie từng trò chuyện với Dua Lipa về trải nghiệm này trên podcast Dua Lipa: At Your Service của BBC Sounds vào năm ngoái rằng: "Diễn xuất chắc chắn là một trong những điều tôi muốn khám phá. Nhưng khi quyết định thực sự theo đuổi nó, tôi biết mình cần phải làm đúng. Và trước hết, tôi muốn phần diễn xuất trong sự nghiệp của mình phải chân thực, thay vì chỉ cố gắng nắm bắt bất kỳ cơ hội nào đến với mình. Điều đó có nghĩa là khi tôi dành thời gian ở Los Angeles, tôi được trực tiếp gặp Sam Levinson và được nói chuyện với anh ấy. Sam đã nói với tôi rất nhiều về vai diễn mà anh ấy muốn tôi thể hiện. Điều đó thực sự làm tôi xúc động".