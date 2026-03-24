Jennifer Aniston vẫn kiếm bộn tiền từ 'Friends', tích lũy tài sản khủng tuổi U.60

Ở tuổi 57, Aniston đang chứng minh chương thứ hai trong sự nghiệp của mình thậm chí còn quyền lực và giàu có hơn cả thời hoàng kim thập niên 90 thế kỷ trước

Sức hút bền bỉ từ biểu tượng văn hóa đại chúng

Đối với hàng triệu khán giả, Jennifer Aniston mãi mãi là Rachel Green, cô tiểu thư sành điệu với kiểu tóc "The Rachel" đã thay đổi cả một thế hệ. Thành công của Friends là con dao hai lưỡi. Một mặt, nó đưa cô lên hàng ngũ sao hạng A, mặt khác nó tạo ra định kiến khủng khiếp rằng Aniston chỉ có thể đóng những vai hài lãng mạn nhẹ nhàng.

Trong một bài phỏng vấn với The Hollywood Reporter, Aniston trải lòng về cảm giác bị mắc kẹt: "Tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng chứng minh mình không chỉ là cô gái sống trong căn hộ có khung cửa sổ màu tím đó". Tờ Variety nhận định rằng, rất ít diễn viên sitcom có thể chuyển mình sang điện ảnh và truyền hình chính kịch thành công như Aniston, bởi "cái bóng" của nhân vật quá cố hữu trong tâm trí công chúng. Theo Rolling Stone, sức ảnh hưởng của Rachel Green lớn đến mức ngay cả khi Aniston tham gia các dự án "nặng ký" như Cake (2014), khán giả vẫn mất một thời gian dài mới có thể chấp nhận cô trong một diện mạo khắc khổ và tâm lý phức tạp.

Trong bối cảnh làn sóng hoài niệm thập niên 1990 quay trở lại mạnh mẽ, Jennifer Aniston tiếp tục là cái tên được săn đón

Bước ngoặt thực sự đến khi Aniston bắt tay với Apple TV+ cho series The Morning Show. Đây không chỉ là một vai diễn, mà là lời khẳng định vị thế của cô tại Hollywood với tư cách là Nhà sản xuất điều hành (Executive Producer). Vào vai Alex Levy, một MC truyền hình đối diện với sự sụp đổ của sự nghiệp và những bê bối của phong trào #MeToo, Aniston đã phô diễn kỹ thuật diễn xuất nội tâm đỉnh cao. Tờ The Guardian đánh giá: "Aniston trong The Morning Show không còn là ngôi sao sitcom đang cố gắng diễn kịch, cô ấy thực sự là một thế lực".

Việc nắm giữ vai trò sản xuất thông qua công ty riêng Echo Films giúp cô có quyền quyết định nội dung. Theo các nguồn tin mới nhất từ Deadline, mùa 5 của series này đang được thực hiện với mức đầu tư kỷ lục, cho thấy niềm tin tuyệt đối của các "ông lớn" công nghệ vào cái tên Jennifer Aniston ở độ tuổi U.60.

Jennifer Aniston trong vai Rachel Green, hình tượng làm nên tên tuổi toàn cầu.

Jennifer Aniston: Cỗ máy kiếm tiền thượng hạng

Không chỉ thành công về nghệ thuật, Jennifer Aniston còn là một trong những phụ nữ giàu nhất giới giải trí. Tính đến năm 2026, khối tài sản ròng của cô ước tính vượt mức 350 triệu USD (theo Forbes và Celebrity Net Worth).

Thu nhập của cô đến từ ba nguồn chính, trước tiên phải kể đến thu nhập thụ động từ Friends. Dù phim đã kết thúc hơn 20 năm, nhưng nhờ điều khoản hưởng lợi nhuận từ việc phát sóng lại (syndication), dàn sao Friends vẫn thu về khoản tiền khổng lồ. Theo tờ USA Today, bộ phim vẫn mang về cho Warner Bros khoảng 1 tỉ USD mỗi năm. Vợ cũ Brad Pitt nhận được 2% doanh thu đó, tương đương khoảng 20 triệu USD/năm mà không cần phải làm gì thêm.

Kế đến là thù lao kỷ lục từ The Morning Show. Tại Apple TV+, Aniston và đối tác Reese Witherspoon đã thiết lập một tiêu chuẩn thu nhập mới cho giới nữ nghệ sĩ. Cô nhận ít nhất 2 triệu USD cho mỗi tập phim. Với mỗi mùa gồm 10 tập, cô dễ dàng bỏ túi 20 triệu USD, chưa tính lợi nhuận với tư cách nhà sản xuất.

Ở tuổi 57, Jennifer Aniston lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn so với trước đây. Cô từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng bản thân đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân, thay vì chạy theo áp lực danh tiếng

Ở tuổi "bà ngoại", minh tinh tóc vàng vẫn là gương mặt đại diện "vàng" cho các thương hiệu nhờ hình ảnh sạch và lối sống lành mạnh. Các thương hiệu như Aveeno, Vital Proteins, Pvolve... mang về cho cô hàng chục triệu USD mỗi năm. Trong đó LolaVie - thương hiệu chăm sóc tóc cá nhân của cô được các chuyên gia kinh doanh trên Business of Fashion đánh giá là tăng trưởng vượt bậc, đóng góp đáng kể vào khối tài sản ròng nhờ chất lượng sản phẩm thực tế thay vì chỉ dựa vào tên tuổi ngôi sao.

Ở tuổi U.60, thay vì tham gia vào cuộc đua thảm đỏ đầy áp lực, Jennifer Aniston chọn cách sống kín đáo hơn trong biệt thự trị giá 21 triệu USD tại Bel Air, California, Mỹ. Cô tập trung vào việc tập luyện cường độ thấp và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Minh tinh 6X cũng vừa đón sinh nhật tuổi 57 theo cách khá kín đáo bên bạn trai Jim Curtis. Cả hai được cho là đang có mối quan hệ ổn định, "mang lại sự bình yên" cho nữ diễn viên sau nhiều năm kín tiếng chuyện tình cảm.