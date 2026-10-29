Jennifer Lawrence bị ê kíp đoàn phim 'xem trộm' cảnh khỏa thân

Jennifer Lawrence cho rằng một nữ diễn viên trẻ, chưa có nhiều vị thế trong ngành, có thể sẽ buộc phải chấp nhận tình huống tương tự vì lo ngại bị gắn mác "khó làm việc" và ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Cổ vũ thế hệ diễn viên trẻ hãy lên tiếng

Bản thân Jennifer Lawrence từng là nạn nhân của vụ tấn công mạng gây chấn động vào năm 2014, khi những hình ảnh riêng tư có nội dung nhạy cảm của cô bị đánh cắp và phát tán bất hợp pháp trên internet. Chính vì vậy, nữ diễn viên cho rằng vị thế hiện tại tại Hollywood khiến cô có trách nhiệm lên tiếng trước những hành vi xâm phạm quyền riêng tư.

Jennifer Lawrence cho biết cô từng vô cùng bức xúc khi phát hiện một số thành viên trong đoàn phim "xem trộm" mình khỏa thân Ảnh: AP

Chia sẻ trên podcast Call Her Daddy, Jennifer Lawrence cho biết cô ngày càng chủ động bày tỏ quan điểm khi sự nghiệp phát triển và bản thân có tiếng nói lớn hơn trong ngành công nghiệp điện ảnh. "Tôi lên tiếng nhiều hơn bởi tôi cũng ý thức được vị trí của mình trong ngành. Có một lần trên phim trường, khi tôi đang thực hiện cảnh khỏa thân, một số thành viên ê kíp không được phép có mặt vẫn xuất hiện ở đó. Tôi đã phản ứng rất quyết liệt. Bởi nếu ở vị trí như chúng tôi hiện tại mà còn không thể thiết lập những nguyên tắc như vậy, thì điều gì sẽ xảy ra với một cô gái 18 tuổi chưa có tên tuổi?", người đẹp 9X kể lại.

Ngôi sao The Hunger Games cho rằng một nữ diễn viên trẻ rơi vào hoàn cảnh tương tự có thể bị đặt trước lựa chọn khó khăn giữa việc lên tiếng bảo vệ quyền riêng tư hay im lặng ngậm ngùi chấp nhận: "Nếu cô ấy đến trường quay và phát hiện những người không được phép xuất hiện ở đó, cô ấy sẽ phải tự hỏi: Tôi có nên lên tiếng rồi bị mang tiếng là người khó làm việc hay không? Hay tôi cứ để những người mà mình không cảm thấy thoải mái nhìn thấy cơ thể khỏa thân của mình? Vì vậy, điều quan trọng với tôi là phải giải thích cho mọi người hiểu tại sao chuyện đó không thể chấp nhận được", nữ diễn viên nói thêm.

Nỗi ám ảnh từ vụ lộ ảnh riêng tư

Jennifer Lawrence không tiết lộ sự việc xảy ra trong quá trình thực hiện bộ phim nào, thời điểm cụ thể cũng như danh tính của những người có liên quan. Những chia sẻ của cô đề cập đến vấn đề ngày càng được quan tâm tại Hollywood, nơi các đoàn làm phim được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ trường quay khi thực hiện những cảnh khỏa thân hoặc cảnh quan hệ tình dục mô phỏng.

Minh tinh cho biết vị thế hiện tại tại Hollywood khiến cô cảm thấy có trách nhiệm lên tiếng để thiết lập những nguyên tắc bảo vệ diễn viên Ảnh: Reuters

Theo hướng dẫn của Hiệp hội Diễn viên Mỹ SAG AFTRA, những phân cảnh như vậy cần được thực hiện trên phim trường khép kín, chỉ những diễn viên và thành viên ê kíp thực sự cần thiết mới được phép có mặt. Tổ chức này cũng khuyến nghị sử dụng điều phối viên cảnh thân mật. Người đảm nhận vị trí này có trách nhiệm bảo đảm sự đồng thuận của diễn viên được tôn trọng và các biện pháp bảo vệ cần thiết được thực hiện đúng quy định.

Jennifer Lawrence trước đây nhiều lần chia sẻ về trải nghiệm thực hiện các cảnh khỏa thân, trong đó có quá trình đóng cùng Robert Pattinson trong bộ phim tâm lý Die My Love ra mắt năm 2025. Nữ diễn viên khi đó đang mang thai người con thứ hai. Cô cho biết bản thân hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi thực hiện những cảnh thân mật cùng Robert Pattinson.

Trước đó, Jennifer Lawrence từng thừa nhận cô rất lo lắng khi phải thực hiện các cảnh khỏa thân trong bộ phim gián điệp Red Sparrow năm 2018. Đây là tác phẩm đầu tiên nữ diễn viên khỏa thân trên màn ảnh, diễn ra 4 năm sau khi những bức ảnh riêng tư của cô bị đánh cắp và phát tán trên mạng mà không có sự đồng ý.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, Jennifer Lawrence thừa nhận: "Red Sparrow thực sự khiến tôi vô cùng sợ hãi bởi tôi phải khỏa thân". Ban đầu, cô đã cố gắng tìm cách thực hiện bộ phim mà không cần đến những cảnh này. Tuy nhiên, sau cùng nữ diễn viên nhận thấy cảnh khỏa thân là cần thiết đối với vai diễn. Quyết định chủ động xuất hiện khỏa thân trên màn ảnh mang ý nghĩa đặc biệt với Jennifer Lawrence sau vụ phát tán ảnh riêng tư năm 2014, sự việc mà cô từng mô tả là một hành vi xâm phạm tình dục.