Jennifer Lawrence phủ nhận tin đồn ngoại tình với Liam Hemsworth

Jennifer Lawrence trả lời suy đoán của người hâm mộ rằng MV Flowers của Miley Cyrus nói bóng gió về nữ diễn viên phim The Hunger Games và chồng cũ Liam Hemsworth.

Jennifer Lawrence xóa tan tin đồn từng cặp với Liam Hemsworth PEOPLE

Trong chương trình Watch What Happens Live with Andy Cohen vào ngày 25.6, Jennifer Lawrence (32 tuổi) được hỏi về những tin đồn và giả thuyết của người hâm mộ gắn liền với bài hát nổi tiếng của Miley Cyrus là Flowers. Đây là ca khúc mà Cyrus (30 tuổi) đã phát hành vào sinh nhật lần thứ 33 của Liam Hemsworth hồi tháng 1.2023.

MC Andy Cohen (55 tuổi) hỏi, "Đã có rất nhiều lời bàn tán rằng MV này đề cập đến mối quan hệ bí mật mà bạn từng có với Liam Hemsworth khi anh ấy đang ở cùng Miley Cyrus".

"Không đúng. Không đúng sự thật, hoàn toàn là tin đồn", Jennifer Lawrence đáp.

Ngôi sao phim No Hard Feelings nói tiếp: "Ý tôi là, tất cả chúng ta đều biết tôi và Liam đã từng hôn nhau một lần", ám chỉ nụ hôn trên màn ảnh của họ trong phim The Hunger Games: Mockingjay - Part 1.

Liam Hemsworth và Miley Cyrus từng là vợ chồng PEOPLE

"Vì vậy, tôi cho rằng điều đó giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên", nữ diễn viên nói thêm về MV Flowers, trong đó có cảnh Miley Cyrus mặc chiếc váy vàng mà một số người hâm mộ nghĩ là gợi lại chiếc váy Lawrence đã mặc trong buổi ra mắt phim The Hunger Games năm 2012 ở Los Angeles.

"Cảm ơn bạn đã làm sáng tỏ điều đó", Cohen nói. Jennifer Lawrence cười: "Vâng, tôi rất vui".

Jennifer Lawrence có mối tình tay ba trên màn ảnh trong loạt phim The Hunger Games với bạn diễn Liam Hemsworth và Josh Hutcherson.

Liam Hemsworth và Miley Cyrus gặp nhau vào năm 2009 khi quay phim The Last Song, có mối quan hệ gắn bó trong vài năm sau đó trước khi đính hôn năm 2012. Cả hai hoãn đám cưới vào tháng 4.2013 và hủy bỏ hoàn toàn lễ đính hôn vào tháng 9 năm đó.

Họ quay lại với nhau, nối lại hôn ước vào đầu năm 2016. Cyrus và Hemsworth sau đó kết hôn vào tháng 12.2018 trước khi ly thân vào tháng 8.2019. Cả hai chính thức ly hôn vào tháng 2.2020.

Liam Hemsworth hiện đang hẹn hò với nữ diễn viên Gabriella Brooks, còn Cyrus thì cặp kè với tay trống Maxx Morando.

Jennifer Lawrence kết hôn với nhà buôn tranh Cooke Maroney vào năm 2019, hiện họ có chung một cậu con trai tên Cy.