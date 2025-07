Jennifer Lopez gây tranh cãi vì liên tục hở bạo

Loạt trang phục "bỏng mắt" của Jennifer Lopez gần đây khiến cô nhận về nhiều bình luận tiêu cực ẢNH: AP

Jennifer Lopez nổi tiếng với vẻ đẹp khỏe khoắn, nóng bỏng cùng phong cách thời trang sexy, thời thượng nhưng những gì nữ ca sĩ đình đám này thể hiện trong loạt đêm diễn gần đây dường như đã đi quá xa. Ngôi sao 6X đang tất bật với chuyến lưu diễn Up All Night ở châu Âu và vừa có màn trình diễn nóng bỏng tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi giữa tuần. Người đẹp khoe vóc dáng gợi cảm trong những bộ đồ bó sát, cắt xẻ táo bạo để lộ những đường cong hút mắt và tự tin trình diễn bốc lửa bên cạnh dàn vũ công diện đồ hở hang.

Trước đó, J.Lo cũng gây sốc khi diện đồ một mảnh khoét cao khi trình diễn tại một lễ hội âm nhạc ở Tây Ban Nha. Không chỉ diện trang phục "bỏng mắt", cô còn gây sốc với những động tác nhạy cảm, mô phỏng cảnh "giường chiếu" cùng vũ công nam. Qua âm nhạc và phong cách trình diễn, nữ ca sĩ bày tỏ sự mạnh mẽ, độc lập của một phụ nữ khi bước ra khỏi mối quan hệ đổ vỡ, làm nhiều người liên tưởng cuộc ly hôn giữa ngôi sao đình đám này với tài tử Ben Affleck hồi năm ngoái. Cô khẳng định mình mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn qua sóng gió và "Tình yêu tôi muốn, tình yêu tôi cần, nó bắt đầu từ chính tôi".

Một màn trình diễn khêu gợi của Jennifer Lopez khiến dân tình "sốc" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Jennifer Lopez gây tranh cãi vì hở bạo

Những phần trình diễn táo bạo cùng loạt trang phục cắt xẻ tối đa của Jennifer Lopez đã khiến nữ ca sĩ nhận về nhiều bình luận tiêu cực. Nhiều khán giả cho rằng cô đang thể hiện sự nổi loạn, nỗi tuyệt vọng của bản thân và cố gắng khoe thân để thu hút sự chú ý, bù đắp vào thiếu sót thực lực.

Sau khi loạt hình ảnh của ngôi sao 6X được truyền thông đăng tải, dân mạng thi nhau đánh giá với nhiều từ ngữ gay gắt: "lố bịch", "thô tục", "kinh khủng", "rẻ tiền"… Nhiều khán giả để lại bình luận: "Cô ấy đang thực sự tuyệt vọng", "Hẳn J.Lo chưa từng gặp một bộ đồ liền thân hở hang nào mà cô ta không muốn mặc", "Trông giống như trình diễn thoát y", "Khi nào cô ấy mới nhận ra mọi người không còn hứng thú với cô ấy nữa? Jennifer Lopez đã là một cái tên lỗi thời", "Cô ấy đã hết thời rồi..."…

Nữ ca sĩ 56 tuổi liên tục lựa chọn những bộ cánh cắt xẻ táo bạo để trình diễn ẢNH: INSTAGRAM JLO

Không chỉ có khán giả, nhà báo, nhà bình luận nổi tiếng Megyn Kelly đã công khai mỉa mai Jennifer Lopez khi chia sẻ lại màn trình diễn khêu gợi của cô hồi tuần trước. Vị này bày tỏ: "Vậy ra giờ cô ấy là một ngôi sao khiêu dâm hạng nhẹ. Lựa chọn tuyệt vời". Bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình, không ít người chỉ trích Kelly, cho rằng cô có ác ý, phán xét một cách độc hại và cho thấy sự "ganh tị" của người này với J.Lo.

Ngoài ra, cũng có một số khán giả lên tiếng bênh vực Jennifer Lopez, cho rằng đám đông đang quá kỳ thị những phụ nữ trung niên muốn thể hiện sự tự tin, nét quyến rũ bản thân. "Tại sao cô ấy không thể làm bất cứ điều gì mình muốn? Không phải cứ già đi là chúng ta nên mặc áo len và váy xếp ly. Hơn nữa, tuổi 50 được cho là những năm tháng tự tin nhất, tuyệt vời nhất, vậy tại sao lại lãng phí chúng một cách nhàm chán? Nếu bạn phát điên vì những thứ này, đừng xem", một trong những khán giả khác nêu quan điểm.

Jennifer Lopez sau ly hôn

Jennifer Lopez nổi tiếng với phong cách sexy, táo bạo cùng vẻ đẹp nóng bỏng. Cô vừa đón tuổi 56 cách đây ít ngày ẢNH: AFP

Giữa lúc Jennifer Lopez đang gây tranh cãi vì phong cách táo bạo, The Sun tiết lộ nữ ca sĩ 56 tuổi được cho là đã rời khỏi hãng thu âm BMG sau khi doanh thu bán album mới nhất gây thất vọng. Trang này cho biết chủ nhân hit On the floor hiện là một nghệ sĩ độc lập và đã phát hành đĩa đơn mới Birthday thông qua một công ty nhỏ hơn.

Một người trong ngành âm nhạc chia sẻ với trang tin: "Jennifer rõ ràng rất thành công và tài năng nhưng cô ấy rất khó tìm được hãng thu âm nào có cùng quan điểm. Sau khi album cuối cùng của cô ấy ra mắt, người ta quyết định cô ấy sẽ không tiếp tục hợp tác với BMG vì đó không phải là thành công mà cô ấy mong muốn". Hiện bà mẹ hai con đang muốn tiếp tục phát triển các dự án âm nhạc mới và dành rất nhiều thời gian trong phòng thu.

Kể từ khi ly hôn Ben Affleck hồi năm ngoái, Jennifer Lopez tập trung vào sự nghiệp. Cô tất bật với chuyến lưu diễn và dự án âm nhạc mới. Trong cuộc phỏng vấn với tờ El Pais hồi tháng 5, giọng ca In the morning cho biết chia tay là khoảng thời gian khó khăn nhưng bản thân đã mạnh mẽ hơn sau đó. Cô bộc bạch: "Tôi tự hào về bản thân vì điều đó và tự hào rằng tôi đã có thể dẫn dắt các con vượt qua những thời điểm khó khăn. Nhờ đó, chúng trở nên mạnh mẽ và tốt đẹp hơn".