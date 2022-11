Jennifer Lopez tưởng sắp 'chết' sau cuộc chia tay 'đau đớn' với Ben Affleck

Trong một cuộc phỏng vấn mới với Apple Music 1, giọng ca Marry Me - Jennifer Lopez - kể về mối tình lãng mạn của cô với nam diễn viên phim Deep Water - Ben Affleck và nhớ lại nỗi đau mà cô từng chịu đựng khi họ chia tay sau lần đính hôn đầu tiên vào năm 2004.

“Thật đau đớn sau khi chúng tôi chia tay”, Jennifer Lopez (53 tuổi) nói với người dẫn chương trình Zane Lowe. “Khi chúng tôi hủy bỏ đám cưới đó 20 năm trước, đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời tôi. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như mình sắp chết. Chuyện đó khiến tôi rơi vào vòng xoáy trong 18 năm tiếp theo. Nhưng giờ đây, 20 năm sau, chúng tôi nhận một kết thúc có hậu. Đó là cái kết không bao giờ xảy ra ở Hollywood”.

Jennifer Lopez khơi lại mối tình lãng mạn của mình với Ben Affleck (50 tuổi) 17 năm sau khi họ chia tay lần đầu – vừa thông báo vào ngày 25.11 rằng cô phát hành album mới có tên This is Me… Now, một bản cập nhật trong bản phát hành năm 2002 của cô là This is Me… Then.

Giọng ca Let's Get Loud giải thích: “Chúng tôi đã nắm được khoảnh khắc này khi tôi trở lại với tình yêu của đời mình và chúng tôi quyết định sẽ ở bên nhau mãi mãi. Toàn bộ thông điệp của album là, 'Tình yêu này tồn tại. Đây là một tình yêu đích thực'”.





Hai ngôi sao đính hôn lần đầu tiên vào tháng 11.2002, cùng tháng phát hành album This is Me … Then. Lopez nói với Zane Lowe: “Bây giờ tôi nghĩ thông điệp của album là nếu bạn cũng như tôi đã có lúc mất hy vọng, gần như bỏ cuộc, thì đừng. Tình yêu đích thực luôn tồn tại và đó là sự thật. Tôi muốn đưa thông điệp đó ra thế giới”.

Vào tháng 4.2021, Page Six đưa tin Lopez và Affleck lại đi chơi với nhau sau khi cô chia tay hôn phu cũ Alex Rodriguez. Họ đính hôn một năm sau đó và kết hôn ở Las Vegas vào tháng 7.2022, sau đó là một buổi lễ trang trọng tại điền trang Georgia của Affleck vào tháng sau.

Đám cưới có sự tham dự của những người bạn nổi tiếng như nam diễn viên Matt Damon và đạo diễn Kevin Smith.

Cặp song sinh 14 tuổi của Jennifer Lopez là Max và Emme, 2 con cô có với người yêu cũ Marc Anthony và những đứa con của Affleck với Jennifer Garner: Violet (16 tuổi), Seraphina (13 tuổi) và Samuel (10 tuổi) cũng dự lễ cưới.