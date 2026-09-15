JIDAI Việt Nam: Ứng dụng công nghệ nhiệt trong xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động

Từ phương pháp sử dụng nhiệt truyền thống đến công nghệ hiện đại

Sử dụng nhiệt để thư giãn và hỗ trợ giảm căng cứng cơ không phải là phương pháp mới: chườm ấm, ngâm nước nóng hay xông hơi từ lâu đã quen thuộc trong đời sống. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học vật liệu, phương pháp này tiếp tục được cải tiến thông qua các thiết bị kiểm soát nhiệt độ và truyền nhiệt ổn định hơn.



Một trong những công nghệ được quan tâm là hồng ngoại xa (Far Infrared - FIR). Năng lượng hồng ngoại khi được hấp thụ có thể tạo hiệu ứng nhiệt tại mô, góp phần làm ấm cơ thể, hỗ trợ thư giãn cơ và tạo cảm giác dễ chịu. Khi cơ thể được làm ấm phù hợp, lưu lượng máu tại vùng được tác động nhiệt có thể tăng lên do phản ứng giãn mạch.

Tuy nhiên, hiệu quả và mức độ phù hợp của nhiệt trị liệu phụ thuộc vào nhiệt độ, thời gian, vị trí tác động và tình trạng sức khỏe từng người. Vì vậy, các thiết bị nhiệt cần được sử dụng đúng hướng dẫn và không nên được xem là phương pháp thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.

Đưa công nghệ nhiệt vào hệ sinh thái sản phẩm JIDAI

Từ định hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, JIDAI phát triển hệ sinh thái thiết bị tập trung vào ba nhu cầu: chăm sóc vùng bụng, làm ấm - thư giãn toàn thân và hỗ trợ thư giãn vùng cột sống.

Một điểm được JIDAI chú trọng là hệ thống vật liệu khoáng trên sản phẩm. Theo thông tin từ doanh nghiệp, các viên đá lục giác được tạo thành từ nhiều thành phần khoáng, trải qua quá trình gia nhiệt ở nhiệt độ cao nhằm tạo đặc tính giữ và truyền nhiệt khi thiết bị vận hành.

Đai NAIZO được thiết kế để sử dụng tại vùng bụng, khu vực tập trung nhiều cơ quan nội tạng, cung cấp nhiệt tại khu vực tiếp xúc, hướng tới nhu cầu làm ấm và thư giãn vùng bụng trong quá trình nghỉ ngơi.

Nệm HIRINGU mở rộng phạm vi tác động nhiệt trên cơ thể, phù hợp với nhu cầu làm ấm và thư giãn toàn thân, hỗ trợ duy trì thân nhiệt và thư giãn cơ bắp trong quá trình nghỉ ngơi. Mức nhiệt phù hợp có thể mang lại cảm giác dễ chịu, nhất là với người thường xuyên cảm thấy cơ thể lạnh hoặc căng cứng cơ.

Trong khi đó, KENKO kết hợp nhiệt với hệ thống con lăn vận hành dọc theo cơ thể. Sự phối hợp giữa chuyển động cơ học và nhiệt hướng tới mục tiêu massage, hỗ trợ kéo giãn và thư giãn các nhóm cơ vùng lưng, giúp người sử dụng giảm cảm giác căng mỏi sau quá trình làm việc hoặc ngồi lâu.

Ba nhóm thiết bị tạo thành hệ sinh thái chăm sóc từ từng vùng đến toàn thân, theo định hướng JIDAI gọi là "chăm sóc sức khỏe chủ động mỗi ngày".

Từ trải nghiệm tại trung tâm đến thói quen chăm sóc sức khỏe tại nhà

Một điểm khác biệt trong cách tiếp cận thị trường của JIDAI là mô hình trung tâm trải nghiệm. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm thông qua quảng cáo, doanh nghiệp xây dựng các trung tâm để khách hàng trực tiếp trải nghiệm thiết bị, tìm hiểu nguyên lý vận hành và đánh giá mức độ phù hợp trước khi quyết định.



Đằng sau mô hình này là một quan điểm đơn giản: chăm sóc sức khỏe không nên chỉ bắt đầu khi cơ thể xuất hiện vấn đề, mà cần trở thành một phần của lối sống hằng ngày - nhất là khi thời gian ngồi lâu, ít vận động và áp lực công việc ngày càng phổ biến.

Chất lượng và tiêu chuẩn là nền tảng phát triển

Trong lĩnh vực thiết bị chăm sóc sức khỏe, công nghệ chỉ là một phần của giá trị sản phẩm. Khả năng kiểm soát chất lượng, độ an toàn của vật liệu và tính ổn định khi sử dụng cũng là những yếu tố quan trọng.

Theo hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, hệ thống liên quan đến sản phẩm JIDAI được triển khai theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, trong đó có ISO 9001:2015 và ISO 13485:2016.

ISO 9001 tập trung vào hệ thống quản lý chất lượng, còn ISO 13485 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Bên cạnh phát triển sản phẩm và hệ thống trung tâm trải nghiệm, JIDAI Việt Nam cho biết thương hiệu đã được ghi nhận tại một số chương trình, diễn đàn doanh nghiệp với các danh hiệu như "Thương hiệu Uy tín Quốc gia 2025", "Thương hiệu Hàng đầu ASEAN 2025", "Thương hiệu Xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2025" và "Sao vàng thương hiệu Quốc gia 2026".

Các chứng nhận và danh hiệu cần được nhìn nhận song song với trải nghiệm thực tế, chất lượng sản phẩm và khả năng duy trì dịch vụ lâu dài cho người tiêu dùng.

Hướng tới một lối sống chăm sóc sức khỏe chủ động

Sự phát triển của các thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà phản ánh thay đổi trong nhận thức người tiêu dùng: từ chỉ quan tâm đến sức khỏe khi xuất hiện bệnh lý sang chủ động chăm sóc cơ thể mỗi ngày. JIDAI Việt Nam xác định đây là hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Thương hiệu hướng tới xây dựng hệ sinh thái trong đó khách hàng được trải nghiệm - tìm hiểu - lựa chọn - hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động phù hợp với bản thân.

Với JIDAI Việt Nam, mục tiêu đặt ra không chỉ là phát triển một sản phẩm, mà còn góp phần lan tỏa một thông điệp:

Chăm sóc sức khỏe không phải là việc của một ngày. Đó là thói quen cần được xây dựng mỗi ngày để hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng hơn.

Lưu ý: Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần được sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Sản phẩm không thay thế việc khám, chẩn đoán hoặc điều trị của bác sĩ khi có vấn đề sức khỏe.