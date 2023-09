Jimi - chàng trai 9X đứng sau bản hit 'To The Moon' đạt 30 triệu view

Jimi đặt mục tiêu sản xuất nhiều dự án âm nhạc tiệm cận với quốc tế để phục vụ khán giả NVCC

Thời gian qua, ca khúc To The Moon do Jimi hòa âm phối khí nhận được sự yêu thích từ cư dân mạng với hơn 30 triệu lượt nghe trên YouTube. Trong sản phẩm này, những câu hát tiếng Anh của Hooligan được khoác lên một chiếc áo đậm chất Âu Mỹ, mang đến sự mới lạ. Nhờ đó, tên tuổi của Jimi cũng được mọi người quan tâm hơn.

Jimi tên thật là Trần Nguyễn Hoàng Gia, sinh năm 1993. Anh từng có 4 năm học tập tại Mỹ, sau đó trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp producer. Chàng trai 9X thành lập nhóm sản xuất nhạc tên Man Child Prodigy, gồm 7 thành viên. Dù mới hoạt động được 1 năm song nhóm đã có cơ hội làm việc với nhiều nghệ sĩ như NSND Bạch Tuyết, Ngọc Mai, Cường Seven, Thanh Ngọc…

Jimi có màn kết hợp ăn ý với Kim Kunni trong sản phẩm âm nhạc mới NVCC

Jimi nói anh không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng. Nhà sản xuất âm nhạc 30 tuổi tiếp tục bắt tay với Kim Kunni - nữ nghệ sĩ Việt đầu tiên đầu quân cho một hãng đĩa quốc tế để tiếp tục trình làng hai sản phẩm mới gồm Lovelyboi và Get Me. Theo Jimi, "chiếc bóng" của sản phẩm trước đó không phải là áp lực, thậm chí giúp anh có thêm nguồn năng lượng tích cực để thăng hoa hơn trong âm nhạc.

Chia sẻ về hành trình làm nghề của mình, chàng trai 30 tuổi nói những thành tựu có được trong âm nhạc giúp anh vững tin hơn trong hành trình theo đuổi đam mê làm nhạc tiệm cận với quốc tế. "Với tính chất âm nhạc này, bước đầu chúng tôi sẽ phải chấp nhận rủi ro vì khó tiếp cận với khán giả Việt. Nhưng chúng tôi muốn có thể làm âm nhạc đúng với cá tính, sở thích của mình, thay vì chạy theo thị hiếu đám đông để mong cầu xa xôi".

Với Jimi, gia đình là nền tảng giúp anh vững vàng hơn với đam mê NVCC

Jimi chia sẻ ngoài những cộng sự thì sự ủng hộ của gia đình là một nền tảng giúp anh vững vàng hơn với đam mê. Producer 9X nói anh may mắn khi được người thân động viên, ủng hộ nên không áp lực về chuyện kinh tế. Tuy nhiên, thay vì hài lòng với điều đó, Jimi đặt mục tiêu nỗ lực hơn trong nghề để chứng minh sự kỳ vọng của gia đình là không hoài phí.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Jimi tiết lộ anh sẽ trình làng những sản phẩm âm nhạc thuộc thể loại RnB, hiphop kết hợp cùng các ca sĩ genZ. Nhà sản xuất tiếp tục tập trung cho các ca khúc tiếng Anh để phát hành bởi một hãng đĩa quốc tế.