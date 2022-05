JIMI - chàng trai từng gây sốt khi đưa 'Bà mẹ quê' vào rap là ai?

JIMI tên thật là Trần Nguyễn Hoàng Gia. Anh sinh năm 1993, từng có thời gian học ở Musicians Institute (Mỹ) về ngành sản xuất âm nhạc. Khoảng thời gian này giúp producer 9X nắm bắt xu hướng âm nhạc hiện đại để trở về nước phát triển sự nghiệp riêng sau 4 năm học tập nơi xứ người. Một ca khúc JIMI từng tham gia sản xuất và gây tiếng vang chính là My Everything, đạt gần 100.000 lượt nghe trên Soundcloud và hơn 1,5 triệu lượt xem trên YouTube.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, ca khúc To The Moon do JIMI hòa âm phối khí đạt hơn 19 triệu lượt xem và con số này vẫn đang liên tục tăng. Cùng với những câu hát tiếng Anh của Hooligan, chiếc áo mà chàng trai 9X khoác lên cho To the moon được nhận xét đậm chất Âu Mỹ. Riêng đối với JIMI, đây được xem là cột mốc đáng nhớ sau vài năm về nước phát triển sự nghiệp.

Có được những thành công nhất định JIMI không “ngủ quên trong chiến thắng" mà tiếp tục tạo nên những bản phối ấn tượng, trong đó phải kể đến Em ngủ chưa của Trịnh Thăng Bình và Osad, đạt hơn 29 triệu lượt xem. Ngoài ra, chàng trai 9X cũng từng thực hiện bản cover How You Like That và đặc biệt là phát hành Mẹ quê, kết hợp giọng hát của danh ca Khánh Ly cùng với rap để mang đến sự mới mẻ cho người nghe.





Khi Mẹ quê được trình làng, nhiều người không khỏi tò mò về phản ứng của danh ca Khánh Ly vì ca khúc đình đám được “thổi hồn" bằng một màu sắc mới mẻ, hiện đại. Giọng ca Diễm xưa tâm sự: “Tôi rất vui khi các bạn nghệ sĩ trẻ đã nhớ đến mình. Các em cứ sử dụng những ca khúc ấy để sáng tạo, tôi không có điều kiện gì. Tôi rất vui mừng khi biết được các bạn trẻ ngày nay đã bảo vệ, giữ gìn nhạc Việt cho tuổi trẻ Việt Nam".

Gần đây nhất, JIMI kết hợp cùng Cường Seven ra mắt dự án Oscar dành cho “hội thất tình" và nhận được lời khen ngợi. Bạn trai của Vũ Ngọc Anh cũng từng dành lời “có cánh" khi nói về producer sinh năm 1993: “Tôi cực kỳ thích các bản phối từ JIMI. Ngay từ khi giao ca khúc cho cậu ấy, tôi đã tin rằng bàn tay cậu ấy sẽ giúp ca khúc thu hút, hấp dẫn, mới lạ và khác biệt hơn. Thế mạnh lớn của JIMI là được tiếp xúc và học nhạc từ bé trong trường quốc tế, lớn lên tiếp tục được đào tạo tại Mỹ nên âm nhạc của JIMI rất Tây”.

Chia sẻ với chúng tôi, JIMI bày tỏ niềm hạnh phúc khi những bản phối của mình được mọi người đón nhận. Với anh, đó là nguồn động lực để bản thân tiếp tục làm việc và cống hiến cho thị trường âm nhạc. Anh chia sẻ: “Tôi muốn khai thác sự đa dạng, biến hóa của RnB, để mọi người thấy nó vốn giàu có hơn rất nhiều so với những gì mọi người biết".