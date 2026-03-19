Jimny Festival 2026: Hành trình trải nghiệm và kết nối cộng đồng Jimny tại Tây Nguyên

Trong hành trình 3 ngày 2 đêm, gần 30 xe Jimny đã di chuyển từ Đà Nẵng đến Kon Tum và Gia Lai, băng qua nhiều địa hình đặc trưng của Tây Nguyên. Điểm nhấn là Rally Challenge - nơi các đội sử dụng Road Book để hoàn thành lộ trình và thử thách off-road.

Trên quãng đường rally 144km, các đội lần lượt chinh phục từng con đường đất đỏ, đá dăm, dốc cao và đường trơn trượt. Không đặt nặng tốc độ, rally tập trung vào vào khả năng vượt địa hình, khả năng xử lý tình huống và sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên.

Đây cũng là dịp để các chủ xe giao lưu, chia sẻ về phong cách cá nhân hóa. Mỗi chiếc Jimny đều mang một "chất" riêng, từ off-road, dã ngoại đến sử dụng hằng ngày, thể hiện rõ cá tính của người sở hữu.

Kết thúc hành trình, Suzuki Việt Nam và cộng đồng Jimny cùng ghé thăm trường THCS Đinh Tiên Hoàng tại Gia Lai, trao tặng thiết bị phòng tin học cùng 100 phần nhu yếu phẩm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Jimny Festival 2026 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Sự kiện không chỉ là hoạt động trải nghiệm off-road, mà còn là cam kết lâu dài của Suzuki Việt Nam trong việc gắn cộng đồng với đóng góp cho xã hội.