JINS có cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam: Cột mốc mở rộng chiến lược

JINS chính thức khai trương cửa hàng flagship Saigon Centre, đầu tiên tại Việt Nam

Thương hiệu kính mắt tiên phong của Nhật Bản

Ra đời tại Tokyo, JINS được xem là thương hiệu kính mắt hàng đầu Nhật Bản, nổi tiếng với việc kết hợp chất lượng cao cấp, thiết kế tinh giản và trải nghiệm dịch vụ chuẩn Nhật. Từ khi thành lập, JINS theo đuổi mô hình SPA (Specialty store retailer of Private label Apparel), đây là hình thức bán lẻ đặc biệt mà trong đó thương hiệu tự chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết kế, sản xuất đến phân phối bán lẻ.

Nhờ kiểm soát trọn vẹn quy trình, JINS có thể đảm bảo chất lượng đồng nhất, giá bán cạnh tranh, đồng thời mang đến trải nghiệm nhất quán ở mọi cửa hàng trên thế giới. Tính đến tháng 9.2025, thương hiệu đã sở hữu 810 cửa hàng toàn cầu, hiện diện tại các thị trường lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines, và Mông Cổ. Việt Nam là thị trường thứ 8 trong hành trình mở rộng toàn cầu.

Việc JINS chính thức đặt chân vào Việt Nam ngày 08.11 với cửa hàng flagship JINS Saigon Centre nối tiếp làn sóng các thương hiệu Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư bán lẻ tại Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, thị trường được đánh giá cao nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu tăng mạnh và sự yêu thích phong cách sống Nhật Bản.

Với JINS, Việt Nam không chỉ là một điểm bán lẻ mới mà còn là mắt xích chiến lược trong kế hoạch mở rộng khu vực Đông Nam Á, đóng vai trò bàn đạp để tiến tới các thị trường lân cận.

Khu vực trưng bày những mẫu kính được ưa chuộng nhất của JINS

Trong những năm gần đây, JINS liên tục ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục, phản ánh sức mạnh của mô hình SPA và chiến lược tăng trưởng bền vững.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (MPI), Nhật Bản nằm trong top 5 quốc gia đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, cùng với Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc), chiếm hơn 86% tổng vốn đầu tư nước ngoài trong tháng 1/2025.

Đáng chú ý, vốn đầu tư từ Nhật Bản tăng gấp 7,7 lần so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của doanh nghiệp Nhật vào sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực bán lẻ, sản xuất và dịch vụ tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của JINS, thương hiệu kính mắt hàng đầu Nhật Bản, được xem là ví dụ điển hình cho dòng vốn FDI "chất lượng cao".

Chiến lược thâm nhập thận trọng

Thay vì mở rộng ồ ạt, JINS chọn bước đi thăm dò thông minh bằng cách ra mắt cửa hàng Pop-up tại trung tâm thương mại cao cấp Saigon Centre (TP.HCM). Chỉ trong thời gian ngắn, cửa hàng thử nghiệm này đã thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm, với hơn 2.000 đơn đặt hàng trước, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Phản ứng tích cực này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng đón nhận chuẩn mực mua sắm kiểu Nhật, vốn dĩ được người dùng yêu thích với thiết kế, công nghệ và dịch vụ trải nghiệm trọn vẹn.

Ngay trong ngày khai trương, cửa hàng đã ghi nhận lượng khách ghé thăm ấn tượng, minh chứng cho sức hút của thương hiệu kính mắt Nhật Bản

Dù được định vị ở phân khúc trung và cận cao cấp, JINS vẫn mang lại giá trị vượt trội nhờ khả năng tối ưu chi phí qua mô hình SPA, giúp chất lượng sản phẩm cao hơn nhiều so với mức giá tương đương trên thị trường.

Một trong những điểm thu hút của JINS là tốc độ dịch vụ chỉ trong 30 phút. Toàn bộ quy trình từ đo mắt, chọn gọng, lắp tròng đến nhận sản phẩm đều được thực hiện nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao.

Cận cảnh khu vực JINS 360°, bản lề chuyển động đa hướng, mang đến trải nghiệm đeo linh hoạt, thoải mái và độ bền vượt trội

Hai dòng sản phẩm nổi bật nhất của thương hiệu Airframe và JINS 360° đã tạo nên danh tiếng cho JINS trên toàn cầu. JINS Airframe là dòng kính "nhẹ như không", được làm từ vật liệu PPSU và β-titanium vốn thường dùng trong thiết bị y tế. Trong khi đó, JINS 360° lại ứng dụng bản lề chuyển động đa hướng, cho phép gọng kính linh hoạt theo mọi chuyển động khuôn mặt. Mỗi chiếc kính trải qua kiểm định độ bền nghiêm ngặt, chịu được lực nén 150kg và hơn 100.000 lần gập mở.

Ngoài ra, JINS còn phát triển các dòng kính chuyên biệt như JINS Home dành cho sinh hoạt, làm việc tại nhà; Combination Titanium kết hợp kim loại titanium cao cấp với nhựa nhẹ, hướng đến phong cách thanh lịch, hiện đại…

Trải nghiệm chuẩn Nhật tại TP.HCM

Cửa hàng JINS Saigon Centre đã chính thức khai trương ngày 8.11.2025, với không gian 200m² thiết kế theo triết lý "Magnify Life - Cùng mở tầm mắt". Toàn bộ không gian lấy cảm hứng từ thẩm mỹ Nhật Bản, cân bằng giữa trật tự và sự tự nhiên, loại bỏ "nhiễu thị giác" để tôn lên vẻ đẹp của sản phẩm.

Khách hàng đến JINS có thể trải nghiệm dịch vụ đo mắt miễn phí, tư vấn chọn tròng phù hợp và nhận kính chỉ trong nửa giờ, tất cả đều được thực hiện theo tiêu chuẩn Nhật.

Không chỉ là một cửa hàng bán kính, JINS muốn biến không gian này thành điểm đến trải nghiệm phong cách sống kiểu Nhật với các yếu tố tinh tế, tiện lợi, hướng đến chất lượng và cảm xúc.

Với sự ra mắt của cửa hàng đầu tiên tại Saigon Centre, JINS khẳng định cam kết dài hạn tại Việt Nam và dự kiến sẽ mở rộng thêm chuỗi cửa hàng tại các thành phố lớn trong thời gian tới. "Việt Nam là thị trường trẻ, năng động và có gu thẩm mỹ ngày càng cao. Chúng tôi tin rằng những giá trị về chất lượng, sáng tạo và tinh thần Nhật Bản sẽ được người tiêu dùng Việt đón nhận tích cực", ông Atsushi Ogawa - Tổng Giám đốc JINS Việt Nam chia sẻ.