Jisoo (BlackPink) toan tính gì khi hợp tác cùng mỹ nam đẹp nhất thế giới?

Ngày 9.10, khi Jisoo đăng tải đoạn teaser cho ca khúc mới Eyes Closed, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Không chỉ bởi đây là màn hợp tác đầu tiên giữa Jisoo và Zayn Malik - cựu thành viên nhóm One Direction - người từng được mệnh danh là "người đàn ông đẹp trai nhất thế giới", mà còn vì thời điểm tung ra được tính toán kỹ lưỡng và mang nhiều tham vọng từ Jisoo.

Sự chuyển mình táo bạo từ 'thần tượng an toàn' thành nghệ sĩ toàn cầu

Ca khúc ra mắt chỉ vài ngày sau khi Jisoo gây chú ý tại Tuần lễ thời trang Paris 2026, nơi cô tham dự show diễn của Dior với tư cách Đại sứ toàn cầu. Hình ảnh trong hậu trường của cô nhanh chóng lan truyền nhờ vẻ thanh lịch và thần thái sang trọng, trong khi màn xuất hiện chính thức lại nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, trước khi dư luận kịp lắng xuống, đội ngũ của Jisoo đã tung teaser Eyes Closed, biến mọi bàn tán thành sự mong đợi.

Jisoo từng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi tung poster với một người đàn ông bí ẩn Ảnh: Instagram sooyaaa_

Trước đó, dòng trạng thái ngắn gọn: "Một bản song ca sắp ra mắt" cùng hình bóng Jisoo bên cạnh người đàn ông bí ẩn đã khiến người hâm mộ toàn cầu mở màn cuộc săn đoán danh tính. Đến ngày 7.10, bí mật được hé lộ: người đàn ông ấy chính là Zayn Malik và màn hợp tác là thật.

Ngay sau đó, từ khóa liên quan đến cả hai lên top thịnh hành toàn cầu, lượng đặt trước trên QQ Music vượt 60.000 bản, còn bài đăng teaser của Warner Records đạt hơn 145.000 lượt thích chỉ trong vài giờ.

Jisoo (BlackPink) và Zayn Malik bắt tay trong dự án Eyes Closed, đánh dấu lần đầu hợp tác giữa nghệ sĩ Hàn Quốc và cựu thành viên One Direction Ảnh: Instagram sooyaaa_

Với Jisoo, Eyes Closed không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mới mà là bước tái định vị thương hiệu cá nhân. Kể từ sau khi rời YG Entertainment, cô dành thời gian tìm hướng đi độc lập thay vì lao ngay vào các dự án quốc tế như Jennie, Rosé hay Lisa.

Nếu 3 thành viên còn lại nhanh chóng hợp tác cùng các nghệ sĩ phương Tây, Jisoo lại chọn duy trì phong cách quen thuộc, kết hợp đóng phim để củng cố hình ảnh tại quê nhà. Chính vì vậy, việc cô phát hành ca khúc tiếng Anh đầu tiên cùng một giọng ca quốc tế nổi tiếng như Zayn Malik là dấu hiệu rõ ràng cho một bước ngoặt toàn cầu trong sự nghiệp solo.

Về mặt hình ảnh, teaser của Eyes Closed thể hiện tinh thần đó một cách tinh tế: tông đen tối giản, ánh sáng điện ảnh, không khí sang trọng pha chút bí ẩn. Jisoo mang vẻ thanh lịch nhưng sắc nét, trong khi chất R&B đặc trưng của Zayn Malik tạo nên sự hòa quyện vừa đối lập, vừa cuốn hút. Nhiều người hâm mộ mô tả họ là "sự kết hợp hoàn hảo giữa thanh âm và thị giác".

Eyes Closed ra mắt khoảng 8 tháng sau mini album Amortage - sản phẩm giúp Jisoo khẳng định vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Lần này, cô hợp tác cùng đội ngũ sản xuất tên tuổi như Kiddo A, Alex Hope, Mikky Ekko và Stefan Johnson, những người đứng sau nhiều bản hit quốc tế.

Chiến lược quảng bá của Jisoo được giới truyền thông đánh giá là bài học điển hình về nghệ thuật thời điểm. Cô tận dụng tối đa sức lan tỏa từ Tuần lễ thời trang Paris 2026, biến sự chú ý từ truyền thông quốc tế thành "đòn bẩy" cho dự án âm nhạc. Ngay khi dư luận còn đang xoay quanh chủ đề thời trang, cô lập tức công bố bản song ca xuyên lục địa, giành quyền kiểm soát hoàn toàn câu chuyện truyền thông của mình.

Vượt ra ngoài sức nóng của thị trường, Eyes Closed được xem là tuyên ngôn độc lập nghệ thuật của Jisoo. Sau nhiều năm bị gắn mác là "thành viên an toàn" của BlackPink, cô đang cho thấy một hình ảnh mới: chủ động, táo bạo và đầy tính toán.

Nếu ca khúc đạt được thành công như kỳ vọng, đây có thể trở thành bước ngoặt định hình lại sự nghiệp solo của Jisoo, đưa cô gia nhập hàng ngũ những nghệ sĩ Kpop có khả năng chinh phục bảng xếp hạng quốc tế bằng dấu ấn riêng.