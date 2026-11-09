Jisoo gây tranh cãi vì cấm fan sử dụng lightstick của BlackPink

Jisoo là một trong những nữ thần tượng Kpop sở hữu cộng đồng người hâm mộ riêng đông đảo. Tuy nhiên, không phải quyết định nào của cô cũng nhận được sự đồng tình. Mới đây, chị cả BlackPink vấp phải tranh cãi khi loạt quy định khắt khe dành cho người hâm mộ tham gia buổi ghi hình chương trình âm nhạc tại Hàn Quốc được công bố.

Jisoo bị 'ném đá' vì hàng loạt 'yêu sách' dành cho người hâm mộ

Giữa lúc đẩy mạnh các hoạt động quảng bá âm nhạc cá nhân, Jisoo bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận vì những quy định dành cho người hâm mộ.

Muốn trực tiếp cổ vũ Jisoo tại các chương trình âm nhạc, người hâm mộ Hàn Quốc giờ đây phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu nghiêm ngặt Ảnh: Reuters

Theo hướng dẫn tham dự, người hâm mộ bắt buộc phải cung cấp bằng chứng đã mua album đĩa đơn Click của Jisoo. Những người sở hữu album vật lý sẽ được kiểm tra trực tiếp tại địa điểm ghi hình. Trong khi đó, người không có album vật lý phải xuất trình lịch sử mua hàng điện tử để xác nhận.

Bên cạnh đó, người tham dự còn phải chuẩn bị bản in lịch sử tải nhạc và nghe trực tuyến hai ca khúc Click và Addicted trên nền tảng Melon. Cụ thể, người hâm mộ phải nghe Click ít nhất 500 lần và Addicted tối thiểu 300 lần. Đáng chú ý, lịch sử mua nhạc chỉ được chấp nhận nếu giao dịch thực hiện thông qua Melon. Toàn bộ thông tin sẽ được đối chiếu trong quá trình xác minh danh tính. Ngoài những điều kiện liên quan đến việc mua và nghe nhạc, người đăng ký còn phải duy trì tư cách thành viên trên ứng dụng Jisoo App ít nhất 30 ngày tính đến thời điểm kiểm tra danh sách tham dự.

Đặc biệt, ê kíp của Jisoo yêu cầu mỗi người tham dự phải sở hữu lightstick chính thức của nữ ca sĩ. Thiết bị phải hoạt động bình thường để nhân viên có thể kiểm tra hệ thống đèn LED ngay tại địa điểm ghi hình. Theo quy định, tất cả các loại lightstick khác, bao gồm cả lightstick chính thức của BlackPink, đều không được phép sử dụng. Việc cho người khác mượn lightstick trong quá trình xác minh vòng tay và số thứ tự vào cửa cũng bị nghiêm cấm. Nếu vi phạm, cả người cho mượn lẫn người mượn đều có thể bị loại khỏi danh sách tham dự. Khi vào địa điểm ghi hình, nhân viên tiếp tục đối chiếu lightstick chính thức của Jisoo với số được in trên vòng tay của từng người hâm mộ nhằm bảo đảm tuân thủ quy định.

Ngay khi được lan truyền trên mạng xã hội, loạt quy định dành cho người hâm mộ tham dự buổi ghi hình của Jisoo đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận.

Cộng đồng Blink không đồng tình

Điều khiến nhiều người khó hiểu nhất là việc lightstick chính thức của BlackPink không được phép xuất hiện tại sân khấu solo của Jisoo. Từ lâu, món đồ này đã trở thành biểu tượng quen thuộc, gắn liền với hình ảnh nhóm nhạc và cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Ngay cả lightstick BlackPink cũng không được chấp nhận tại buổi ghi hình solo của Jisoo, khiến cộng đồng Blink không khỏi bất ngờ Ảnh: AFP

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng, dù đang tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân, Jisoo vẫn là thành viên của BlackPink. Vì vậy, việc người hâm mộ sử dụng lightstick chung của nhóm để cổ vũ cho cô tại các hoạt động solo là điều hoàn toàn dễ hiểu. Theo quan điểm này, việc loại lightstick BlackPink khỏi danh sách vật phẩm được phép sử dụng là quy định không cần thiết, đặc biệt khi cả hai đều mang ý nghĩa thể hiện tình cảm và sự ủng hộ dành cho nữ thần tượng.

Ngày 24.10, Jisoo chính thức giới thiệu lightstick cá nhân đầu tiên, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp solo. Sản phẩm gây chú ý với thiết kế hình kem ốc quế độc đáo, kết hợp hai tông màu tím và trắng. Lightstick bắt đầu được mở bán từ ngày 26.10 thông qua ứng dụng Jisoo App, đúng thời điểm nữ thần tượng đẩy mạnh hoạt động quảng bá âm nhạc cá nhân. Nhiều người cho rằng việc cấm dùng lightstick BlackPink có thể là "chiêu" để thúc đẩy doanh số bán lightstick riêng của Jisoo từ công ty quản lý.