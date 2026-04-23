JK Nhật Hàn đầu tư Microaire PAL thứ hai, nâng vị thế trong hút mỡ tạo hình

Hút mỡ AI Ommi là quy trình tạo hình vóc dáng ứng dụng hệ sinh thái công nghệ kết hợp giữa phân tích - xử lý - tái tạo, trong đó Microaire PAL là một trong những thiết bị đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và tối ưu kết quả.

Động thái này không chỉ giúp gia tăng công suất thực hiện dịch vụ mà còn là bước đi trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ, từng bước nâng chuẩn và khẳng định vị thế của JK Nhật Hàn trong lĩnh vực hút mỡ tạo hình.

Gia tăng công suất cho dịch vụ Hút mỡ công nghệ cao AI Ommi

Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp theo hướng an toàn, hồi phục nhanh ngày càng phổ biến, các dịch vụ hút mỡ tạo hình ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, đặc biệt ở nhóm khách hàng trung và cao cấp.

Thay vì mở rộng đơn thuần về số lượng, bệnh viện định hướng nâng cao công suất trên nền tảng kiểm soát quy trình chặt chẽ - yếu tố được xem là cốt lõi trong việc duy trì hiệu quả và độ an toàn của các dịch vụ Hút mỡ AI Ommi.

Hệ thống máy Microaire PAL 750 thế hệ mới đã có mặt tại JK Nhật Hàn

Tại Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn, Microaire PAL 750 là một phần trong quy trình Hút mỡ AI Ommi, công nghệ này không phải được ứng dụng đơn lẻ mà được kết hợp cùng các thiết bị hỗ trợ khác, trong đó có VASER.

Chuẩn hóa quy trình với hệ sinh thái công nghệ đồng bộ

Quy trình Hút mỡ AI Ommi tại JK Nhật Hàn được xây dựng theo 3 giai đoạn: đánh giá - thực hiện - hậu phẫu, với sự hỗ trợ của nhiều công nghệ chuyên sâu.

Ở giai đoạn đánh giá, hệ thống Vectra XT 3D giúp mô phỏng kết quả, trong khi siêu âm AI Clarius hỗ trợ phân tích cấu trúc mô và thể tích mỡ.

Trong quá trình thực hiện, công nghệ VASER sẽ phân tách mô mỡ chọn lọc, tạo điều kiện để Microaire PAL 750 tiến hành loại bỏ mô mỡ một cách đồng đều và có kiểm soát.

Giai đoạn hậu phẫu cũng được tích hợp hàng loạt các công nghệ bao gồm RF, Plasma, massage bạch huyết, máy giảm đau PCA, máy bóp áp lực chi (IPC) và đệm sưởi. Nhờ quy trình này, việc tạo hình không chỉ dừng lại ở loại bỏ mỡ thừa mà còn tối ưu chất lượng mô mỡ để phục vụ các kỹ thuật cấy mỡ tự thân, từ đó nâng cao hiệu quả thẩm mỹ tổng thể.

Kết hợp công nghệ và kinh nghiệm bác sĩ

Theo ThS-BS Lê Viết Trí - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn - việc xây dựng quy trình Hút mỡ AI Ommi không chỉ dừng lại ở việc tích hợp công nghệ mà còn nằm ở khả năng kiểm soát và cá nhân hóa từng ca điều trị.

Bác sĩ Trí chia sẻ về ý nghĩa của việc cập nhật công nghệ mới

BS Lê Phước Tiền - Phó giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn, thành viên của Hiệp hội thẩm mỹ Mỹ (ASPS - American Society of Plastic Surgeons) - nhận định rằng quy trình Hút mỡ AI Ommi cho phép xử lý mô mỡ theo hướng chọn lọc và có kiểm soát, từ đó nâng cao độ đồng đều và giảm thiểu nguy cơ lồi lõm sau can thiệp.

Ưu tiên nâng cao trải nghiệm khách hàng

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến yếu tố an toàn, hiệu quả và trải nghiệm tổng thể, đặc biệt là nhóm khách hàng Việt kiều và quốc tế, việc đầu tư đồng bộ công nghệ và tối ưu công suất trở thành nền tảng quan trọng.

Bên cạnh kết quả thẩm mỹ, trải nghiệm nhẹ nhàng hơn, thời gian hồi phục được rút ngắn và sự an tâm trong suốt quá trình thực hiện là những yếu tố được chú trọng trong quy trình Hút mỡ AI Ommi.

Từng bước nâng chuẩn và khẳng định vị thế trong hút mỡ tạo hình

Việc đưa vào vận hành hệ thống Microaire PAL thứ hai là một phần trong chiến lược nâng cấp toàn diện quy trình Hút mỡ AI Ommi tại JK Nhật Hàn.

Trong định hướng dài hạn, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện mô hình kết hợp giữa công nghệ và chuyên môn, hướng đến xây dựng tiêu chuẩn điều trị an toàn – chính xác – đồng nhất trong lĩnh vực hút mỡ tạo hình.

Với định hướng "Đẹp chuẩn chất riêng", JK Nhật Hàn không chỉ tập trung vào kết quả thẩm mỹ mà còn hướng đến xây dựng trải nghiệm toàn diện, góp phần định hình cách tiếp cận thẩm mỹ theo chuẩn y khoa và cá nhân hóa tại Việt Nam.

