Job Ready Master: Cầu nối sự nghiệp cho người Việt trên đất Úc

Trong bối cảnh đó, Job Ready Master (JRM) ra đời như một người bạn đồng hành, giúp người Việt tìm lại con đường sự nghiệp đúng nghĩa.

Thực trạng khó khăn nơi xứ người

Ở Việt Nam, doanh nghiệp ưa chuộng nhân sự đa năng. Nhưng ở Úc, nhà tuyển dụng chú trọng chuyên môn sâu và đặc biệt yêu cầu "local experience" – kinh nghiệm bản địa. Đây chính là rào cản lớn nhất với du học sinh mới ra trường hay những người đã có kinh nghiệm quản lý tại Việt Nam.

Hồ sơ thiếu thực tiễn, CV chưa đúng chuẩn quốc tế, kỹ năng phỏng vấn chưa phù hợp với văn hóa Úc khiến nhiều ứng viên Việt Nam liên tục bị từ chối. Câu chuyện của chị Liên (38 tuổi, Queensland) là một ví dụ: "Mình có hơn 10 năm làm kế toán ở Việt Nam. Nhưng khi sang Úc, nộp hồ sơ suốt hai tháng vẫn không có phản hồi nào. Thật sự rất bế tắc".

Hành trình thành lập Job Ready Master

Người sáng lập JRM – Ady Bui, vốn đã quen thuộc với cộng đồng du học sinh nhờ các chương trình PTE Master, CCL và CPA Master. Ý tưởng lập JRM đến khi anh thấy hàng loạt câu hỏi trên hội nhóm: "Làm sao để tìm được internship?", "Làm sao để có công việc junior đầu tiên?" nhưng rất ít câu trả lời.

Chỉ trong ba tuần sau cuộc trò chuyện với một người bạn lúc đó đang là Kế Toán Tài Chính cho 1 tập đoàn lớn ở Úc, khóa học đầu tiên cho mảng kế toán của JRM ra đời với 10 học viên đăng ký thử nghiệm. Kết quả bất ngờ: đa số học viên trong khóa đều tìm được việc kế toán thành công sau khóa học.

Từ đó, JRM mở rộng sang nhiều lĩnh vực: Kế toán, Kỹ sư, Data Analyst, IT. Sau gần 7 năm, JRM đã hỗ trợ hơn 6.000 học viên Việt Nam tìm được chỗ đứng tại Úc.

Ady Bui, Founder của JRM (phải) và Trung Hiếu Mai, mentor mảng IT (trái) trong 1 buổi sự kiện chia sẻ nghề nghiệp tại Adelaide, 2025

Dịch vụ của JRM

Điểm nổi bật của JRM là không chỉ dạy lý thuyết mà còn mô phỏng thực tế công việc:

Đào tạo kinh nghiệm chuyên môn thông qua dự án và tình huống thực tế.

Mô phỏng một ngày làm việc thực thụ, để học viên hiểu rõ kỳ vọng của doanh nghiệp.

Sửa Resume, Cover Letter, LinkedIn theo chuẩn Úc.

Huấn luyện 1 kèm 1 cho từng buổi phỏng vấn, cá nhân hóa theo từng công ty mà học viên ứng tuyển.

Nhờ vậy, học viên không chỉ có kiến thức mà còn sở hữu "kinh nghiệm bản địa" ngay trong hồ sơ.

Những câu chuyện thành công

JRM không chỉ là lớp học mà còn là nơi bắt đầu những hành trình thành công. Trong một buổi webinar được tổ chức gần đây, hai nữ du học sinh Giang và An Nhiên đã chia sẻ trải nghiệm của mình. Ngay từ năm đầu đại học, các bạn được gia đình gửi gắm cho JRM, vừa học vừa tham gia dự án để xây dựng portfolio.

Kết quả, Giang được Đại học Sydney tuyển vào vị trí Data Analyst, còn An Nhiên trở thành Data Engineer tại một công ty công nghệ lớn, dù cả hai chưa từng có kinh nghiệm làm việc chính thức. Giang chia sẻ rằng nhờ các khóa học từ cơ bản đến nâng cao cùng những buổi luyện phỏng vấn 1-1 tới tận khuya, cô đã tự tin thể hiện năng lực và vượt qua nhiều ứng viên dày dạn kinh nghiệm.

Đây chỉ là hai trong số hàng trăm câu chuyện thành công mà JRM đã đồng hành cùng học viên.

Poster của buổi Webinar chia sẻ thành công gần đây của JRM cùng 2 học viên

Thành công đến từ đâu? Theo Ady Bui, bí quyết không phải "bùa phép" mà là sự cộng hưởng: 60–70% đến từ nỗ lực của học viên, 30% từ định hướng của JRM. Những học viên thành công đều kiên trì, chủ động, giữ kết nối với mentor và mở rộng networking.

JRM không chỉ mang lại công việc, mà còn khôi phục niềm tin và khát vọng của người Việt xa xứ. Mỗi bằng cấp được sử dụng đúng giá trị, mỗi ước mơ không bị bỏ phí là một đóng góp cho cộng đồng.

Trong tương lai, JRM sẽ tiếp tục mở rộng ngành nghề, hướng đến trở thành nền tảng toàn diện giúp người Việt lập nghiệp quốc tế. Không vẽ ra viễn cảnh màu hồng, JRM chọn đồng hành thực tế và vững chắc.

JRM trong 1 buổi chia sẻ Career Talk của hội du học sinh Adelaide

Con đường hội nhập nơi đất khách đầy thử thách, nhưng khi có cộng đồng và sự định hướng đúng đắn, cánh cửa sự nghiệp sẽ mở ra. Với tâm huyết của đội ngũ mentor và sự nỗ lực của học viên, Job Ready Master đang trở thành điểm tựa, giúp người Việt tìm lại giấc mơ nghề nghiệp trên đất Úc.

