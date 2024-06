Joe Alwyn trải lòng về mối tình với Taylor Swift

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Sunday Times Style xuất bản hôm 15.6, nam diễn viên phim Kinds of Kindness (33 tuổi) nói thời gian bên ngôi sao nhạc pop Taylor Swift (34 tuổi) là "dài lâu, đầy yêu thương".

Taylor Swift và Joe Alwyn có mối quan hệ tình cảm kéo dài hơn 6 năm PEOPLE

Khi được hỏi liệu Alwyn đã nghe album mới nhất của Taylor Swift là The Tortured Poets Department mà người hâm mộ tin rằng có thể lấy cảm hứng từ cuộc chia tay của hai người hay không, Alwyn đáp: "Tôi hy vọng rằng mọi người đều có thể đồng cảm và hiểu được những khó khăn xảy ra khi kết thúc một mối quan hệ lâu dài, yêu thương và trọn vẹn hơn sáu năm rưỡi".

Joe Alwyn nói thêm: "Đó là một cuộc tình khó nói lời chia tay". Taylor Swift và Joe Alwyn quyết định chia tay vào tháng 4.2023 sau hơn 6 năm hẹn hò, cùng thời điểm siêu sao nhạc pop bắt đầu chuyến lưu diễn The Eras Tour.

Một nguồn tin vào thời điểm đó cho biết sự chia rẽ phần lớn là do "khác biệt trong tính cách" khiến cả hai "khó thông cảm nhau hơn".

Suy ngẫm nhiều hơn về cuộc chia tay của mình, nam diễn viên nói với tờ Times: "Điều bất thường trong tình huống này là, một tuần sau, chuyện tình của chúng tôi đột nhiên phổ biến và ai ngoài cuộc cũng có thể bình luận. Cảm giác như có một thứ gì đó rất thực đột nhiên bị ném vào một không gian phi thực tế qua lăng kính truyền thông, mạng xã hội… nơi cuộc tình bị mổ xẻ, suy đoán, bị biến dạng đến mức không thể nhận ra. Luôn có một khoảng cách giữa những gì được biết và những gì được nói. Tuy nhiên tôi đã tìm được sự bình yên".

Alwyn tiết lộ thêm rằng anh và Taylor Swift cùng quyết định "giữ kín những chi tiết riêng tư hơn về mối quan hệ". Alwyn nói: "Vì chuyện tình cảm chưa bao giờ là thứ có thể coi là hàng hóa và tôi thấy không có lý do gì để thay đổi điều đó".

Taylor Swift và Joe Alwyn tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77 vào tháng 1.2020 PEOPLE

Hiện tại, Alwyn cho biết anh đang làm việc tốt: "Tôi cảm thấy may mắn khi đang ở giai đoạn thực sự tuyệt vời cả về mặt nghề nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân".

Alwyn cũng nói về việc hợp tác với đạo diễn Yorgos Lanthimos trong phim Kinds of Kindness. Anh vào vai một người cha đơn thân đang cố gắng đưa vợ mình (Emma Stone) thoát khỏi một giáo phái. Bộ phim đánh dấu lần thứ hai Alwyn hợp tác với Lanthimos. Dự án đầu tiên là The Favourite năm 2018. Cùng với Alwyn, Kinds of Kindness có sự tham gia của Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Jesse Plemons, Hunter Schafer...

Tuy nhiên, Alwyn không bày tỏ về việc liệu có hẹn hò trở lại hay còn liên lạc với nữ ca sĩ hay không.

Sau khi chia tay Joe Alwyn, Taylor Swift đã hẹn hò với cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce của đội Kansas City Chiefs.