Joe Jonas chuẩn bị ly hôn mỹ nhân 'Game of Thrones'

Hôn nhân của Joe Jonas và Sophie Turner trở nên căng thẳng trong khoảng 6 tháng qua

SHUTTERSTOCK

Hôm 3.9 (giờ địa phương), nhiều trang tin Mỹ tiết lộ Joe Jonas và Sophie Turner chuẩn bị ly hôn sau 4 năm chung sống. TMZ cho biết cặp đôi này đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng suốt nhiều tháng qua. Nam ca sĩ nhóm Jonas Brothers được cho là đã yêu cầu đội ngũ của mình gặp hai luật sư ly hôn ở khu vực Los Angeles (Mỹ). People cũng tiết lộ giọng ca 34 tuổi đã thuê luật sư ly hôn để chuẩn bị cho cuộc chia tay này. Trước thông tin gây xôn xao dư luận, phía Joe Jonas không đưa ra phản hồi trong khi đại diện của Sophie Turner từ chối bình luận.

PageSix cho biết hồi tháng 8.2023, Sophie Turner vẫn còn được nhìn thấy nhún nhảy trong đám đông người hâm mộ dự đêm mở màn chuyến lưu diễn của Jonas Brothers ở sân vận động Yankee (New York, Mỹ). Tuy nhiên, người đẹp phim Game of Thrones dường như đã không tham dự buổi biểu diễn nào khác của chồng kể từ đêm nhạc này. Trong khi đó, Joe Jonas bị phát hiện không đeo nhẫn cưới khi biểu diễn ở Dallas, Minneapolis và nhiều điểm dừng chân khác. Ngoài ra, cặp sao nổi tiếng này đã bán biệt thự ở Miami vào tháng 8 chỉ sau một năm mua nó. Trong ba tháng qua, nam ca sĩ sinh năm 1989 được cho là đã chăm sóc các con nhỏ "gần như mọi lúc", ngay cả khi đang lưu diễn cùng anh trai Kevin Jonas và em trai Nick Jonas. Trang tin tiết lộ ngôi sao 34 tuổi đang cố gắng "tìm kiếm những lựa chọn tốt nhất cho tương lai của mình".

Vợ chồng Joe Jonas - Sophie Turner tại tiệc hậu Oscar của Vanity Fair hồi tháng 3 năm nay

SHUTTERSTOCK

Joe Jonas - Sophie Turner bắt đầu hẹn hò từ năm 2016, đính hôn hồi tháng 10.2017 và về chung nhà vào năm 2019. Cặp sao lần lượt đón hai con gái vào năm 2020, 2022 và giữ kín thông tin về bọn trẻ. "Tôi rất bảo vệ cuộc sống mà chúng tôi đã xây dựng. Mỗi khi tôi và chồng cùng sánh bước trên thảm đỏ, chúng tôi đều đảm bảo rằng đó là lý do chính đáng và có ý nghĩa đối với sự nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ muốn quảng bá mình như một cặp đôi nổi tiếng, điều đó không hay ho chút nào", Sophie Turner chia sẻ với Elle (Anh) hồi năm ngoái.

Tháng trước, Sophie Turner vẫn còn đăng ảnh chúc mừng sinh nhật lần thứ 34 của chồng. Đầu năm nay, sao phim X-Men: Dark Phoenix thể hiện sự ủng hộ đối với bạn đời khi tham dự buổi lễ vinh danh anh em nhà Jonas trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Joe Jonas đã dành cho vợ lời cảm ơn đặc biệt khi đứng trên bục phát biểu, nói rằng Sophie là người giúp anh có động lực và cảm hứng mỗi ngày.

Thông tin cặp sao chuẩn bị ly hôn khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ SHUTTERSTOCK

Joe Jonas lẫn Sophie Turner đều là những ngôi sao nổi tiếng quốc tế. Joe Jonas sinh năm 1989 tại Mỹ, anh sở hữu hàng chục triệu người hâm mộ khi hoạt động với tư cách là thành viên nhóm nhạc Jonas Brothers cùng hai anh em trai. Sophie Turner sinh năm 1996 tại Anh, cô được khán giả toàn cầu biết đến nhiều nhất với vai Sansa Stark trong loạt phim Game of Thrones (2011 - 2019). Ngoài ra, nữ diễn viên 27 tuổi còn ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: The Thirteenth Tale, Another Me, Barely Lethal, X-Men: Apocalypse, X-Men: Dark Phoenix, The Staircase…