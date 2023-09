Jogarbola Vietnam - Thương hiệu đồng hành cùng thể thao Việt Nam tại ASIAD 19

Và đây cũng chính là nhà tài trợ trang phục cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 23.9 đến ngày 8.10.2023.

Theo thỏa thuận hợp tác, Jogarbola Vietnam sẽ cung cấp toàn bộ 3.600 sản phẩm trang phục thi đấu và tập luyện cho các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ của đoàn thể thao Việt Nam. Các sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao của Nhật Bản, sử dụng chất liệu đặc biệt với các công nghệ may và in ấn tiên tiến. Nhờ đó, chúng có độ thấm nước cao và thoát ẩm nhanh, có độ bền cao, co giãn tốt, phù hợp cho việc tập luyện và thi đấu, giúp các vận động viên luôn dễ chịu và thoải mái trong mọi hoạt động.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam (trái) và ông Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn thể thao Động Lực

Đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường tranh tài tại ASIAD 19, với mục tiêu giành 2-5 HCV.

Bộ sưu tập trang phục đoàn thể thao Việt Nam 2023 của Jogarbola Vietnam mang thông điệp "Play like a Champion" (Chơi như một nhà vô địch), thông qua đó thương hiệu muốn thể hiện sự thấu hiểu đối với những khó khăn và nỗ lực của các vận động viên, đồng thời tiếp thêm sức mạnh để cổ vũ các vận động viên chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần dân tộc.

Các trang phục trong bộ sưu tập sử dụng tông màu đỏ làm chủ đạo, được nhấn nhá bằng các chi tiết như ngôi sao 5 cánh và họa tiết vảy rồng cách điệu. Tất cả đều được lấy cảm hứng từ những yếu tố mang đậm tinh thần dân tộc nhất như lá cờ đỏ sao vàng hay truyền thuyết "con rồng cháu tiên". Khoác lên mình các bộ trang phục này, Jogarbola Vietnam hy vọng các vận động viên sẽ mang theo hình ảnh đậm chất Việt Nam để tỏa sáng trên đấu trường thể thao lớn bậc nhất Đông Nam Á.

Jogarbola Vietnam tài trợ toàn bộ 3.600 sản phẩm trang phục thi đấu và tập luyện cho các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19.

Bà Cao Thu Vân, Brand Manager tại Tập đoàn Thể thao Động Lực Group, chia sẻ: "Jogarbola Vietnam tự hào được đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Chúng tôi tin tưởng rằng với những trang phục chất lượng cao của Jogarbola Vietnam, các vận động viên Việt Nam sẽ tự tin thi đấu hết mình, đạt được thành tích cao."

Là thương hiệu chuyên sản xuất các sản phẩm thời trang thể thao như giày, quần áo, phụ kiện... với chất lượng cao và giá cả hợp lý, Jogarbola Vietnam đã nhanh chóng trở nên phổ biến tại Việt Nam, được nhiều người tiêu dùng yêu thích bởi chất lượng tốt, giá cả hợp lý và mẫu mã đa dạng.

Với sự cam kết đặt lên hàng đầu về chất lượng sản phẩm, Jogarbola Vietnam luôn sử dụng các vật liệu chất lượng cao, kỹ thuật sản xuất hiện đại và quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo rằng mỗi sản phẩm đều đáp ứng được các tiêu chuẩn cao nhất.

Các sản phẩm BST Đoàn thể thao Việt Nam 2023 được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao của Nhật Bản, sử dụng chất liệu đặc biệt với các công nghệ may và in ấn tiên tiến.

Không chỉ chú trọng vào chất lượng, Jogarbola Vietnam cũng luôn cải tiến và đổi mới trong thiết kế sản phẩm. Mỗi bộ sưu tập của thương hiệu này đều mang đến sự đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và phong cách, từ những bộ quần áo thoải mái cho việc luyện tập các môn thể thao hàng ngày đến những bộ trang phục phù hợp cho các sự kiện thể thao lớn.

Việc Động Lực và Jogarbola Vietnam đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của thể thao nước nhà. Tại SEA Games 32, bên cạnh việc tài trợ 7.200 sản phẩm thương hiệu Jogarbola cho các cán bộ, vận động viên và huấn luyện viên… Động Lực còn tài trợ 1.200 quả bóng cho ban tổ chức. Trước đó tại ASIAD 18 diễn ra ở Indonesia năm 2018, Động Lực cũng là nhà tài trợ tài trợ trang phục cho đoàn thể thao Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 năm nay với 504 thành viên, trong đó có 337 VĐV, 90 HLV, 11 chuyên gia và tham gia thi đấu 31/40 môn thể thao, 202/483 nội dung của đại hội và phấn đấu đạt từ 2 đến 5 HCV, đồng thời phấn đấu có nhiều VĐV vượt qua vòng loại Olympic 2024.

Người hâm mộ thể thao và yêu thích trang phục trong BST đoàn thể thao Việt Nam 2023 có thể tìm mua các sản phẩm trên tại trang web chính thức của Jogarbola Vietnam tại địa chỉ jogarbola.com.vn.

Ngoài ra, các thông tin mới nhất về ASIAD 19 và thành tích của đoàn thể thao Việt Nam cũng được cập nhật liên tục trên Fanpage chính thức của Jogarbola Vietnam.