'John Wick 5' chính thức lăn bánh

Ông Joe Drake vừa tiết lộ thông tin trên với báo chí hồi thứ 5 (giờ Mỹ), nguồn tin của The Hollywood Reporter vừa xác nhận. Ông nói: "Những thông tin chính thức đó là Ballerina là phần phim ăn theo đầu tiên của thương hiệu John Wick và sẽ chiếu vào năm tới. Chúng tôi đang phát triển 3 dự án khác, trong đó có John Wick 5 và một loạt phim truyền hình là The Continental, sẽ được lên sóng trong thời gian sớm thôi".

Chưa rõ khi nào John Wick 5 sẽ ra mắt khán giả LIONSGATE

Ông chia sẻ thêm tại sao lại phát triển phần 5 sớm như vậy, trong đó khi phần 4 đang chiếu tại rạp và vẫn đang tiếp tục sinh lời "Chúng tôi đang xây dựng cả một thế giới phim mà khi phần 5 ra mắt, tất cả sẽ tạo nên một hệ thống vững chắc - một hệ thống cho khán giả biết được làm thế nào mà chúng tôi khởi nguồn kể về "sát thủ bút chì" này. Nhưng đồng thời khán giả cũng có thể tin tưởng vào sự phát triển đều đặn của thương hiệu John Wick".

Trong podcast Behind the Screen của The Hollywood Reporter, chính đạo diễn Chad Stahelski - người chỉ đạo phần 4 - chia sẻ anh có ý tưởng về phần phim mới nhất và sẵn sàng đào sâu vào đó. "Cũng hợp lý thôi khi mà khán giả muốn nhiều hơn thế", Chad Stahelski bộc bạch. Trong phần 4, nhân vật John Wick (Keanu Reeves đóng) quay trở lại và quyết lật đổ tổ chức High Table. Phim có sự góp mặt của các nghệ sĩ khác như Ian McShane, Laurence Fishburne, Bill Skarsgard và Chân Tử Đan.

John Wick 4 hiện đang chiếu và vẫn đang sinh lời LIONSGATE

Phần 4 của John Wick hiện thu về trên 428,9 triệu USD toàn cầu, theo Box Office Mojo. Tổng doanh thu của 4 phần vừa đạt mốc 1 tỉ USD toàn cầu, kể từ lần đầu tiên ra mắt khán giả vào năm 2014. Tất cả các phần phim đều được giới phê bình khen ngợi, nhận mức chấm lần lượt là 86%, 89%, 89% và 94% - đều đạt chứng nhận "tươi".