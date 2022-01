Johnny Depp sang Pháp đóng phim giữa lúc bị Hollywood ‘ghẻ lạnh’

Sau thời gian dài bị Hollywood “ghẻ lạnh” vì lùm xùm ly hôn với vợ cũ Amber Heard, Johnny Depp đã tìm được vai diễn mới ở thị trường Pháp. Theo thông tin từ The Hollywood Reporter, Johnny Depp đã được lựa chọn vào vai vua Louis XV trong một bộ phim chưa được hé lộ tên của đạo diễn người Pháp Maiwenn. Cô là một đạo diễn có tiếng ở châu Âu, từng đoạt giải Jury Prize tại Liên hoan phim Cannes với bộ phim Polisse (2011).

Được biết, bộ phim sẽ được bấm máy vào mùa hè 2022 tại Paris với bối cảnh chính nằm tại cung điện Versailles. Tài tử Cướp biển vùng Caribê đang thu xếp để bay sang Pháp trong thời gian gần. Việc thoại phim bằng tiếng Pháp không phải là vấn đề quá lớn với Johnny Depp bởi anh từng có nhiều năm sinh sống tại đây và nói tiếng Pháp khá lưu loát. Hiện tại, thông tin về các diễn viên còn lại cũng như chi tiết nội dung vẫn chưa được đoàn phim tiết lộ. Bộ phim về vua Louis XV với sự tham gia của Johnny Depp sẽ do Why Not Productions - một công ty Pháp sản xuất. Dự án sẽ được “chào hàng” tại Hội chợ phim châu Âu tại Berlin trong tháng tới.

Công chúng đánh giá đây có thể là vai diễn đột phá tiếp theo trong sự nghiệp của Johnny Depp. Bởi Louis XV là một nhân vật lịch sử có tính cách cũng như số phận vô cùng đặc biệt. Louis XV có biệt hiệu là "Louis đáng mến", năm 5 tuổi ông được thừa hưởng ngai vàng từ ông cố là Louis XIV và trở thành vua nước Pháp, trị vì trong vòng 59 năm. Tuy nhiên, triều đại của ông kết thúc trong nỗi ô nhục và tai tiếng khi nhà vua bị buộc tội trác táng và tham nhũng. Ông cũng nổi tiếng là người hào hoa và sở hữu nhiều mối tình đình đám.





Kể từ khi bị vợ cũ cáo buộc bạo lực gia đình và vướng vào những cuộc tranh chấp tài sản hậu ly hôn không hồi kết, Johnny Depp bị các nhà làm phim Hollywood “ghẻ lạnh”. Warner Bros đã loại anh khỏi dự án dài hơi Fantastic Beasts và mời diễn viên người Đan Mạch Mad Mikkelsen vào thay thế. Johnny Depp cũng đã không được mời đóng phim mới trong nhiều năm qua.

Bộ phim cuối cùng mà anh tham gia tại Mỹ là Minamata, được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Berlin 2020. Hãng MGM đã mua bản quyền phát hành phim tại Mỹ nhưng phải gác lại do những lùm xùm đời tư của Johnny Depp. Thị trường điện ảnh châu Âu lại không quá bận tâm đến những scandal tình ái của nam diễn viên. Năm ngoái, cả hai liên hoan phim Karlovy Vary và San Sebastian đều vinh danh Johnny Depp với những giải thưởng thành tựu trọn đời.