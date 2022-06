Johnny Depp sắp hầu tòa vì cáo buộc đánh nhân viên đoàn phim

Fox News đưa tin hôm 8.6, Johnny Depp dự kiến có mặt tại tòa án ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 25.7. Mọi chuyện bắt nguồn từ đơn kiện hồi tháng 7.2018 của Gregg "Rocky" Brooks. Cụ thể, nam nhân viên này cáo buộc Depp trong lúc nổi cơn thịnh nộ đã đấm anh ta hai lần vào khung xương sườn bên trái trước sự chứng kiến của đoàn phim. Theo giấy triệu tập từ tòa án, nam diễn viên 59 tuổi có thể tự bào chữa cho hành vi của mình. Danh sách nhân chứng vụ kiện gồm những nhân vật quen thuộc: Christi Debrowski - chị gái của Depp, vệ sĩ Sean Bett, Waldman và giám đốc kinh doanh Ed White, tất cả đều đã làm chứng tại phiên tòa phỉ báng diễn ra ở Fairfax, Virginia (Mỹ) cách đây ít lâu.

Được biết, cuộc xung đột giữa Johnny Depp với Gregg Brooks xảy ra hồi tháng 4.2017, khi họ cùng làm việc trên phim trường City of Lies mà ngôi sao gốc Kentucky đóng chính. Thời điểm đó, nam diễn viên kỳ cựu được thông báo rằng đoàn phim phải dừng quay một cảnh trước 11 giờ đêm do hạn chế về giấy phép. Khi ấy, Brooks với tư cách là nhân viên phụ trách địa điểm quay được giao nhiệm vụ đảm bảo việc sản xuất ngừng hoạt động đúng thời điểm.

Depp được cho là khó chịu với quyết định này và gây khó dễ, anh bắt đầu tức giận rồi mắng mỏ Brooks. Tài tử Hollywood hét vào mặt nhân viên này: “Anh là ai? Anh không có quyền bảo tôi phải làm gì!”. Người này cho biết bản thân đã cố gắng bình tĩnh để giải thích về chuyện giấy phép nhưng vô ích. Theo đơn kiện, sao phim Black Mass đã nói với Brooks rằng sẽ trả 100.000 USD nếu nhân viên này dám đánh vào mặt anh. Brooks từ chối lời thách thức và Depp nhanh chóng được các vệ sĩ riêng kéo đi. Nhân viên này cho biết bầu không khí trên trường quay trở nên căng thẳng và “độc hại” vì vụ việc.





Gregg Brooks kể bản thân đã bị chấm dứt hợp đồng sau khi từ chối ký văn bản có nội dung rằng anh sẽ không kiện công ty sản xuất. Người đàn ông này cũng tố Johnny Depp đã đẩy mình ra khỏi ngành. Trước những lời tố cáo, ngôi sao sinh năm 1963 thừa nhận đã từng trừng phạt Brooks vì la hét một phụ nữ vô gia cư lớn tuổi đã cản đường anh ta trong vụ xả súng bên ngoài khách sạn Barclays ở Los Angeles (Mỹ) nhưng phủ nhận chuyện từng đánh anh này. “Những lời anh ta nói với bà ấy vô cùng cay nghiệt và tức giận. Bạn biết đấy, có rất nhiều ngôn từ độc hại trong đó. Tôi không dung thứ cho sự bất công”, Depp nói.

Gregg Brooks kể sau mâu thuẫn trên trường quay, anh và Johnny Depp đã ôm hôn nhau làm lành thậm chí còn chụp ảnh chung. Brooks từng đăng bức ảnh đó lên Facebook nhưng đã gỡ xuống sau khi đệ đơn kiện. Nam nhân viên này đã yêu cầu một khoản bồi thường về những tổn thương mà bản thân phải đối mặt vì vụ hành hung. Johnny Depp hiện phủ nhận mọi cáo buộc của Gregg Brooks trong khi các luật sư của Brooks chưa đưa ra phản hồi về vụ kiện.

City of Lies là phim kinh dị tội phạm xoay quanh các cuộc điều tra của Sở cảnh sát Los Angeles về vụ giết rapper Tupac Shakur và The Notorious B.I.G. Trong phim, Johnny Depp vào vai Russell Poole - một cảnh sát đã về hưu. Tác phẩm được dẫn dắt bởi đạo diễn Brad Furman, kịch bản do Christian Contreras chấp bút dựa trên cuốn sách Labyrinth của Randall Sullivan. City of Lies lần đầu chiếu tại Ý vào cuối năm 2018 trước khi được phát hành tháng 3.2021 và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn.