‘Jurassic World’ và những thương hiệu bom tấn bị Hollywood ‘vắt sữa’ đến nhàm chán

Jurassic Park/World

Thế giới khủng long luôn có sức hút lớn với công chúng. Năm 1993, đạo diễn Steven Spielberg cùng các cộng sự đã tạo ra Jurassic Park, đưa khủng long lên màn ảnh rộng và tạo nên cơn sốt điện ảnh trên toàn cầu. Bom tấn này cũng đánh dấu bước tiến vĩ đại của công nghệ CGI và sự phát triển hùng mạnh của Hollywood. Trên đà thành công, Jurassic Park cũng đã được phát triển thành một “triology” (bộ ba) phim được nhiều người say mê.

Năm 2015, hãng phim Universal đã tái khởi động thương hiệu Công viên khủng long đình đám một thời bằng tác phẩm Jurassic World. Bom tấn này đại thắng khi thu về hơn 1,6 tỉ USD. Tuy nhiên, năm 2018, Universal đã cho thấy sự đuối sức khi cho ra mắt Jurassic World 2: Fallen Kingdom. Sau khi “đảo khủng long” bị phá hủy, những sinh vật cổ đại này được đem vào đất liền và trọng tâm phim bắt đầu bị xoay chuyển. Khủng long bỗng bị lui về làm nền cho âm mưu trục lợi của những tập đoàn quỷ quyệt lòng tham không đáy.

Phần phim mới nhất của thương hiệu “Jurassic” là Jurassic World: Dominion vừa ra mắt khiến nhiều người thất vọng. Dù đây là phần phim quy mô lớn với kinh phí lên đến 165 triệu USD, mang tính kỉ niệm, hội tụ dàn cast hai thế hệ. Tất cả cũng không thể bù đắp cho một cốt truyện hết sức lan man và sáo rỗng. Vấn đề mà Jurassic World đặt ra quá vĩ mô nhưng họ lại giải quyết thiếu thấu đáo. Nhiều khán giả đồng ý Jurassic World: Dominion nên là phần phim cuối cùng của thương hiệu này vì những chú khủng long đã bị “vắt sữa” đến nhàm chán.

Fast & Furious

Fast & Furious là một trường hợp đặc biệt tại Hollywood. Từ phần đầu tiên được sản xuất với kinh phí dành cho một bộ phim hạng B, Fast & Furious lại thành công bất ngờ và đã có hành trình dài tận 20 năm, trở thành một trong những thương hiệu hành động thành công nhất mọi thời đại. Phần đầu tiên của phim được “trình làng” vào năm 2001 với cái tên The Fast and the Furious. Câu chuyện về giới đua xe đường phố với những pha hành động rượt đuổi điên rồ đã khiến cho khán giả mê mệt. Phần 1 Fast & Furious có kinh phí 38 triệu USD nhưng thu về tận 207,2 triệu USD trên toàn thế giới.

Cho đến hiện tại, Fast & Furious đã đi qua 9 phần phim và phần 10, cũng là phần cuối cùng của franchise này đang trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, Fast & Furious đã nên kết thúc từ phần 7. Bởi hai phần phim gần đây nhất không tạo được mấy thiện cảm cho người xem. Fast & Furious 9 (F9) dù sở hữu cả rừng sao nhưng vẫn bị dè bỉu thậm tệ. Thậm chí ngay cả các fan ruột của thương hiệu phim này cũng quay lưng, than phiền F9 quá dở hơi, kịch bản phi lý đến mức khó chịu. Fast & Furious 9 đã chứng minh thương hiệu phim đua xe này đã đi quá xa mức cần thiết.

Resident Evil





Resident Evil là một trong những thương hiệu phim ăn theo trò chơi điện tử “sống dai” nhất tại Hollywood. Zombie, máu me và chất kinh dị là yếu tố làm nên sức hút của loạt phim này từ 2012 -2016. Sáu phần phim theo chân đả nữ Alice (Milla Jovovich) vạch trần âm mưu nghiên cứu hắc ám của tập đoàn Umbrella. Dù không được giới phê bình đánh giá cao nhưng trong nhiều năm liền, Resident Evil vẫn thống trị màn bạc và mang lại doanh thu cao ngất ngưỡng cho nhà sản xuất.

Dù phần phim chính đã kết thúc vào năm 2016 với Resident Evil: The final chapter nhưng nó vẫn tiếp tục bị “vắt sữa”. Năm 2021, thương hiệu Resident Evil được “reboot” (tái khởi động) với tên gọi Resident Evil: Welcome to raccoon city. Vẫn lấy ý tứ xoay quanh đại nạn zombie khởi phát từ tập đoàn Umbrella nhưng toàn bộ tuyến nhân vật đã được thay đổi. Mặc cho bao lời hứa hẹn, Resident Evil: Welcome to raccoon city vẫn bị liệt vào hàng phim thảm họa. Xuyên suốt bộ phim là những màn bắn súng, cấu xé vô nghĩa. Nữ chính Kaya Scodelario cũng không thể tạo nên sức hút, một hình tượng đả nữ kinh điển như Milla Jovovich đã làm được năm xưa.

Fantastic Beasts

Thế giới phù thủy được nhà văn J.K Rowling kiến tạo bao năm qua đã trở thành nguồn chất liệu dồi dào cho các nhà làm phim điện ảnh. Sau những thành công đột phá đến từ loạt phim Harry Potter, phần ngoại truyện đã được Warner Bros đưa vào khai thác, dẫn đến sự ra đời của Fantastic Beasts. Sau Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) tương đối thành công về mặt doanh thu, Warner Bros lập tức thông báo kéo dài loạt phim thành năm tập. Thế nhưng theo thời gian, thương hiệu này đang dần bị bào mòn và không còn sức hút với đối tượng khán giả không phải là fan của Harry Potter.

Sang đến 2018, phần thứ 2 Fantastic Beasts: The Crime of Grindelwald ra mắt trong sự thờ ơ và nguội lạnh. Bên cạnh nội dung dài dòng, buồn tẻ, phần phim này cũng gây tranh cãi khi nhiều khán giả ý kiến tài tử Johnny Depp không phù hợp cho vai diễn phù thủy hắc ám Grindelwald. Nhà phê bình của tờ Variety từng nhận xét rằng: “Việc xây dựng thế giới phù thủy sao cho tỉ mỉ nhất chỉ là một nửa cuộc hành trình. Bạn phải tạo nên những nhân vật và những câu chuyện thật sự hấp dẫn. Đó là nửa còn lại mà Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald hoàn toàn không có”.

Tháng 4 vừa qua, bom tấn Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ra mắt cũng gây chia rẽ công chúng. Bộ phim vẫn tiếp tục dàn trải và thiếu đột phá. Việc duy trì độ “hot” của thương hiệu để tiếp tục đi đến phần 4, phần 5 thực sự là một thử thách dành cho phía nhà sản xuất.