Johnny Depp trực tiếp nói về việc đóng 'Cướp biển vùng Caribbean 6'

Johnny Depp hé lộ khả năng trở lại với vai Jack Sparrow

Johnny Depp với tạo hình thuyền trưởng Jack Sparrow trong Cướp biển vùng Caribbean 5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Cướp biển vùng Caribbean 5

Trả lời phỏng vấn Entertainment Tonight trong chuyến quảng bá phim Ebenezer mới đây, Johnny Depp bày tỏ rằng ông không phản đối việc tiếp tục đảm nhận vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong phần phim tiếp theo của thương hiệu Cướp biển vùng Caribbean. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết quyết định trở lại còn phụ thuộc vào cách câu chuyện được xây dựng và hướng phát triển dành cho nhân vật.

Johnny Depp bày tỏ về khả năm đóng lại vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt phim làm nên thương hiệu của mình: "Nếu mọi thứ đang diễn ra đúng như mong muốn về cách họ sẽ kết thúc loạt phim Cướp biển vùng Caribbean… thì điều duy nhất mà tôi thực sự muốn tham gia là để khép lại loạt phim một cách tốt đẹp nhất". Tài tử 63 tuổi cũng bày tỏ sẵn sàng làm việc với nhà sản xuất Jerry Bruckheimer vì cả hai có một tình bạn sâu sắc và trải qua hành trình dài hợp tác trước đó. "Tôi sẽ làm việc với Jerry Bruckheimer ngay ngày mai vì bất cứ điều gì. Không thành vấn đề… nếu đó là Jerry, tôi tin tưởng ông ấy", ngôi sao kỳ cựu nhấn mạnh.

Những dự án của Johnny Depp sau vụ kiện chấn động giới giải trí quốc tế hồi 2022 vẫn luôn nhận được sự chú ý từ truyền thông và công chúng ẢNH: AFP

Trải qua 5 phần phim, thương hiệu Cướp biển vùng Caribbean đã thu về hơn 4,5 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu, trở thành một trong những loạt phim thành công của Disney. Vai diễn Jack Sparrow từng mang về cho Johnny Depp đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc năm 2004, đồng thời trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông. Vì vậy, khả năng Johnny Depp trở lại với hình tượng “thuyền trưởng” tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trước đó, Jerry Bruckheimer nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa Johnny Depp trở lại thương hiệu. Dù vậy, tương lai của dự án vẫn chưa được xác nhận chính thức. Việc nam diễn viên có tiếp tục hóa thân thành Jack Sparrow hay không vẫn phụ thuộc vào quá trình phát triển kịch bản và những thỏa thuận liên quan.

Johnny Depp tích cực trở lại Hollywood

Những năm qua, bê bối đời tư mà tâm điểm là vụ kiện căng thẳng với Amber Heard khiến Johnny Depp trở thành cái tên bị "ghẻ lạnh" ở Hollywood. Lần gần đây nhất tài tử này tham gia dự án điện ảnh lớn của Hollywood là Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018). Sau khi thua kiện trước tờ The Sun tại Anh, hãng Warner Bros. loại nam diễn viên khỏi Fantastic Beasts 3 dù ông đã tham gia phần phim trước đó. Vai Gellert Grindelwald về sau được chuyển giao cho Mads Mikkelsen.

Johnny Depp trong Ebenezer ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM Ebenezer

Năm 2022, dù thắng vụ kiện với Amber Heard, Johnny Depp không trở lại với những "bom tấn" Hollywood mà chủ yếu hoạt động ở châu Âu. Vì vậy, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ trong các tác phẩm sắp tới được xem là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình nghề nghiệp của ông.

Một trong những dự án đánh dấu màn tái xuất của Johnny Depp là Ebenezer, tác phẩm chuyển thể từ câu chuyện kinh điển A Christmas Carol của Charles Dickens. Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai Ebenezer Scrooge, nhân vật nổi tiếng với hành trình thay đổi sau những cuộc gặp gỡ kỳ lạ vào đêm Giáng sinh. Bộ phim dự kiến ra rạp tháng 11.2026.

Bên cạnh đó, Depp còn tham gia Day Drinker, dự án có sự góp mặt của nữ diễn viên Penelope Cruz. Bộ phim đánh dấu lần hợp tác tiếp theo giữa hai ngôi sao sau những tác phẩm trước đó như Blow (2001), Cướp biển vùng Caribbean 4: Suối nguồn tươi trẻ (2011) và Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông (2017). Theo kế hoạch, phim dự kiến phát hành vào năm 2027.

Với hai dự án mới, Johnny Depp đang từng bước trở lại với các hoạt động điện ảnh tại Hollywood. Trong khi đó, khả năng ông tái xuất với vai Jack Sparrow vẫn là điều được người hâm mộ chờ đợi, đặc biệt khi thương hiệu Cướp biển vùng Caribbean chuẩn bị hướng đến phần phim tiếp theo.