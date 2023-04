Johnny Depp và Amber Heard quay lại với điện ảnh

Phán quyết của tòa về Johnny Depp và Amber Heard được đưa ra vào ngày 1.6.2022 sau phiên tòa kéo dài 6 tuần, được truyền hình trực tiếp gây tranh cãi. Cuối cùng phần thắng nghiêng về Johnny Depp nhiều hơn, trong khi Amber Heard phải chịu trách nhiệm về cả 3 tội danh phỉ báng liên quan đến bài báo bình luận năm 2018 của cô với các cáo buộc lạm dụng.

Johnny Depp và Amber Heard từng là vợ chồng People

Amber Heard được yêu cầu bồi thường thiệt hại cho chồng cũ 10,35 triệu USD và Johnny Depp phải trả cho Heard 2 triệu USD. Cả hai đã kháng cáo nhưng cuối cùng đồng ý dàn xếp vào tháng 12.2022: Heard sẽ trả cho Depp 1 triệu USD, số tiền mà anh dành để quyên góp cho một số tổ chức từ thiện khác nhau.

Một nguồn tin thân cận với Heard nói với People rằng nữ diễn viên "nóng lòng muốn rời Mỹ cùng con gái" sau phiên tòa. Hiện con gái cô là Oonagh Paige, vừa tròn 2 tuổi vào đầu tháng này.

Amber Heard bên con gái Oonagh Paige People

"Heard đã sống ở Tây Ban Nha, nơi cô có nhiều sự riêng tư hơn. Phiên tòa quá căng thẳng và cô chỉ muốn bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài", nguồn tin cho biết. "Nữ diễn viên cật lực làm việc và trở lại đóng phim. Cô ấy kiệt sức, thất vọng về phiên tòa vì cảm thấy mình bị ngược đãi".

Nguồn tin cho biết thêm: "Tuy nhiên, tất cả giờ đã ở phía sau. Amber Heard có nguồn năng lượng mới và tập trung vào những thứ mà cô yêu thích".

Sau phiên tòa, Johnny Depp (59 tuổi) đang "tập trung vào công việc", một người thân cận với nam diễn viên cho biết. Năm ngoái, sau phiên tòa Depp đi lưu diễn với nghệ sĩ guitar - người bạn thân Jeff Beck (qua đời vào tháng 1.2023 ở tuổi 78). Anh trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim nói tiếng Pháp sắp ra mắt Jeanne Du Barry thể hiện vai vua Louis XV. Phim sẽ khai mạc Liên hoan phim Cannes danh giá vào ngày 16.5 tới.

Johnny Depp sống ở châu Âu kể từ sau phiên tòa. Anh hẹn hò nhưng chưa có bạn gái chính thức.

Johnny Depp thay đổi nhiều sau phiên tòa People

Về sự nghiệp, nam diễn viên Cướp biển vùng Caribbean dự kiến sẽ đạo diễn bộ phim Modi dựa trên vở kịch Modigliani của Dennis McIntyre. Mùa hè năm nay anh lưu diễn châu Âu với ban nhạc rock Hollywood Vampires cùng Alice Cooper, Joe Perry.

Nữ diễn viên Amber Heard xuất hiện trong Aquaman and The Lost Kingdom dự kiến ra rạp vào ngày 20.12.2023. Khi quyết định dàn xếp với Johnny Depp vào tháng 12.2022, Heard tuyên bố: "Cuộc sống của tôi đã bị hủy hoại bởi vụ kiện", đồng thời thừa nhận cô "mất niềm tin vào hệ thống luật pháp Mỹ". Cô nói thêm đã "cạn kiệt gần như tất cả các nguồn lực của mình trước và trong phiên tòa". Vụ án theo cô liên quan nhiều đến "sự nổi tiếng và quyền lực" hơn là "nguyên do và tính hợp pháp".