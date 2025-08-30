Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Johnny Trí Nguyễn: Cô gái 'hạ gục' thanh niên xăm trổ đã hạn chế một số đòn, không thì rất nguy hiểm
Video Giải trí

Johnny Trí Nguyễn: Cô gái ‘hạ gục’ thanh niên xăm trổ đã hạn chế một số đòn, không thì rất nguy hiểm

Thạch Anh - Thắng Võ
30/08/2025 14:00 GMT+7

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, Johnny Trí Nguyễn chia sẻ thẳng thắn khi nhắc đến vụ cô gái 28 tuổi 'hạ gục' thanh niên xăm trổ ở hầm xe. Đồng thời, anh cũng có những tâm sự về môn MMA sau quãng thời gian gắn bó.

Những ngày qua, đoạn clip cô gái "hạ gục" thanh niên xăm trổ tại hầm gửi xe được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Lập tức, danh tính của cô gái này cũng được tìm kiếm. Nhiều người phát hiện ra nhân vật trong clip là Hoàng Hằng, một võ sĩ MMA. Ngay sau đó, diễn viên Johnny Trí Nguyễn - người có nhiều năm gắn bó với bộ môn này và tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp đã có những chia sẻ với Thanh Niên về đoạn clip gây sốt những ngày qua. 

Johnny Trí Nguyễn: Cô gái ‘hạ gục’ thanh niên xăm trổ đã hạn chế một số đòn - Ảnh 1.

Sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh, sắp tới đây Johnny Trí Nguyễn tái xuất với vai trò đạo diễn hành động, võ thuật trong bộ phim huyền sử Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh

Ảnh: NVCC

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, Johnny Trí Nguyễn thẳng thắn khi nhắc đến vụ cô gái 28 tuổi "hạ gục" thanh niên xăm trổ ở hầm xe. Đồng thời, anh cũng có những chia sẻ cụ thể về MMA sau quãng thời gian gắn bó. Theo Johnny Trí Nguyễn, vụ việc của cô gái "hạ gục" thanh niên xăm trổ đã khiến nhiều người tò mò, tìm hiểu nhiều hơn về MMA. Anh cũng đặt kỳ vọng sự phát triển của bộ môn này trong thời gian tới.

Johnny Trí Nguyễn: Cô gái ‘hạ gục’ thanh niên xăm trổ đã hạn chế một số đòn, không thì rất nguy hiểm

Sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh, sắp tới đây Johnny Trí Nguyễn tái xuất với vai trò đạo diễn hành động, võ thuật trong bộ phim huyền sử Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh. Từng đảm nhận vai trò diễn viên, đạo diễn hành động trong nhiều dự án đình đám như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Cradle 2 the Grave, Da 5 Bloods…, lần này Johnny Trí Nguyễn quay lại điện ảnh Việt với vai trò chỉ đạo hành động cho bộ phim mang màu sắc cổ trang. Anh cũng là người trực tiếp thực hiện casting ngay tại võ đường của mình.

