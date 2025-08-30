Johnny Trí Nguyễn: Cô gái ‘hạ gục’ thanh niên xăm trổ đã hạn chế một số đòn, không thì rất nguy hiểm

Những ngày qua, đoạn clip cô gái "hạ gục" thanh niên xăm trổ tại hầm gửi xe được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Lập tức, danh tính của cô gái này cũng được tìm kiếm. Nhiều người phát hiện ra nhân vật trong clip là Hoàng Hằng, một võ sĩ MMA. Ngay sau đó, diễn viên Johnny Trí Nguyễn - người có nhiều năm gắn bó với bộ môn này và tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp đã có những chia sẻ với Thanh Niên về đoạn clip gây sốt những ngày qua.

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, Johnny Trí Nguyễn thẳng thắn khi nhắc đến vụ cô gái 28 tuổi "hạ gục" thanh niên xăm trổ ở hầm xe. Đồng thời, anh cũng có những chia sẻ cụ thể về MMA sau quãng thời gian gắn bó. Theo Johnny Trí Nguyễn, vụ việc của cô gái "hạ gục" thanh niên xăm trổ đã khiến nhiều người tò mò, tìm hiểu nhiều hơn về MMA. Anh cũng đặt kỳ vọng sự phát triển của bộ môn này trong thời gian tới.

Sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh, sắp tới đây Johnny Trí Nguyễn tái xuất với vai trò đạo diễn hành động, võ thuật trong bộ phim huyền sử Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh. Từng đảm nhận vai trò diễn viên, đạo diễn hành động trong nhiều dự án đình đám như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Cradle 2 the Grave, Da 5 Bloods…, lần này Johnny Trí Nguyễn quay lại điện ảnh Việt với vai trò chỉ đạo hành động cho bộ phim mang màu sắc cổ trang. Anh cũng là người trực tiếp thực hiện casting ngay tại võ đường của mình.