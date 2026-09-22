Johnny Trí Nguyễn lần hiếm hoi khoe con gái tại sự kiện

Sau hành trình ra mắt khán giả Việt Nam, phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh chính thức có chuỗi hoạt động tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2026 với tên gọi Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor. Dự án có buổi công chiếu quốc tế đầu tiên trong chương trình Gala Presentations - hạng mục danh giá dành cho những phim điện ảnh có quy mô lớn được chiếu tại nhà hát Roy Thomson Hall.

Johnny Trí Nguyễn cùng con gái xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim TIFF Ảnh: ĐPCC

Trước buổi chiếu, đoàn phim xuất hiện trên thảm đỏ TIFF tại RBC Red Carpet Gallery và giao lưu với khán giả. Đại diện Hộ linh tráng sĩ có mặt tại Toronto gồm đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình; giám đốc hành động Johnny Trí Nguyễn, giám đốc sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh. Đặc biệt xuất hiện trên thảm đỏ cùng đạo diễn hành động lần này là con gái xinh đẹp Taylor Nguyễn Chánh Thanh An. Cô cũng đang học làm diễn viên và hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Theo tiết lộ, Taylor đã bay sang Toronto để xem phim và ủng hộ bố.

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ trong phần giao lưu: “Vô cùng vinh dự khi được mời đến hạng mục Gala của TIFF. Chúng tôi mới đặt được một trong những hòn đá đầu tiên của dòng phim huyền sử của Việt nam. Và phía trước còn có cả một ngọn núi cao. Mong các bạn trẻ thế hệ sau sẽ tiếp tục kể những câu chuyện Việt Nam ra thế giới”.

Các giám tuyển của TIFF khi nói về dự án của Nguyễn Phan Quang Bình cho hay: “Phim làm gợi nhớ đến những bộ phim dã sử và được tạo điểm nhấn bằng những màn dàn dựng võ thuật đẹp đến nghẹt thở. Tác phẩm vừa mang nét sống động, kịch tính, vừa tràn ngập không khí lễ hội lộng lẫy. Những bối cảnh lộng gió, thiết kế mỹ thuật cầu kỳ và phục trang thủ công tinh xảo đã tái hiện một cách sống động vẻ đẹp hùng vĩ, mộc mạc của Việt Nam thế kỷ 20”.

Từ trái sang, nhà sản xuất BHD - bà Ngô thị Bích Hạnh, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, diễn viên Johnny Trí Nguyễn và con gái Nguyễn Chánh Thanh An Ảnh: ĐPCC

Hành trình tiếp theo của 'Hộ linh tráng sĩ'

Trong khuôn khổ TIFF, bộ phim tiếp tục có các suất chiếu dành cho công chúng. Từ Toronto, bộ phim sẽ tiếp tục hành trình đến Liên hoan phim quốc tế Bangkok tại Thái Lan vào cuối tháng 9.2026 và Liên hoan phim quốc tế Busan tại Hàn Quốc vào giữa tháng 10.2026, mang theo một câu chuyện huyền sử, văn hóa và di sản Việt Nam đến với các khán giả trên thế giới.

Ba điểm đến – Toronto, Bangkok và Busan mở ra một hành trình mới cho bộ phim sau khi ra mắt tại quê nhà: từ một câu chuyện được lấy cảm hứng từ truyền thuyết lưu truyền trên vùng đất cố đô Hoa Lư, những cảnh sắc Ninh Bình và những hình dung về Việt Nam thế kỷ 20 qua thế giới tưởng tượng của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được góp sức xây dựng đến với những khán giả thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động. Phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết về bảy vị tráng sĩ nhận trách nhiệm đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng Đế nhằm đánh lạc hướng kẻ thù. Tác phẩm quy tụ đông đảo dàn diễn viên gồm NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Lê Vũ Long, Hứa Vĩ Văn, Đăng Trần …