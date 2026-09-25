Joie Baby - Khi tiêu chuẩn an toàn được nâng tầm bằng trải nghiệm thực tế

Hiểu rõ điều đó, Joie Baby không chỉ đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn quốc tế mà còn chú trọng nâng tầm trải nghiệm, mang đến sự trực quan, tiện lợi và tinh tế cho ba mẹ trên hành trình chăm sóc bé yêu.

Hoàn thiện chỉn chu, thuận tiện trong từng thao tác

Mỗi sản phẩm từ Joie Baby, từ xe đẩy, ghế ngồi ô tô đến nôi đưa, giường/cũi đều sở hữu thiết kế hiện đại, kết hợp cùng các chất liệu cao cấp được chọn lọc khắt khe như khung thép cường lực, vải bọc đáp ứng các yêu cầu: mềm mại dễ vệ sinh, chống thấm nước và gió, an toàn cho làn da nhạy cảm.

Thiết kế thanh lịch, hòa hợp với phong cách sống hiện đại

Không dừng lại ở công năng, Joie Baby còn chinh phục các gia đình trẻ bởi phong cách thiết kế tối giản, sang trọng. An toàn là tiêu chuẩn cần cam kết nhưng trải nghiệm trọn vẹn trong quá trình sử dụng mới là yếu tố giúp Joie Baby chinh phục được hàng triệu gia đình Việt.

Thông tin liên hệ Joie Baby Việt Nam Website: https://joiebaby.com.vn/

https://joiebaby.com.vn/ Hotline: 1900.561.286 | 0986.71.5005

1900.561.286 | 0986.71.5005 Trụ sở chính: Tầng 17, 1 Lương Yên - phường Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội

Tầng 17, 1 Lương Yên - phường Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội Fanpage:https://www.facebook.com/JoieBaby.com.vn



