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    Joie Baby - Khi tiêu chuẩn an toàn được nâng tầm bằng trải nghiệm thực tế

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ

    Đối với trẻ nhỏ, an toàn luôn là nền tảng cốt lõi mà mọi phụ huynh ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, trong nhịp sống bận rộn hằng ngày, sự chỉn chu trong thiết kế, chất liệu cao cấp cùng độ hoàn thiện tỉ mỉ trong từng chi tiết mới là yếu tố quyết định sự gắn bó lâu dài của gia đình với một sản phẩm.

    Hiểu rõ điều đó, Joie Baby không chỉ đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn quốc tế mà còn chú trọng nâng tầm trải nghiệm, mang đến sự trực quan, tiện lợi và tinh tế cho ba mẹ trên hành trình chăm sóc bé yêu.

    Joie Baby - Khi tiêu chuẩn an toàn được nâng tầm bằng trải nghiệm thực tế - Ảnh 1.

    Hoàn thiện chỉn chu, thuận tiện trong từng thao tác

    Mỗi sản phẩm từ Joie Baby, từ xe đẩy, ghế ngồi ô tô đến nôi đưa, giường/cũi đều sở hữu thiết kế hiện đại, kết hợp cùng các chất liệu cao cấp được chọn lọc khắt khe như khung thép cường lực, vải bọc đáp ứng các yêu cầu: mềm mại dễ vệ sinh, chống thấm nước và gió, an toàn cho làn da nhạy cảm.

    Thiết kế thanh lịch, hòa hợp với phong cách sống hiện đại

    Không dừng lại ở công năng, Joie Baby còn chinh phục các gia đình trẻ bởi phong cách thiết kế tối giản, sang trọng. An toàn là tiêu chuẩn cần cam kết nhưng trải nghiệm trọn vẹn trong quá trình sử dụng mới là yếu tố giúp Joie Baby chinh phục được hàng triệu gia đình Việt. 

    Thông tin liên hệ Joie Baby Việt Nam

    • Website: https://joiebaby.com.vn/
    • Hotline: 1900.561.286 | 0986.71.5005
    • Trụ sở chính: Tầng 17, 1 Lương Yên - phường Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
    • Fanpage:https://www.facebook.com/JoieBaby.com.vn


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