Joker của Heath Ledger được vinh danh là nhân vật phản diện xuất sắc nhất lịch sử

Joker, kẻ thù nổi tiếng của Batman, đã vượt qua những cái tên kinh điển như Hannibal Lecter của Sự im lặng của bầy cừu, Darth Vader của Star Wars và Freddy Krueger của A Nightmare on Elm Street để trở thành nhân vật phản diện điện ảnh được yêu thích nhất.

Khán giả ngày càng bị thu hút bởi những nhân vật phản diện

Trong cuộc khảo sát do kênh truyền hình Freeview Great Action (Anh) thực hiện, người hâm mộ điện ảnh được yêu cầu lựa chọn những nhân vật phản diện mang tính biểu tượng nhất trên màn ảnh. Màn hóa thân thành Joker của Heath Ledger trong The Dark Knight giành vị trí đầu tiên với 22% số phiếu. Xếp ngay phía sau với khoảng cách chỉ một phần trăm là Darth Vader trong loạt phim Star Wars đời đầu, nhận 21% số phiếu.

Với tạo hình, giọng nói và cách thể hiện đầy ám ảnh, Joker của Heath Ledger đã vượt qua nhiều phản diện nổi tiếng để giành vị trí cao nhất trong cuộc bình chọn của Great Action Ảnh: Chụp màn hình phim The Dark Knight

Vị trí thứ ba thuộc về tên sát nhân ăn thịt người Hannibal Lecter do Anthony Hopkins thủ vai trong bộ phim ăn khách Sự im lặng của bầy cừu năm 1991, với 17% số phiếu. Dù chỉ xuất hiện trên màn ảnh khoảng 16 phút, màn trình diễn đầy ám ảnh của Anthony Hopkins vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Nam diễn viên xứ Wales sau đó tiếp tục hóa thân thành Hannibal Lecter trong Hannibal và Red Dragon.

Cuộc khảo sát được công bố trong bối cảnh các rạp chiếu chuẩn bị đón bộ phim mới của DC là Clayface, tác phẩm lấy bối cảnh Gotham và xoay quanh kẻ thù có khả năng biến đổi hình dạng của Batman. Bộ phim dự kiến ra mắt ngày 23.10, nối tiếp xu hướng các nhà làm phim khai thác sâu hơn câu chuyện và nguồn gốc của những nhân vật phản diện nổi tiếng như Joker hay Kraven the Hunter của Marvel.

Dù thời lượng xuất hiện trong Sự im lặng của bầy cừu không nhiều, màn thể hiện Hannibal Lecter của Anthony Hopkins vẫn là một trong những vai diễn kinh điển trên điện ảnh Ảnh: Chụp màn hình phim Sự im lặng của bầy cừu

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của những nhân vật thuộc "phe bóng tối". Khoảng 70% người yêu điện ảnh tham gia khảo sát đồng tình rằng các nhân vật phản diện thường đáng nhớ hơn những người hùng và có thể trở thành nhân vật trung tâm hấp dẫn hơn. Đáng chú ý, Joker cũng là vai diễn cuối cùng Heath Ledger hoàn thành trước khi qua đời ngày 22.1.2008. The Dark Knight được phát hành khoảng 6 tháng sau đó. Với màn hóa thân thành Joker, Heath Ledger được truy tặng hàng loạt giải thưởng danh giá, trong đó có Oscar, Quả cầu vàng và BAFTA.

Đứng thứ tư trong cuộc bình chọn là Terminator do Arnold Schwarzenegger thủ vai, nhận 15% số phiếu. Arnold Schwarzenegger lần đầu hóa thân thành người máy sát thủ trong The Terminator năm 1984. Câu thoại "I'll be back" của nhân vật sau đó trở thành một trong những câu thoại nổi tiếng nhất điện ảnh. Nam diễn viên tiếp tục trở lại với thương hiệu trong Terminator 2: Judgment Day và nhiều phần phim sau đó.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra một số nguyên nhân khiến một bộ phận khán giả dần mất hứng thú với các tác phẩm lấy chủ đề siêu anh hùng. Khoảng 40% người được hỏi cho rằng những câu chuyện xoay quanh phe chính diện đang trở nên "quá giống nhau hoặc dễ đoán". Trong khi đó, 32% nhận định hiện có "quá nhiều phim siêu anh hùng được phát hành".

Kate Gartland, Giám đốc Marketing của kênh truyền hình Great TV, cho biết: "Những bộ phim hành động hấp dẫn luôn xoay quanh cuộc đối đầu giữa người tốt và kẻ xấu. Dù các anh hùng từ lâu thường chiếm vị trí trung tâm, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy người hâm mộ điện ảnh cũng bị thu hút mạnh mẽ bởi phe bóng tối".