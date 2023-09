'Joker' Jared Leto hé lộ quá khứ nghiện ngập

Jared Leto tiết lộ tiếp xúc với chất kích thích từ nhỏ và sớm sa đà vào chúng AFP

Theo PageSix hôm 15.9, Jared Leto vừa xuất hiện trên chương trình The Zane Lowe Show và gây chú ý khi chia sẻ về quá khứ sử dụng chất kích thích của mình. Ngôi sao đoạt giải Oscar thừa nhận đã tiếp xúc với cần sa từ khi còn trẻ dại và điều này khiến ông luôn "để tâm" đến chúng. "Tôi lớn lên trong môi trường xung quanh có ma túy. Ý tôi là tôi biết mùi cần sa từ khi còn rất nhỏ", nam diễn viên chia sẻ. Ông tiếp tục: "Tôi nhớ khi còn nhỏ mình, học lớp 4 hay gì đó, tôi đã đi dạo bên cạnh một vài cái cây, trông như bụi rậm hay thứ gì đó và nói những đứa trẻ khác: 'Ồ, có ai đang hút cần sa ở đó'. Những người bạn ấy rất kinh ngạc và không biết cần sa là gì. Còn đối với chúng tôi, điều đó khá bình thường".



Sao phim House of Gucci thừa nhận sự tò mò về chất kích thích đã khiến ông đầu hàng chúng và dính vào con đường sai lầm. Ông bộc bạch: "Tôi chưa bao giờ nói 'không' với bất kỳ thứ gì trong số đó. Tôi luôn quan tâm đến điều đó, tôi luôn quan tâm đến ma túy, quan tâm đến một trải nghiệm. Tôi luôn thích đối mặt với rủi ro".

Tài tử 7X tránh xa chất kích thích sau khi nhận thấy những tác hại mà chúng đem lại AFP

Jared Leto chia sẻ trong một khoảnh khắc nào đó, ông bỗng trở nên sáng suốt về chuyện dùng chất gây nghiện, ý thức rằng điều gì tốt nhất cho bản thân và lựa chọn con đường đúng đắn hơn thay vì nghiện ngập. Ngôi sao 7X chia sẻ: "Tôi đã có một khoảnh khắc sáng suốt, tôi đã giác ngộ. Có hai con đường mà tôi có thể đi trong cuộc đời… Và tôi đã theo con đường tốt hơn. Tôi cũng có những người bạn rất thân đã không đi theo con đường này và giờ họ không còn ở đây nữa".

Đây không phải lần đầu nam diễn viên kỳ cựu chia sẻ về chuyện sử dụng chất kích thích. Sao phim Morbius từng chia sẻ về chủ đề này trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone hồi 2016. Ngôi sao 7X thừa nhận ông ý thức được rằng ma túy đem lại quá nhiều rủi ro với bản thân và quyết định từ bỏ.

Jared Leto là ngôi sao lập dị đầy tài năng của Hollywood AFP

Jared Leto sinh năm 1971, gia nhập làng giải trí từ thập niên 1990 và gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc. Ngôi sao này tạo được dấu ấn riêng với phong cách lập dị, biến hóa đa dạng trong nghệ thuật.

Tài tử 52 tuổi từng gây chú ý với các bộ phim: Requiem for a Dream, Panic Room, Lord of War, Chapter 27, Dallas Buyers Club, Suicide Squad (vai Joker), The Little Things, House of Gucci, Morbius…

Ngôi sao kỳ cựu còn là giọng ca chính trong nhóm nhạc Thirty Seconds to Mars. Họ vừa phát hành album It's the End of the World but It's a Beautiful Day vào ngày 15.9. Hơn 30 năm hoạt động, Jared Leto giành được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Oscar và Quả cầu vàng.