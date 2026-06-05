Jollibee đem giá trị tích cực đến giới trẻ qua hành trình The Jolly School - Yah!

"The Jolly School - Yah! - Hành trình mang niềm vui đến gần 400 điểm trường

Khởi động từ tháng 3 - 5.2026, chuỗi sự kiện "The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui" do Jollibee triển khai đã đi qua gần 400 trường học tại nhiều tỉnh, thành phố từ Nam ra Bắc. Mang theo năng lượng tích cực, chương trình "The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui" nhanh chóng được học sinh, sinh viên nhiệt tình đón nhận.

Chuỗi hành trình "The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui" được đông đảo học sinh, sinh viên đón nhận

Tại gần 400 điểm trường THPT, cao đẳng và đại học, hành trình của Jollibee đã mang đến các hoạt động trải nghiệm gồm Đảo năng lượng, Đảo niềm vui và Đảo hứng khởi. Bên cạnh đó, khu vực check-in với mô hình gương cầu lồi sáng tạo cũng thu hút đông đảo bạn trẻ lưu những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè. Hình ảnh mascot Jollibee quen thuộc tiếp tục trở thành tâm điểm tại nhiều điểm trường nhờ hình ảnh gần gũi, năng động và đem đến không khí vui vẻ. Hành trình này đã kết nối 753.000 bạn trẻ trực tiếp tham gia các hoạt động tại trường.

Theo thống kê từ thương hiệu, tính tới cuối tháng 5.2025, chuỗi hành trình này đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, thông qua các nội dung do Jollibee và các bạn học sinh, sinh viên chia sẻ, góp phần giúp chương trình duy trì sức nóng xuyên suốt nhiều tháng.

"The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui" lọt top 2 sự kiện nổi bật trong tuần theo báo cáo của Kompa

Trước đó, theo báo cáo của Kompa, chương trình lọt top 2 sự kiện thương hiệu nổi bật trong tuần từ 6.4 đến 12.4; đồng thời nằm trong top 10 chiến dịch nổi bật trên Social Media trong tháng 3.2026 do BSI - Buzzmetrics công bố.

Chuỗi sự kiện không chỉ mang đến không khí sôi động mà còn được xem là cầu nối mang thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ cho giới trẻ.

Jollibee cùng giới trẻ qua nhiều hoạt động thiết thực

Hustlang Robber giao lưu cùng các bạn sinh viên tại sự kiện "The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui"

Bên cạnh hoạt động vui chơi thú vị, Jollibee vẫn duy trình không gian âm nhạc sôi động với sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng.

Ngoài ra, chuỗi sự kiện "The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui" năm nay còn mở rộng nhiều nội dung mới mẻ cho học sinh, sinh viên. Trong số đó, nổi bật là những buổi chia sẻ xoay quanh các chủ đề gần gũi với người trẻ như sức khỏe tinh thần, kỹ năng học tập, định hướng bản thân, giao tiếp và phát triển cá nhân.

Buổi chia sẻ với chủ đề "Hiểu mình - nhìn áp lực theo cách khác" tại Trường THPT Marie Curie tại TP.HCM do Jollibee phối hợp thực hiện

Chương trình có sự tham gia của nhiều chuyên gia, diễn giả trong lĩnh vực tâm lý và giáo dục. Thông qua những buổi trò chuyện này, học sinh, sinh viên không chỉ được tiếp cận thêm góc nhìn thực tế mà còn có cơ hội lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ những áp lực thường gặp trong học tập và cuộc sống.

Jollibee trao tặng các học bổng khuyến học cho các bạn sinh viên, học sinh

Song song với việc tạo sân chơi bổ ích, Jollibee còn triển khai hoạt động trao học bổng cho học sinh tại các điểm trường. Theo doanh nghiệp, chuỗi hành trình "The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui" đã trao hơn 365 suất học bổng dành cho những học sinh có thành tích học tập tốt. Cùng với đó, Jollibee cũng tặng 71.561 phần quà gồm voucher, túi tote cho các học sinh, sinh viên tham gia.