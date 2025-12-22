Jollibee mở thêm 15 cửa hàng trong tháng 12, cán mốc 245 cửa hàng tại Việt Nam

Chính thức gia nhập Việt Nam từ năm 2005 với cửa hàng đầu tiên tại Co.opmart Xa lộ Hà Nội (TP.HCM), Jollibee Việt Nam từng bước trở thành cái tên quen thuộc với nhiều gia đình, đặc biệt là trẻ em và học sinh. Trong bối cảnh mô hình nhà hàng phục vụ nhanh còn khá mới ở thời điểm đó, thương hiệu lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung vào việc điều chỉnh hương vị và xây dựng hình ảnh gần gũi để phù hợp với thói quen sinh hoạt của người Việt.

15 cửa hàng mới tiếp nối hành trình lan tỏa niềm vui cùng Jollibee

Trong suốt 20 năm, các món ăn như: Gà giòn Vui vẻ hay Mì Ý Jolly dần trở nên quen thuộc nhờ được điều chỉnh hương vị theo khẩu vị địa phương. Những thay đổi này không những tạo sự khác biệt lớn, mà còn hướng đến việc giúp các nhóm khách hàng như gia đình, học sinh - sinh viên dễ tiếp cận hơn với các bữa ăn và gắn bó lâu dài với thương hiệu.

Jollibee Việt Nam cũng chú trọng duy trì sự ổn định về chất lượng khi hệ thống ngày càng mở rộng. Nhà máy chế biến tại Long An đã đi vào hoạt động từ năm 2019, đảm nhiệm vai trò cung ứng và kiểm soát chất lượng cho toàn bộ mạng lưới cửa hàng. Việc chủ động nguồn cung giúp thương hiệu giữ được sự đồng đều trong hương vị nhằm phục vụ khách hàng tại nhiều địa phương.

Đợt khai trương đồng loạt 15 cửa hàng mới trong tháng 12 được triển khai từ Bắc đến Nam, với các điểm mới tại Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ và Cà Mau. Các cửa hàng này tiếp tục áp dụng thiết kế hiện đại, chú trọng sự thoải mái cho gia đình có trẻ nhỏ và nhóm bạn trẻ, phù hợp với nhu cầu dùng bữa và gặp gỡ trong dịp cuối năm.

Chú Ong Bee lan tỏa niềm vui cùng khách hàng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Jollibee Việt Nam cũng có những hoạt động hướng về cộng đồng. Tại sự kiện The Jolly Day diễn ra vào tháng 11, đại diện của Jollibee Việt Nam gửi lời chia sẻ, động viên người dân vùng bị ảnh hưởng nặng do bão lũ và đã đóng góp 1 tỉ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhằm chung tay giúp bà con miền Trung khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện Jollibee Việt Nam trao 1 tỉ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, nhằm hỗ trợ bà con miền Trung khắc phục hậu quả sau bão lũ

Việc khai trương 15 cửa hàng mới trong tháng 12.2025 là một trong những hoạt động nổi bật ghi dấu cột mốc 20 năm gắn bó của Jollibee với thị trường Việt Nam. Sự kiện này thể hiện sự hiện diện bền bỉ của thương hiệu và cam kết thực tế với cộng đồng và khách hàng.