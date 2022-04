Jon Watts, cha đẻ của bộ 3 phim 'Spider-Man' đình đám, rút lui khỏi 'Fantastic Four'

Nhà làm phim Jon Watts, từng chỉ đạo bộ 3 phim Spider-Man: Homecoming(2017), Spider-Man: Far From Home (2019) và Spider-Man: No Way Home (2021), không còn ngồi ghế đạo diễn dự án sắp tới là Fantastic Four cho hãng Marvel, theo Variety.

Đáng chú ý, vị đạo diễn 40 tuổi rất thành công trong việc chỉ đạo phim siêu anh hùng. 3 phim Người nhện mà anh lèo lái lần lượt mang về cho các studio số tiền phòng vé toàn cầu là 880 triệu USD, 1,13 tỉ USD và 1,89 tỉ USD. Trong vòng 4 năm liên tục (2017 - 2021), anh chỉ chỉ đạo phim cho MCU và dự án mà anh đã rút lui, Fantastic Four, cũng nằm trong MCU và được làm mới (reboot) từ các bản phim trước đây, nhất là từ thương vụ Disney mua lại hãng phim 21st Century Fox vào năm 2019.

Fantastic Four là tên gọi một nhóm siêu anh hùng xuất hiện trong truyện tranh Marvel Comics từ năm 1961, do 2 họa sĩ Stan Lee và Jack Kirby sáng tạo. Ông Kevin Feige, chủ tịch hãng Marvel, lần đầu tiên tiết lộ thông tin Jon Watts sẽ lèo lái Fantastic Four bản điện ảnh là vào tháng 12.2020.





Đạo diễn Jon Watts nói: "Chỉ đạo 3 phần phim Spider-Man là điều tuyệt vời và là trải nghiệm làm thay đổi đời tôi. Tôi rất biết ơn khi được là một phần của "vũ trụ Marvel" trong 7 năm". Theo IGN, nhà làm phim này muốn "nghỉ xả hơi" sau khi dồn sức cho dòng phim siêu anh hùng. Về phía ông Kevin Feige, ông nói: "Hợp tác với Jon Watts để sáng tạo các phần phim Spider-Man là niềm vui. Chúng tôi hy vọng tiếp tục hợp tác với anh ấy để mang Fantastic Four vào MCU nhưng thông cảm và tạo điều kiện cho những lý do anh ấy rời khỏi".