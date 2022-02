Chủ tịch Marvel 'nhá hàng' series 'Moon Knight' sẽ huyên náo và tàn bạo

Trên tạp chí Empire, ông Kevin Feige nói: "Nhân vật Moon Knight tàn bạo. Có một khoảnh khắc trong phim mà Moon Knight tấn công dã man và ồn ào một nhân vật khác". Đồng thời ông cũng nhấn mạnh thêm, sự bạo lực này là điểm khác biệt của series so với nhiều loạt phim đã phát sóng trước đó của Marvel trên nền tảng Disney+.

Chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của Marvel, series Moon Knight (Oscar Isaac đóng) kể về nhân vật cùng tên, hay được biết đến với các thân phận khác (siêu anh hùng này mắc chứng rối loạn đa nhân cách, sống nhiều cuộc đời) là Steven Grant hay Marc Spector sở hữu siêu sức mạnh. Đây là lần đầu tiên nhân vật Moon Knight được giới thiệu trong "vũ trụ phim" Marvel. Ông Kevin Feige bộc bạch rằng, nền tảng trực tuyến là "bệ phóng" để series Moon Knight góp phần mở rộng thế giới phim Marvel trên màn ảnh.

Nhưng đồng thời người đứng đầu của Marvel cũng tiết lộ tuy bạo lực, loạt phim Moon Knight không lấy yếu tố này làm trung tâm. "Sẽ có thứ khác nữa" - ông chia sẻ. Phản diện trong loạt phim là nhân vật Arthur Harrow (tài tử Ethan Hawke đóng), người tiếp cận và khơi gợi cái ác bên trong nhân vật Moon Knight.





Phim Moon Knight bao gồm 6 tập, dự kiến lên sóng Disney+ vào ngày 30.3 tới. Phim nối tiếp hàng loạt series phim trước đó của hãng Marvel như WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If...? và kết thúc gần đây là Hawkeye.