Jordan ngược dòng hạ Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam chưa chắc suất đi tiếp

Bước vào lượt trận thứ 2 bảng A, U.23 Ả Rập Xê Út nắm lợi thế lớn sau chiến thắng ở ngày ra quân và đặt mục tiêu tiếp tục giành 3 điểm để sớm cùng U.23 Việt Nam giành vé vào tứ kết. Với toan tính đó, HLV Luigi Di Biagio gần như giữ nguyên đội hình đã thắng U.23 Kyrgyzstan, trong đó các trụ cột như Khalid Al-Ghamdi, Al-Dossari hay Musab Fahd Aljuwayr đều có mặt ngay từ đầu.

Dưới sự cổ vũ của đông đảo CĐV nhà, U.23 Ả Rập Xê Út nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng áp đặt thế trận. Trong khoảng 20 phút đầu, đội chủ nhà kiểm soát tuyến giữa, cầm bóng vượt trội và liên tục khoét sâu vào 2 hành lang cánh. Sau nhiều tình huống hãm thành, phút 19, Khalid Al-Ghamdi dứt điểm chính xác, mở tỉ số cho U.23 Ả Rập Xê Út.

U.23 Jordan ngược dòng hạ U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam chưa chắc suất đi tiếp

Tuy nhiên, bàn thắng không giúp đội chủ nhà duy trì thế trận. Kể từ thời điểm đó, U.23 Jordan dần giành lại quyền kiểm soát và tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm. Phút 38, đội trưởng Ahmad Al-Moghrabi tung cú sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm, gỡ hòa 1-1. Trước khi hiệp 1 khép lại, cầu thủ này tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm ở phút 45+1, giúp U.23 Jordan dẫn ngược 2-1.

Sang hiệp 2, U.23 Ả Rập Xê Út đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Đội chủ nhà sớm đưa bóng vào lưới U.23 Jordan chỉ sau vài phút bóng lăn, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Dù vậy, nỗ lực của U.23 Ả Rập Xê Út cũng được đền đáp ở phút 60, khi Fahd Aljuwayr thực hiện thành công quả đá phạt đền, cân bằng tỉ số 2-2.

Thế nhưng, kịch bản bất lợi một lần nữa lặp lại với đội chủ nhà. U.23 Jordan tiếp tục chơi chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội. Phút 73, Mahmoud Deeb dứt điểm trong tư thế thuận lợi, nâng tỉ số lên 3-2 cho U.23 Jordan. Những phút còn lại, U.23 Ả Rập Xê Út dồn toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út (áo xanh) để thua ngược ẢNH: AFC

Kết quả này khiến bảng A trở nên khó lường. Sau 2 lượt đấu, U.23 Việt Nam dẫn đầu với 6 điểm. U.23 Jordan có 3 điểm cùng hiệu số -1, xếp thứ 2. U.23 Ả Rập Xê Út cũng có 3 điểm nhưng đứng thứ 3 do thua U.23 Jordan về chỉ số đối đầu, trong khi U.23 Kyrgyzstan xếp cuối với 0 điểm và đã bị loại.

Ở lượt trận cuối, U.23 Việt Nam chỉ cần hòa U.23 Ả Rập Xê Út là chắc chắn giành vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng. Trong trường hợp để thua, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải so sánh hiệu số với U.23 Ả Rập Xê Út, đồng thời chờ kết quả trận U.23 Jordan gặp U.23 Kyrgyzstan để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U.23 Việt Nam chạm trán U.23 Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ 30 phút ngày 12.1. Cùng thời điểm, U.23 Jordan đối đầu U.23 Kyrgyzstan. Với hàng loạt kịch bản có thể xảy ra, cục diện bảng A chỉ được định đoạt sau loạt trận hạ màn.