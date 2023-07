Josephine Chaplin, con gái vua hề Charlie Chaplin, qua đời ở tuổi 74

Josephine Chaplin, nữ diễn viên phim Escape to the Sun và là con gái của nam diễn viên huyền thoại Charlie Chaplin, qua đời ở tuổi 74.

Gia đình cho biết thêm tang lễ được tổ chức tại Paris. Nguyên nhân cái chết không được công bố.

Khi còn nhỏ, Josephine Chaplin từng xuất hiện trong một số bộ phim nổi tiếng của người cha mình, bao gồm các vai nhỏ trong phim Limelight (1952) và A Countess from Hong Kong (1967). Bà đóng vai chính trong Escape to the Sun (1972) và loạt phim The Man Without a Face (1975).

Josephine Chaplin bên người cha nổi tiếng Charlie Chaplin PEOPLE

Charlie Chaplin, nam diễn viên huyền thoại của kỷ nguyên phim câm Hollywood, có 11 người con. Josephine là một trong 8 người mà ông có với vợ Oona O'Neill, kết hôn năm 1943.

Theo The Hollywood Reporter, Josephine Chaplin sống ở Paris nhiều năm, đóng vai chính trong một số bộ phim Pháp và trông nom văn phòng Chaplin cho gia đình.

Bà có 7 anh chị em gồm Geraldine, Michael, Victoria, Jane, Annette, Eugene và Christopher.

Josephine Chaplin và chồng - Nikki Sistovaris - chung sống từ năm 1969 đến năm 1977, sau đó bà kết hôn với nhà khảo cổ học Jean-Claude Gardin (qua đời vào năm 2013).

Charlie Chaplin và con gái Josephine trong ngày cưới của cô, 23.6.1969 PEOPLE

Charlie Chaplin qua đời vào năm 1977 ở tuổi 88. Vào thời điểm đó, tờ Variety đưa tin Oona và 7 người con ở bên giường bệnh khi ông qua đời. Riêng con gái Geraldine đang quay một bộ phim ở Madrid nhưng đã vội vã về nhà khi biết tin.

Theo tạp chí Smithsonian, vào tháng 3.1978, những kẻ đào mộ từng đánh cắp thi thể của Charlie Chaplin để đòi tiền chuộc với số tiền 600.000 USD. Hai người đàn ông Roman Wardas và Gantscho Ganev bị bắt và bị kết án. Sau đó, họ đã viết thư cho Oona để xin lỗi.