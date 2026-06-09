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Giải trí

Joshua của SEVENTEEN đón tin vui mới

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
09/06/2026 18:43 GMT+7

Joshua, thành viên nhóm nhạc toàn cầu SEVENTEEN, gia nhập hàng ngũ những gương mặt đại diện nổi bật của Jaeger-LeCoultre bên cạnh Anya Taylor-Joy và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Joshua của SEVENTEEN đón tin vui mới - Ảnh 1.

Joshua của SEVENTEEN trở thành "bạn thân thương hiệu" mới của Jaeger-LeCoultre

Ảnh: Jaeger-LeCoultre

Thành viên nhóm nhạc SEVENTEEN Joshua vừa được thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre công bố là "Bạn thân thương hiệu" (Friend of the Maison) mới. Thông tin được giới thiệu thông qua dự án phim ngắn The Hour Before, hé lộ góc nhìn gần gũi về hành trình nghệ thuật cũng như những giá trị cá nhân đã giúp nam ca sĩ trở thành gương mặt phù hợp với tinh thần của nhà chế tác gần 200 năm tuổi.

Trong loạt hình ảnh và thước phim mới được công bố, Joshua có dịp trải nghiệm môi trường làm việc của những nghệ nhân chế tác đồng hồ tại Thụy Sĩ. Nam ca sĩ trực tiếp tìm hiểu các công đoạn lắp ráp thủ công đòi hỏi độ chính xác cao, từ đó chia sẻ góc nhìn về sự kiên trì, tính kỷ luật và quá trình không ngừng hoàn thiện bản thân. Với phong thái điềm tĩnh cùng hình ảnh chăm chỉ xây dựng sự nghiệp suốt nhiều năm, Joshua được đánh giá là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đang từng bước khẳng định dấu ấn trên thị trường quốc tế.

Joshua tên thật là Hong Ji Soo (Joshua Hong), sinh năm 1995 tại Los Angeles (Mỹ), là thành viên của nhóm nhạc SEVENTEEN ra mắt từ năm 2015 dưới sự quản lý của Pledis Entertainment. Anh thuộc vocal team của nhóm và được khán giả yêu mến nhờ giọng hát ấm áp, hình tượng lịch lãm cùng phong cách điềm tĩnh. Không chỉ nổi bật trong âm nhạc, Joshua còn liên tục mở rộng sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế thời gian gần đây. Đầu năm 2026, nam ca sĩ trở thành một trong những gương mặt K-pop được truyền thông quốc tế chú ý khi xuất hiện tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83. Nhiều trang tin quốc tế ghi nhận đây là cột mốc đáng chú ý trong hành trình đưa nghệ sĩ K-pop tiếp cận các sự kiện giải trí hàng đầu tại Mỹ.

Sau đó không lâu, Joshua tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại Super Bowl LX theo lời mời từ NFL. Đây là lần đầu tiên nam thần tượng tham dự sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ, đồng thời trở thành một trong những nghệ sĩ châu Á nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông quốc tế tại sân vận động Levi's Stadium. Bên cạnh các hoạt động cá nhân, Joshua vẫn duy trì lịch trình cùng SEVENTEEN. Nhóm nhạc 13 thành viên tiếp tục là một trong những đại diện thành công nhất của làn sóng K-pop toàn cầu, với nhiều chuyến lưu diễn quốc tế và sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại châu Á, Mỹ cùng châu Âu.

Việc gia nhập Jaeger-LeCoultre cũng giúp Joshua đứng chung hàng ngũ với nhiều tên tuổi nổi tiếng từng hợp tác cùng thương hiệu như Anya Taylor-Joy, Dịch Dương Thiên Tỉ hay Lenny Kravitz. Theo Prestige Online, Joshua hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 2,5 triệu USD (hơn 65 tỉ đồng), được tích lũy từ hoạt động âm nhạc, quảng cáo, thời trang và các dự án cá nhân bên cạnh sự nghiệp cùng SEVENTEEN.

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JOSHUA SEVENTEEN đồng hồ Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre
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