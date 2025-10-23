Jotun công bố bộ sưu tập màu sơn nội thất 2026 ‘Chốn Nuôi Dưỡng Tâm Hồn’

Khi màu sắc trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo!

Màu sắc không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn tác động trực tiếp đến cảm xúc và tâm trạng của con người. Một gam màu có thể giúp xoa dịu tâm trí, mang lại cảm giác bình yên hoặc khơi gợi nguồn năng lượng sáng tạo trong cuộc sống hằng ngày.

Với mong muốn truyền cảm hứng để mọi người có thể tự tạo nên không gian sống mang dấu ấn riêng, Jotun giới thiệu bộ sưu tập màu sơn nội thất 2026 "Chốn Nuôi Dưỡng Tâm Hồn". Bộ sưu tập gồm 24 gam màu được tuyển chọn kỹ lưỡng, chia thành ba chủ đề - ba bầu không khí riêng biệt, mang đến nhiều gợi ý để bạn sáng tạo tổ ấm của mình.

Jotun công bố bộ sưu tập màu sơn nội thất xu hướng 2026 "Chốn Nuôi Dưỡng Tâm Hồn"

Dòng chảy của thời gian

Chủ đề mang đậm hơi thở cổ điển và chiều sâu cảm xúc, được thể hiện qua những gam màu như đỏ trầm, xanh lá tinh tế và be nhẹ nhàng. Thay vì tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, bảng màu này hướng đến cảm giác sang trọng, ấm áp và cân bằng. Khi kết hợp cùng bề mặt sơn mờ, không gian trở nên tinh tế và nghệ thuật hơn, gợi nhớ về nét cổ điển vượt thời gian nhưng vẫn giữ được tinh thần hiện đại, thời thượng.

Dòng chảy của thời gian”- Chủ đề màu sắc mang lại chiều sâu và nét cổ điển vượt thời gian

Nghệ thuật của sự tĩnh lặng

Lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc tĩnh lặng trong cuộc sống, bảng màu sơn mang đến cảm giác thư thái với các tông be vàng, xanh đá và trung tính ấm áp. Không cầu kỳ, không phô trương, bảng màu như một lời mời nhẹ nhàng để bạn tìm lại nhịp thở bình yên trong chính ngôi nhà của mình.

“Nghệ thuật của sự tĩnh lặng” - Không gian nhẹ nhàng, thư thái cho những khoảnh khắc riêng tư

Sống vui mỗi ngày

Bảng màu tươi sáng, mang hơi thở thiên nhiên với sắc xanh lá tươi mát, hồng phấn dịu nhẹ và tông đất ấm áp, đem lại nguồn năng lượng tích cực cùng cảm giác sống động cho không gian nội thất.

Khi kết hợp cùng vật liệu cao cấp và yếu tố tự nhiên như đá mài, vải thô hay gỗ tái chế, những gam màu này tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa nét đẹp cổ điển và tinh thần đương đại, mang đến một không gian thanh thoát, tinh tế và đậm dấu ấn cá nhân.

“Sống vui mỗi ngày”- Chủ đề màu sắc mang đậm hơi thở thiên nhiên, gắn liền với những màu sắc tươi mới và đầy sức sống

Vẻ đẹp nguyên bản của màu sắc được tôn vinh trọn vẹn

Được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất của Jotun, sơn nội thất cao cấp siêu mờ Majestic Đẹp Nguyên Bản trở thành điểm tựa lý tưởng để bộ sưu tập Chốn Nuôi Dưỡng Tâm Hồn tỏa sáng. Nhờ Công nghệ Màu Đích Thực, từng gam màu được tái hiện chuẩn xác, nguyên bản, giúp lan tỏa vẻ đẹp tự nhiên và sống động trong không gian tổ ấm.

Bề mặt siêu mờ không phản quang giữ cho màu sắc luôn đồng nhất, tạo chiều sâu và sự tinh tế từ mọi góc nhìn. Kết hợp cùng khả năng chống trầy xước, chống vệt bóng và dễ lau chùi, sơn nội thất cao cấp siêu mờ Majestic Đẹp Nguyên Bản không chỉ tôn vinh vẻ đẹp màu sắc mà còn mang lại sự an tâm và tiện nghi cho cuộc sống thường nhật.

Dòng sản phẩm sơn nội thất cao cấp siêu mờ Majestic Đẹp Nguyên Bản giúp tôn vinh vẻ đẹp chân thực của từng sắc màu

Sự kiện ra mắt ấn tượng

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập màu sắc xu hướng 2026 từ Jotun "Chốn Nuôi Dưỡng Tâm Hồn" được ra mắt ngày 17.10.2025 vừa qua, quy tụ đông đảo quý đối tác thân thiết, cùng nhau khám phá thế giới màu sắc qua lăng kính nghệ thuật.

Không gian sự kiện được dàn dựng công phu, thể hiện ba chủ đề màu sắc chủ đạo, mỗi chủ đề mở ra một trải nghiệm riêng. Từng khu vực triển lãm là một không gian sống động, nơi khách mời có thể chạm – cảm – đắm chìm trong vẻ đẹp của màu sắc, mở ra những góc nhìn mới đầy thi vị cho hành trình sáng tạo không gian tổ ấm.

Không gian sống – nơi cảm xúc bắt đầu

Với bộ sưu tập màu sắc nội thất mới nhất từ Jotun "Chốn Nuôi Dưỡng Tâm Hồn", Jotun tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong xu hướng màu sắc toàn cầu, đồng thời truyền cảm hứng để mỗi người kiến tạo không gian sống mang dấu ấn riêng. Dù là góc nhỏ bình yên hay khu vực sinh hoạt sôi động, mỗi sắc màu đều mở ra cơ hội để biến ngôi nhà thành chốn nuôi dưỡng tâm hồn, đong đầy cảm xúc.

Jotun là một trong những tập đoàn sản xuất sơn hàng đầu thế giới, thành lập tại Na Uy với sứ mệnh ban đầu là bảo vệ những con tàu trước khắc nghiệt của biển khơi. Trải qua hơn 100 năm phát triển, thương hiệu đã có mặt tại hầu khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 39 nhà máy tại 23 thị trường, 67 công ty trên 47 thị trường và văn phòng đại diện ở hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Jotun cung cấp 4 dòng sơn bao gồm sơn công nghiệp, sơn hàng hải, sơn tĩnh điện và sơn trang trí, mang đến giải pháp tổng thể về sơn cho hàng triệu kiến trúc và ngôi nhà trên toàn thế giới. Vào Việt Nam từ những năm 1993, Jotun đã trở thành một trong những thương hiệu sơn hàng đầu tại thị trường với sứ mệnh bảo vệ cho các công trình và làm đẹp cho hàng triệu ngôi nhà của gia đình Việt. Xem thêm thông tin của Bộ sưu tập Chốn Nuôi Dưỡng Tâm Hồn tại đây: https://bit.ly/48JkOGd



