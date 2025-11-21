Jotun ra mắt mô hình cửa hàng sơn hiện đại, tôn vinh màu sắc và chất liệu

Không gian thư giãn, thoải mái tận hưởng quá trình chọn sơn
Thành công của mô hình này đến từ việc thay đổi hoàn toàn quan niệm về một cửa hàng sơn truyền thống. Bước vào Jotun Studio, khách hàng ngay lập tức sẽ cảm nhận được sự tinh tế trong thiết kế, hài hòa ánh sáng và màu sắc, mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái. Từng khu vực trưng bày được sắp đặt gọn gàng, hiện đại, cho phép các gia đình thoải mái chiêm ngưỡng và tận hưởng trọn vẹn hành trình lựa chọn sắc màu cho tổ ấm của mình.
Đa dạng công cụ hỗ trợ lựa chọn màu sắc và sản phẩm
Jotun Studio mở ra thế giới màu sắc phong phú, bao gồm cả màu nội thất và ngoại thất, được sắp xếp trực quan và sinh động. Những gợi ý phối màu được thiết kế bài bản giúp khách hàng dễ dàng hình dung sự kết hợp trong không gian thật, từ đó tìm được giải pháp phù hợp với gu thẩm mỹ riêng. Đặc biệt, các vách trải nghiệm bề mặt lớn mang đến cơ hội cảm nhận chân thực độ bóng, độ mờ và chất liệu sơn, để mỗi lựa chọn của khách hàng đều phù hợp và trở nên trọn vẹn hơn.
Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp - Đồng hành cùng khách hàng
Điểm khác biệt của Jotun Studio còn nằm ở đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm, am hiểu sản phẩm. Không chỉ đưa ra giải pháp phù hợp với nhu cầu, họ còn chia sẻ những gợi ý phối hợp màu sắc, kỹ thuật thi công và quy cách sơn, giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định. Nhờ đó, việc mua sơn trở nên đơn giản, thú vị và đầy cảm hứng.
Jotun thành công nâng cấp hàng trăm cửa hàng sơn truyền thống
Đến tháng 11.2025, Jotun Studio đã tiếp nối thành công bằng việc nâng cấp cửa hàng thứ 200 tại tầng B1/B2, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, 72A Đ.Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Với hệ thống phủ sóng rộng khắp, khách hàng ở mọi nơi đều có thể dễ dàng tìm thấy Jotun Studio để trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm.
Ông Huỳnh Trần Nam - Giám đốc Tiếp thị của Jotun Việt Nam chia sẻ: "Trong vòng 2 năm tới, kế hoạch của Jotun sẽ nâng cấp hơn 1.000 cửa hàng truyền thống trên toàn quốc trở thành không gian Jotun Studio hiện đại, trang trọng. Đây không chỉ là bước tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn là cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình kiến tạo tổ ấm bền vững và phong cách".
Jotun Studio chính là bước tiến lớn trong ngành bán lẻ sơn trang trí. Bằng việc tạo ra một trung tâm màu sắc chuyên biệt trong cửa hàng, Jotun mang đến cho khách hàng trải nghiệm tương tác chưa từng có với sản phẩm. Sự hiện diện ngày càng rộng khắp không chỉ củng cố và khẳng định vị thế hàng đầu của thương hiệu, mà còn thể hiện cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm, biến việc lựa chọn sơn trang trí trở thành một hành trình thư giãn và đầy cảm hứng.
Jotun là một trong những Tập đoàn sản xuất sơn hàng đầu thế giới, thành lập tại Na Uy với sứ mệnh ban đầu là bảo vệ những con tàu trước khắc nghiệt của biển khơi. Trải qua hơn 100 năm phát triển, thương hiệu đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 39 nhà máy tại 23 thị trường, 67 công ty trên 47 thị trường và văn phòng đại diện ở hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Jotun cung cấp 4 dòng sơn bao gồm: sơn công nghiệp, sơn hàng hải, sơn tĩnh điện và sơn trang trí, mang đến giải pháp tổng thể về sơn cho hàng triệu kiến trúc và ngôi nhà trên toàn thế giới.
Vào Việt Nam từ những năm 1993, Jotun đã trở thành một trong những thương hiệu sơn hàng đầu tại thị trường với sứ mệnh bảo vệ cho các công trình và làm đẹp cho hàng triệu ngôi nhà của gia đình Việt.
