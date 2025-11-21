Jotun ra mắt mô hình cửa hàng sơn hiện đại, tôn vinh màu sắc và chất liệu

Không gian thư giãn, thoải mái tận hưởng quá trình chọn sơn

Thành công của mô hình này đến từ việc thay đổi hoàn toàn quan niệm về một cửa hàng sơn truyền thống. Bước vào Jotun Studio, khách hàng ngay lập tức sẽ cảm nhận được sự tinh tế trong thiết kế, hài hòa ánh sáng và màu sắc, mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái. Từng khu vực trưng bày được sắp đặt gọn gàng, hiện đại, cho phép các gia đình thoải mái chiêm ngưỡng và tận hưởng trọn vẹn hành trình lựa chọn sắc màu cho tổ ấm của mình.

Không gian mua sắm tinh tế, hiện đại tại Jotun Studio

Đa dạng công cụ hỗ trợ lựa chọn màu sắc và sản phẩm

Jotun Studio mở ra thế giới màu sắc phong phú, bao gồm cả màu nội thất và ngoại thất, được sắp xếp trực quan và sinh động. Những gợi ý phối màu được thiết kế bài bản giúp khách hàng dễ dàng hình dung sự kết hợp trong không gian thật, từ đó tìm được giải pháp phù hợp với gu thẩm mỹ riêng. Đặc biệt, các vách trải nghiệm bề mặt lớn mang đến cơ hội cảm nhận chân thực độ bóng, độ mờ và chất liệu sơn, để mỗi lựa chọn của khách hàng đều phù hợp và trở nên trọn vẹn hơn.

Khách hàng trải nghiệm bảng màu nội thất và ngoại thất tại Jotun Studio

Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp - Đồng hành cùng khách hàng

Điểm khác biệt của Jotun Studio còn nằm ở đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm, am hiểu sản phẩm. Không chỉ đưa ra giải pháp phù hợp với nhu cầu, họ còn chia sẻ những gợi ý phối hợp màu sắc, kỹ thuật thi công và quy cách sơn, giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định. Nhờ đó, việc mua sơn trở nên đơn giản, thú vị và đầy cảm hứng.

Nhân viên Jotun Studio tư vấn về sản phẩm sơn và màu sắc cho khách hàng

Jotun thành công nâng cấp hàng trăm cửa hàng sơn truyền thống

Đến tháng 11.2025, Jotun Studio đã tiếp nối thành công bằng việc nâng cấp cửa hàng thứ 200 tại tầng B1/B2, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, 72A Đ.Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Với hệ thống phủ sóng rộng khắp, khách hàng ở mọi nơi đều có thể dễ dàng tìm thấy Jotun Studio để trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm.

Cửa hàng Jotun Studio thứ 200 tại TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội

Ông Huỳnh Trần Nam - Giám đốc Tiếp thị của Jotun Việt Nam chia sẻ: "Trong vòng 2 năm tới, kế hoạch của Jotun sẽ nâng cấp hơn 1.000 cửa hàng truyền thống trên toàn quốc trở thành không gian Jotun Studio hiện đại, trang trọng. Đây không chỉ là bước tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn là cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình kiến tạo tổ ấm bền vững và phong cách".

Jotun Studio chính là bước tiến lớn trong ngành bán lẻ sơn trang trí. Bằng việc tạo ra một trung tâm màu sắc chuyên biệt trong cửa hàng, Jotun mang đến cho khách hàng trải nghiệm tương tác chưa từng có với sản phẩm. Sự hiện diện ngày càng rộng khắp không chỉ củng cố và khẳng định vị thế hàng đầu của thương hiệu, mà còn thể hiện cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm, biến việc lựa chọn sơn trang trí trở thành một hành trình thư giãn và đầy cảm hứng.