Jotun Việt Nam chiến thắng đề cử 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á' tại APEA 2026

Được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á (Enterprise Asia) từ năm 2007, APEA là một trong những giải thưởng doanh nghiệp uy tín hàng đầu khu vực. Chương trình quy tụ các chuyên gia kinh tế, chiến lược gia và cộng đồng doanh nhân tiêu biểu nhằm vinh danh các tổ chức có thành tích nổi bật về năng lực tài chính, quản trị và trách nhiệm xã hội.

Với chủ đề "Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, khơi nguồn tương lai", APEA 2026 tôn vinh các đơn vị kiên định với chiến lược dài hạn và khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động kinh tế toàn cầu. Đề cử "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" trong năm 2026 là cột mốc quan trọng, khẳng định bước tiến vững chắc của Jotun tại Việt Nam nói riêng và châu Á - Thái Bình Dương nói chung.

Jotun Việt Nam được vinh danh tại hạng mục "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" (Corporate Excellence Award) tại APEA 2026

Theo đó, yếu tố quan trọng giúp Jotun chinh phục Hội đồng thẩm định quốc tế năm nay là chiến lược tập trung vào Nghiên cứu và Phát triển (R&D), góp phần tạo ra công nghệ cho thế hệ sơn phủ nội, ngoại thất mới có khả năng định hình nhu cầu thị trường. Trong năm 2026, Jotun liên tục tiên phong cung cấp các giải pháp bảo vệ công trình tối ưu, cân bằng hài hòa giữa độ bền bỉ trước thời tiết khắc nghiệt và khả năng duy trì vẻ đẹp bền màu theo thời gian cho các đại dự án và công trình dân dụng. Điển hình là công nghệ Chống Bám Bụi độc quyền trên dòng sơn Jotashield Sạch Vượt Trội với cơ chế tự làm sạch khi mưa giúp mặt tường luôn sáng sạch, sơn ngoại thất chống phai màu trước tia UV cường độ cao và sơn nội thất cao cấp Majestic siêu bền chống trầy xước, dễ lau chùi.

Giải pháp từ Jotun giúp công trình bền bỉ trước thời tiết khắc nghiệt, đồng thời giữ trọn vẻ đẹp bền màu theo thời gian

Song hành cùng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, Jotun kiên định với sứ mệnh bảo vệ môi trường và kiến tạo không gian sống an toàn cho cộng đồng bằng màng sơn "xanh hóa" cao cấp.

Quy trình sản xuất trong các nhà máy Jotun được đầu tư áp dụng công nghệ hiện đại, giảm thiểu tối đa phát thải carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero trong tương lai gần. Không chỉ đưa nhà máy hướng tới mục tiêu Net Zero, các dòng sơn cao cấp của Jotun tự hào đáp ứng các tiêu chuẩn công trình xanh khắt khe trên thế giới như, Chứng nhận Nhãn xanh Singapore (SGLS), Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) và đồng thời đáp ứng các yêu cầu đóng góp điểm trong hệ thống LEED v4.1 của Hội đồng Công trình xanh Mỹ (U.S. Green Building Council).

Hệ thống pin năng lượng mặt trời tại nhà máy Jotun Việt Nam tối ưu nguồn năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu Net Zero

Bên cạnh đó, môi trường làm việc đa dạng, cởi mở, nơi văn hóa trao quyền và phát triển nguồn nhân lực toàn diện được đặt lên hàng đầu, giúp xây dựng đội ngũ gắn kết và vận hành hiệu quả tại Jotun cũng đóng góp trọng số đáng kể để Jotun vinh dự nhận đề cử của APEA 2026.

Đề cử "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" là một trong những danh hiệu đáng tự hào của Jotun. Trong thời gian tới, Jotun tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến Xanh (Green Initiatives), hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) và cam kết đầu tư dài hạn tại thị trường Việt Nam cũng như khu vực nhằm đồng hành cùng sự phát triển hạ tầng, kiến trúc hiện đại, bền vững bằng các giải pháp sơn phủ chất lượng và sở hữu những cấp độ màu sắc chưa từng có.

Về Jotun

Khởi nguồn từ Na Uy với sứ mệnh kiên định là bảo vệ những con tàu trước sự khắc nghiệt của đại dương, Jotun đã vươn mình trở thành tập đoàn sơn đa quốc gia hàng đầu thế giới, hiện diện trên cả 4 ngành hàng bao gồm: Sơn Trang Trí, Sơn Công Nghiệp, Sơn Hàng Hải và Sơn Tĩnh Điện. Sau hơn 100 năm không ngừng đổi mới và phát triển, Jotun hiện đã trải rộng hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định vị thế bền vững trên toàn cầu.

Về Giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA)

Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là giải thưởng kinh doanh uy tín hàng đầu khu vực châu Á do tổ chức Enterprise Asia khởi xướng. Giải thưởng quy tụ các doanh nhân, doanh nghiệp xuất sắc nhằm tôn vinh những thành tựu kinh doanh nổi bật, tư duy đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng trên toàn khu vực.