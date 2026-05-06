JoyGames đồng hành cùng Tencent Video - Ra mắt sản phẩm game Tiên Nghịch tại Việt Nam

Phát triển từ đề tài có bản quyền

JoyGames cho biết toàn bộ nội dung của Tiên Nghịch Mobile được xây dựng dựa trên bản quyền hợp pháp từ Tencent Video. Việc khai thác trực tiếp IP từ đơn vị nắm quyền được xem là yếu tố đảm bảo tính đồng nhất về nội dung, cũng như cơ sở để phát triển lâu dài. Đại diện nhà phát hành cho biết sản phẩm đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối trước khi ra mắt chính thức tại Việt Nam.

Cam kết phát triển theo nội dung phim

Theo nhà phát hành, Tiên Nghịch Mobile được xây dựng với định hướng bám sát nguyên tác, đặc biệt là phiên bản hoạt hình đang phát sóng. Điểm đáng chú ý là cam kết "phim chiếu đến đâu, tướng ra đến đó", tức nội dung nhân vật trong game sẽ được cập nhật theo tiến độ của phim.

Trong bối cảnh nhiều game mobile thường dừng cập nhật sau thời gian đầu ra mắt, hướng đi này được xem là cách duy trì nội dung trải nghiệm dài hạn, đồng thời giúp người chơi cảm nhận đề tài liền mạch từ phim đến game.

Hệ thống nhân vật cấp cao trong game, bao gồm nhóm Thần Lâm, được giới thiệu với các cái tên quen thuộc như Vương Lâm, Lý Mộ Uyển hay Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu. Các nhân vật mới dự kiến sẽ tiếp tục được bổ sung khi phim mở rộng nội dung.

Bổ sung yếu tố "kết duyên" hiếm gặp trong game thẻ tướng

Bên cạnh phần chiến đấu, game tích hợp hệ thống Tiên Duyên - cho phép người chơi kết đôi với nhau. Khi thiết lập quan hệ, hai người có thể cùng làm nhiệm vụ, nhận thưởng chung và nhận thêm hiệu ứng tăng sức mạnh.

Theo JoyGames, tính năng này không chỉ tăng cường tương tác xã hội mà còn tạo nét riêng cho trò chơi trong dòng game thẻ tướng.

Hơn 60 nhân vật, lối chơi thiên về chiến thuật

Tiên Nghịch Mobile hiện sở hữu hơn 60 nhân vật (tu sĩ), được chia thành 4 phe gồm Ma, Tiên, Nghịch và Dị. Mỗi phe có đặc điểm chiến đấu riêng, tạo ra sự đa dạng trong xây dựng đội hình.

Game sử dụng cơ chế chiến đấu theo lượt 6 đấu 6, thiên về yếu tố chiến thuật thay vì thao tác thời gian thực. Cách tiếp cận này phù hợp với nhóm người chơi ưu tiên xây dựng đội hình và tối ưu sức mạnh nhân vật.

