Juky San: Nhiều người thắc mắc sao tôi làm ca sĩ mà để mẹ bán xôi

Juky San tên thật là Trần Thị Dung sinh năm 1998 tại Lâm Đồng. Trước khi trở thành ca sĩ, cô từng theo học y tá và làm phụ tá cho bác sĩ nha khoa ở phòng khám. Juky San được biết đến khi cover ca khúc Cầu hôn, sau đó ghi dấu ấn bằng các MV nhạc Hoa lời Việt NVCC

Tôi tự hào dù mẹ làm công việc gì

* Xin chào Juky San, vì sao bạn lại chọn làm mới một MV cũ thay vì mình đầu tư cho một bài hát mới?

- Ca sĩ Juky San: Tôi luôn muốn khai thác triệt để một ca khúc của mình. Thông thường các nghệ sĩ khác sẽ có nhạc remix, acoustic nhưng tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó khác. Đối với tôi, khi đã quyết định khai thác một điều gì đó từ sản phẩm của mình không bao giờ là phí cả dù sản phẩm đó không được sự ủng hộ nhiều hoặc mọi người có lỡ bỏ quên nó. Nhưng khi tôi nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy mình tự hào bởi đã cố gắng hết sức cũng như rút ra được bài học kinh nghiệm cho sản phẩm tiếp theo.

* Phiên bản mới của Em là coffee có tốn kém nhiều chi phí?

- Đây là bản phát sinh nên không tốn kém bằng MV gốc nhưng lại vượt gấp 3 lần ngân sách mà tôi dự định trước đó. Dù nói là gấp 3 lần nhưng nó vẫn ở trong khoản mà tôi có thể xoay xở được và mình vẫn còn đủ chi phí đầu tư cho những dự án sau đó. Tuy là người khá xông xênh về mặt tiền bạc nhưng ở từng thời điểm, tôi luôn tự nhủ bản thân phải có cách chi tiêu thật chặt chẽ. Nhưng MV lần này có quá nhiều "kiếp nạn" nên bắt buộc mình phải chi tiền.

* Việc đầu tư nhiều cho khâu quay dựng, hình ảnh có ảnh hưởng đến việc lựa chọn bài hát?

- Tôi hoàn thành phần nhạc trước khi tiến hành quay vì tôi muốn chắc chắn rằng bài hát của mình được chọn lọc kỹ. Ví dụ, sản phẩm lần này dù được làm lại nhưng tôi đổi đến 3 bản phối khác nhau. Tôi đã sửa lại lời và thu âm ở hai chỗ khác nhau để có được bản master ưng ý nhất, thậm chí, tôi thuê một người khác hát bè bên cạnh phiên bản tôi tự bè. Nói chung, tôi làm nhiều thứ để có phiên bản tốt rồi sau đó tôi mới tính đến việc quay.

* Phong cách âm nhạc mà bạn đang theo đuổi cũng có nhiều ca sĩ hướng tới. Vậy điều gì sẽ khiến bạn nổi bật hơn giữa thị trường nhạc Việt nhiều cạnh tranh?

- Tôi nghĩ môi trường nào cũng cạnh tranh, mẹ tôi bán xôi cũng sẽ có một người khác bán xôi ở bên cạnh. Chính vì thế, ở độ tuổi của tôi có nhiều nghệ sĩ nữ và nam cùng lứa với mình theo đuổi phong cách âm nhạc tương tự, nhưng tôi không lo lắng về vấn đề đấy vì tôi nghĩ rằng mỗi người sinh ra đều có sự đặc biệt riêng. Thế nên, mình phải đưa thật nhiều chất riêng của mình vào các sản phẩm âm nhạc để nó trở nên khác biệt hơn.

Juky San luôn ý thức phải làm việc hết mình và sống tử tế NVCC

* Bạn có thể chia sẻ thêm về câu chuyện công việc của gia đình?

- Nhà tôi làm nghề may rèm cửa ở Đức Trọng (Lâm Đồng), mẹ tôi mới bán xôi khoảng mấy ngày gần đây. Mẹ tôi muốn đổi mới công việc sau nhiều năm làm nghề may và cảm thấy không còn phát triển. Mẹ tôi là người nấu ăn ngon, nhiều nhà có đám tiệc cũng nhờ mẹ nấu nên mẹ quyết định mở một xe bán xôi sau nhiều lần lưỡng lự hay ngăn cản từ bác của tôi. Có mấy bác hàng xóm bảo rằng sao con làm ca sĩ mà mẹ tôi lại bán xôi, nhưng mẹ trả lời: "Con tôi làm ca sĩ chứ tôi không làm ca sĩ. Nhưng dù con cái là ca sĩ thì về nhà cũng phải phụ bán xôi thôi". Thật sự, mẹ tôi luôn tư duy rằng việc của ai người nấy làm, mẹ tôi lại thích làm việc như thế dù phải dậy rất sớm dọn hàng và nó cực hơn công việc may rèm cửa. Tuy nhiên, khi gọi điện về nhà, mẹ khoe có khách nhiều hơn, tôi cảm thấy mẹ đang rất vui nên tôi chỉ nhắc mẹ giữ gìn sức khỏe chứ không ngăn cản công việc của mẹ. Bởi ngày trước tôi từng mơ ước mở được một chuỗi xe bán bánh mì ở trước cổng trường học.

* Bạn cảm thấy thế nào về công việc của mẹ?

- Dù tôi không làm ca sĩ hay ca sĩ nổi tiếng hoặc không nổi tiếng, tôi vẫn luôn tự hào về mẹ là một người có tư duy cởi mở về ước mơ của con cái. Mẹ cũng từng phân vân về việc có nên cho tôi đi hát hay không, mẹ không phản đối gay gắt thay vào đó mẹ nói cho tôi những điều thực tế để tôi nhìn nhận một cách lý trí. Mẹ nói nghề nghiệp là thứ nuôi sống mình nên mình làm điều gì cảm thấy tốt nhất chứ đừng làm thứ mà bản thân mong muốn mà mình không có khả năng nuôi sống đam mê đó. Tôi luôn tự hào dù mẹ làm bất cứ nghề nghiệp gì thậm chí là đơn giản nhất.

* Sau khi có bài hit và tham gia Ca sĩ mặt nạ. Cát sê của bạn có thay đổi nhiều không?

- Tôi rất ngại chia sẻ về cát sê nhưng việc tăng cát sê không chỉ phụ thuộc vào việc mình bước ra từ một chương trình và có tiếng vang hơn mà nó còn đi kèm với việc sản phẩm, hình ảnh của bản thân có được nâng tầm hay không. Khi khách hàng quan sát và trả tiền cho mình, họ sẽ có đánh giá nên tôi nghĩ mọi thứ công bằng, cái gì của mình tốt lên thì thù lao được trả cũng tăng lên.

- Tôi thấy mình không hề bỏ qua cơ hội để tỏa sáng tại Ca sĩ mặt nạ vì tôi đã tập luyện hết sức. Lúc đó, dường như tôi muốn bỏ cuộc vì mascot của tôi quá nặng và sức khỏe của tôi lại không đủ đáp ứng cộng với việc phải hát live nữa. Khi xem lại các tiết mục của mình, tôi không hối tiếc gì khi dừng chân sớm, chỉ là mình không thể đồng hành với mọi người lâu hơn nhưng đó là chặng đường đầy nỗ lực và ý nghĩa cũng như đầy tình yêu thương của các anh chị dành cho mình.

* Bạn có bị áp lực đồng trang lứa?

- Có một khoảng thời gian tôi bị như thế khi thấy bạn bè của mình ổn định, sau khi đi học thì đi làm và còn lấy chồng. Có những lúc tôi kiếm được rất nhiều tiền nhưng khi làm sản phẩm thì lại nghèo, có khi còn nợ nần. Tôi tự hỏi cuộc sống của mình có đang bấp bênh không và mọi thứ mình làm đang hướng đến mục đích gì. Sau đó, tôi biết rằng mình đã lựa chọn như thế và chắc chắn mình không biết được kết quả ra sao, chỉ là ở thời điểm đó tôi muốn làm điều khiến mình vui và hạnh phúc.

Juky San thừa nhận bản thân từng trải qua giai đoạn khó khăn, phải mượn tiền làm sản phẩm nghệ thuật NVCC

Tôi từng chiên bột mì để ăn vì nghèo

* Có khi nào bạn cảm thấy mình là một ngôi sao và được đặt ra yêu cầu với mọi người?

- Tôi nhớ khi ra mắt dự án nhạc Hoa lời Việt hay MV Phải chăng em đã yêu, tôi có nhiều show hơn nhưng tôi vẫn nghĩ mình là người mới trong nghề thôi. Tôi chưa từng có cảm giác được săn đón. Tôi chưa bao giờ đặt ra yêu cầu gì quá khó khăn vì tôi không nghĩ mình là một ngôi sao. Và nếu may mắn trở thành một ngôi sao, tôi cũng không muốn để bất kỳ ai áp lực hay khó chịu vì yêu cầu của mình.

* Trong thời gian gần đây, việc bị lập nhóm antifan là điều kinh khủng vì khán giả đã ý thức được "quyền lực" của mình. Juky San đã chuẩn bị tâm lý thế nào nếu phải đối mặt với những điều đó?

- Sự chuẩn bị của tôi là sống tốt từng ngày, khi mình sống tốt rồi mình không sợ gì cả. Còn nếu như ngay cả khi mình sống tốt nhưng việc không may vẫn xảy ra với mình thì mình bắt buộc phải trải qua. Tất nhiên tôi cũng sợ nên tôi cũng đặt ra tiêu chí là làm việc hết mình và sống tử tế.

* Bạn có từng nhận những lời đề nghị đánh đổi tình cảm để có được sự nổi tiếng và những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp?

- Thật ra, tôi chưa gặp một người nào như thế, tôi chỉ nghe mọi người nói với nhau thôi. Tôi cũng chưa rơi vào trường hợp như vậy. Hơn thế nữa, nếu tôi không có tình cảm với ai thì tôi sẽ không diễn được hay giả vờ đang yêu. Tôi không thể gắn bó với một ai đó chỉ bằng một lời thỏa thuận mà không có tình cảm với người đó vì bên trong tôi đã có rất nhiều mâu thuẫn rồi. Nếu còn phải đặt bản thân vào tình huống như thế thì nó trở thành một mâu thuẫn lớn không thể chấp nhận được.

Juky San mong muốn người yêu của mình có ý chí vươn lên, phấn đấu trong cuộc sống NVCC

* Vậy Juky San có từng nghĩ mình sẽ yêu một người giàu có, có đủ tài chính để lo cho mình?

- Tôi không có tiêu chí rõ ràng về bạn trai vì cứ mỗi thời điểm tôi có một gu khác nhau. Tôi nghĩ mình sẽ quen một người có ý chí, họ có thể nghèo nhưng phải có ý chí vươn lên, biết lo lắng cho tôi. Tôi không bắt buộc họ phải lo cho mình nhưng phải có suy nghĩ chăm sóc cho bạn gái. Còn đối với tôi, tiền của ai thì người nấy dùng.

* Bạn có từng phải nhận những lời chê kể từ khi tham gia môi trường showbiz?

- Tôi thường bị chê là giọng và cách chọn bài đều một màu. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói rằng dù đó là một màu nhưng đó màu của Juky San.

* Juky San có sợ bị nói rằng chỉ nổi tiếng vì nhờ hát nhạc Hoa lời Việt?

- Mục đích làm nhạc Hoa lời Việt là để ôn lại những ký ức tuổi thơ cùng gia đình. Nhưng tôi cũng sợ điều đó bởi nếu 5 năm sau mà vẫn bị nói là ca sĩ hát nhạc cover thì không ổn. Tuy nhiên, khi phát hành Phải chăng em đã yêu, tôi đã có dấu ấn và sau đó có thể là những sản phẩm không nổi bật bằng nhưng tôi đã cho mọi người thấy tôi hoạt động nghiêm túc trong lĩnh vực nghệ thuật. Từ đó, tôi cố gắng nhiều hơn nữa.

* Trong cuộc sống Juky San sợ điều gì nhất?

- Nỗi sợ lớn nhất là sợ bản thân không còn muốn cố gắng nữa. Tôi từng có thời điểm rất nghèo, có những ngày tôi phải chiên bột mì để ăn vì không có tiền mua gạo và còn ở ké bạn trong một nhà trọ tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). Dẫu vậy, tôi vẫn mượn tiền mọi người để làm dự án nhạc Hoa lời Việt. Tôi không điện thoại về cho ba mẹ vì tôi thấy mình có thể tự lo được.

- Cảm ơn những chia sẻ của Juky San!