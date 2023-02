Juky San thoát khỏi hiện tượng cover, sẵn sàng vay tiền làm MV

Được biết đến với danh xưng “hiện tượng cover” trước khi tham gia Giọng hát Việt năm 2019, Juky San đã vấp phải nhiều tranh cãi về giọng hát. Bước ra từ cuộc thi, gà bông của Hồ Hoài Anh nghiêm túc theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, biết lắng nghe góp ý từ khán giả để cải thiện những kỹ năng còn thiếu sót.

Gần đây, nữ ca sĩ vừa cho ra mắt EP Symphonies gồm 4 ca khúc Bản giao hưởng mùa đông, Phải chăng em đã yêu, Tình yêu màu nắng, Mùa thu cho em kết hợp với âm nhạc của Mozart, Chopin và Pachelbel. Cô mong muốn đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với giới trẻ. Đáng chú ý, trong sản phẩm Em là coffee vừa ra mắt, Juky San không chỉ tập trung vào giọng hát mà còn chú ý cả vũ đạo để làm nổi bật hơn MV của mình.

Nói về danh xưng “hiện tượng cover”, giọng ca Em là coffee cho biết không xấu hổ về quá khứ bởi bản thân đã có được những bài học từ quãng thời gian đã qua.

Với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, Juky San đã nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả qua các bản cover như Cầu hôn, Yêu em dại khờ, Một đêm say, Mượn rượu tỏ tình,... Ngay sau The Voice - Giọng hát Việt 2019 và Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer 2022, nữ ca sĩ dần khẳng định dấu ấn cá nhân thông qua các bản hit Phải chăng em đã yêu, Bởi vì yêu, Khóc cười.

Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Juky San về hành trình "lột xác" khỏi danh xưng hiện tượng cover và sẵn sàng vay tiền để sản xuất MV, dự án cá nhân.