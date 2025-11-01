Julia Fox gây phẫn nộ với tạo hình Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy

Hôm 31.10, Jack Schlossberg viết trên mạng xã hội: "Hành động của Julia Fox chính là hành động tôn vinh bạo lực chính trị, thật đáng ghê tởm, tuyệt vọng và nguy hiểm. Tôi tin nếu bà ngoại của tôi còn sống, chắc chắn bà cũng đồng ý về điều này".

Julia Fox bị chỉ trích vì khơi lại ký ức đẫm máu của nước Mỹ

Trước đó, trên Instagram, nữ diễn viên Uncut Gems tái hiện hình ảnh của phu nhân Jackie Kennedy với bộ suit màu hồng thấm máu, gợi lại khoảnh khắc vụ ám sát chồng bà - Tổng thống John F. Kennedy, tại Dallas năm 1963. Khi vụ việc xảy ra, nhà lãnh đạo thứ 35 của Mỹ mới 46 tuổi.

Julia Fox nhận tranh cãi sau khi hóa thân thành Jackie Kennedy trong bộ suit hồng nhuốm máu Ảnh: Instagram juliafox

Julia Fox mặc bộ suit tweed hồng, đội mũ pillbox cùng túi xách màu navy, giống hệt trang phục Jackie Kennedy đã mặc trong ngày chồng bà bị bắn.

"Không xem đây là trang phục hóa trang mà là một sự tôn vinh. Sau khi chồng bị ám sát, bà ấy từ chối thay bộ đồ dính máu, nói rằng: Tôi muốn lên án những gì họ đã làm. Hình ảnh bộ váy hồng nhuốm máu là một trong những đối lập ám ảnh nhất trong lịch sử hiện đại: vẻ đẹp và sự kinh hoàng, điềm tĩnh và tàn phá", Julia Fox viết trên trang cá nhân.

Theo Julia Fox, khoảnh khắc đó thể hiện lòng dũng cảm phi thường của Jackie Kennedy - bà qua đời năm 1994 ở tuổi 65 sau khi được chẩn đoán mắc ung thư hạch.

Bà Jackie Kennedy và chồng - Tổng thống John F. Kennedy, tại sân bay Love Field ở Dallas, Texas trước khi xảy ra thảm kịch Ảnh: LIFE

Nữ diễn viên sinh năm 1990 cho rằng việc lựa chọn hình tượng này nhằm nói về "đau thương", "quyền lực" và "việc bản thân sự nữ tính cũng là một hình thức kháng cự". Thế nhưng bài đăng ngay lập tức gây tranh cãi. Một khán giả bình luận: "Có người sẽ làm mọi thứ để gây chú ý. Khi bị chỉ trích thì bắt đầu biện minh rằng đây là cách tôn vinh. Hành động này thật thiếu tinh tế và không thể bào chữa".

Sau thảm kịch, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã từ chối thay bộ đồ dính máu - một hình ảnh ám ảnh đã trở thành biểu tượng về sự mất mát của nước Mỹ Ảnh: Bettmann Archive

Bộ suit hồng lấy cảm hứng từ Chanel của Jackie Kennedy do nhà thiết kế Oleg Cassini thực hiện, chưa từng được làm sạch sau vụ ám sát và vẫn còn vương máu của Tổng thống John F. Kennedy.

Theo tư liệu, người giúp việc của Jackie Kennedy - bà Providencia Paredes, đã đặt bộ trang phục vào túi ngay khi cố Đệ nhất phu nhân trở về Nhà Trắng sau bi kịch. Ngày nay, bộ suit được lưu giữ tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ ở bang Maryland và sẽ không được công bố trước công chúng cho đến năm 2103.