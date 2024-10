'Jumanji 3' đối đầu 'Xứ cát 3' khi cùng ra rạp cuối năm 2026

Sau 2 phần phim đạt doanh thu phòng vé tốt, được giới phê bình hàn lâm và khán giả đại chúng đón nhận, sê ri Jumanji sẽ trở lại với phần 3 (chưa xác nhận tên chính thức). Hãng Sony dự kiến ra mắt phim vào ngày 11.12.2026, ngay dịp Giáng sinh cuối năm cũng như trước thềm năm mới, vốn là cơ hội để các "ông lớn" của Hollywood kiếm tiền.

Dàn diễn viên của 2 phần phim trước sẽ tái ngộ khán giả trong phần 3 này, gồm Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black và Karen Gillan. Đạo diễn Jake Kasdan, người chỉ đạo 2 phần trước, đồng thời cũng quay lại ngồi ghế chỉ đạo. Trong những thông tin sớm nhất vừa được công bố, hiện chưa rõ nội dung sơ lược của phim cũng như ngày ghi hình dự kiến của dự án.

Dàn nghệ sĩ (từ trái qua) gồm Karen Gillan, Dwayne Johnson, Kevin Hart và Jack Black sẽ cùng tái xuất trong Jumanji 3

ẢNH: SONY

Loạt phim Jumanji chuyển thể từ quyển sách thiếu nhi cùng tên ra mắt năm 1981 của tác giả Chris Van Allsburg, kể về một nhóm bạn bị hút vào thế giới trò chơi kỳ ảo và cùng nhau "phá đảo" các nhiệm vụ game. Phần phim đầu tiên là Jumanji: Welcome to the Jungle ra mắt năm 2017 đạt tổng doanh thu 950 triệu USD toàn cầu, phần tiếp theo là Jumanji: The Next Level ra mắt năm 2019 thu 801 triệu USD, trở thành 1 trong những thương hiệu phim chuyển thể từ game ăn khách bậc nhất.

Sau 2 phần phim thành công, việc thực hiện phần 3 này là thử thách với ê kíp. Nhiều nguồn tin cho biết khả năng phần 3 sẽ là phần cuối cùng trong thương hiệu.

Các nguồn tin nhấn mạnh Sony dự kiến phát hành phần phim thứ 3 cùng thời điểm cuối năm như 2 phần trước đó. Tuy nhiên ở phần mới nhất, các nhà phát hành sẽ chiếu phim ở màn hình chất lượng cao IMAX cũng như PLF (màn hình cao cấp định dạng cực lớn).

Bom tấn Xứ cát 3 cũng ra rạp cuối năm 2026, sẽ là thách thức không nhỏ cho nhiều bom tấn khác tại rạp cùng thời điểm ẢNH: W.B

Vào thời điểm cuối năm 2026, hiện chưa có dự án nào cũng của hãng Sony sẽ "đụng lịch" phát hành với Jumanji 3. Song theo Deadline, sẽ thách thức không nhỏ cho Sony khi phải "chen chân" với 2 bom tấn đình đám khác vào thời điểm đó (lịch chiếu của các dự án này là dự kiến). 2 bom tấn đó gồm một phim mới nhất (chưa rõ tên) trong "vũ trụ" Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) của Disney (chiếu 1 tuần trước lịch của Jumanji 3), và Dune 3 (Xứ cát 3) của Warner Bros. (chiếu ngày 18.12.2026).