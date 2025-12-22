Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Jun Phạm làm điều đặc biệt cho fan trước Giáng sinh

Hữu Tín
Hữu Tín
22/12/2025 10:13 GMT+7

Chiều 21.12, Jun Phạm tổ chức đón Giáng sinh sớm cùng Carrot - tên fandom của ca sĩ tại TP.HCM. Sự kiện thu hút hàng trăm người, có cả những người hâm mộ ở nơi xa như Hà Nội, Đà Nẵng… tham dự.

Nam ca sĩ xuất hiện mở màn tại sự kiện với ca khúc Mới ngồi sát. Anh diện quần trắng phối cùng áo đỏ mang đậm không khí lễ hội. Jun Phạm cho biết vừa trở về từ Hà Nội sau Y-concert để kịp gặp gỡ người hâm mộ.

Tại sự kiện Jun Phạm cùng các fan làm bánh gừng, trang trí cây thông Noel... Ca sĩ cùng fan hòa giọng ca khúc Những ngày trời bao la, Rồi sẽ qua… Đặc biệt, anh còn cùng fan nhảy trên nền nhạc Ông xã em number one khiến mọi người thích thú.

Jun Phạm làm điều đặc biệt cho fan trước Giáng sinh - Ảnh 1.

Jun Phạm đeo tạp dề làm bánh, trang trí cây thông khiến các fan không khỏi thích thú

Ảnh: NVCC

Jun Phạm cho biết điều ước lớn nhất trong đêm Giáng sinh và cũng là dự định trong năm 2026 của anh là sẽ tổ chức concert cá nhân. Ca sĩ nói vui: "Anh tổ chức thì mọi người có đi không, chứ làm xong sợ ế vé đó". Jun Phạm cũng cho biết đang chuẩn bị một album mới, dự kiến ra mắt đầu năm sau. "Đa phần là ca khúc do Jun sáng tác nên có hơi lâu một chút. Những gì đặc biệt phải dành thời gian nhiều hơn".

Khi được fan hỏi lâu lắm rồi Jun Phạm không đóng phim, anh cho biết: "Quay phim tốn nhiều thời gian, rồi yêu cầu cả về tạo hình nữa. Mà trong thời gian này, Jun đang rất hăng say với âm nhạc nên phải từ từ lại. Không thể vừa làm album, concert vừa đóng phim được". Anh hy vọng được tái ngộ khán giả trong một dự án điện ảnh, với vai diễn phản diện trong phim thần thoại.

Jun Phạm làm điều đặc biệt cho fan trước Giáng sinh - Ảnh 2.

Jun Phạm với nụ cười "tỏa nắng" khi gặp gỡ người hâm mộ

Ảnh: NVCC

Món quà Giáng sinh đặc biệt của Jun Phạm

Trong phần J-santa thực hiện điều ước, nam ca sĩ cùng nhà tài trợ trao tặng 182,5 triệu đồng cho chương trình Vết sẹo cuộc đời, do Jun Phạm làm đại sứ, nhằm giúp đỡ các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Số tiền tương đương với 5 ca mổ tim, như món quà Giáng sinh dành tặng cho 5 mảnh đời kém may mắn. Vết sẹo cuộc đời là dự án thiện nguyện mà Jun Phạm đồng hành trong suốt nhiều năm cùng người thầy của mình là Ngô Thanh Vân.

Jun Phạm làm điều đặc biệt cho fan trước Giáng sinh - Ảnh 3.

Jun Phạm tỉ mỉ trang trí từng chiếc bánh gừng, tạo nên kỷ niệm Giáng sinh ngọt ngào cùng người hâm mộ

Ảnh: NVCC

2025 được xem là một năm thành công của Jun Phạm khi tiếp tục tham gia loạt concert Anh trai vượt ngàn chông gai, thành viên của show thực tế Gia đình Haha. Cựu thành viên 365 cũng ra mắt hàng loạt ca khúc như Sơn thủy khúc, Bất tuyệt thao thao, Nhẹ tựa khói sương. Anh cũng kỷ niệm 15 năm hoạt động nghệ thuật với dự án Carrot Day. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Jun Phạm cũng thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và dự án giao lưu văn hóa nhằm lan tỏa giá trị tích cực đến xã hội.

'Mưa đỏ' lên sóng QPVN, VTV giờ vàng cuối tuần

'Mưa đỏ' lên sóng QPVN, VTV giờ vàng cuối tuần

Sau 'cơn địa chấn' phòng vé với doanh thu hơn 700 tỉ đồng và giải Bông sen vàng danh giá, 'Mưa đỏ' sẽ chính thức đến với khán giả truyền hình cả nước trên các kênh VTV và QPVN trong hai ngày cuối tuần, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xem thêm bình luận