Jun Phạm sau cơn sốt 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Sau concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình Haha, Jun Phạm lần đầu kết hợp với Bùi Lan Hương trong dự án Nhẹ tựa khói sương. Đây cũng là ca khúc khép lại chuỗi dự án âm nhạc đậm chất văn hóa Việt Nam của giọng ca 8X. Trước đó, anh từng ra mắt Sơn thủy khúc (tháng 12.2024) và Bất tuyệt thao thao (tháng 6.2025).

Jun Phạm ra mắt các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn văn hóa Ảnh: NVCC

Với Nhẹ tựa khói sương, Jun Phạm chọn trở lại với phong cách tự sự, đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ hòa giọng cùng Bùi Lan Hương. Giọng ca 8X tiếp tục sử dụng rất nhiều chất liệu văn hóa dân gian, đồng thời đưa phong cách văn chương mang tính biểu tượng, ẩn dụ vào trong lời ca. “Trong 3 ca khúc, Nhẹ tựa khói sương là bài đầu tiên tôi viết. Việc sáng tác là một trải nghiệm vừa học, vừa làm", anh tâm sự.

Về việc thực hiện chuỗi dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, Jun Phạm cho hay lý do bắt đầu từ lúc làm việc với Ngô Thanh Vân về những bộ phim mang hơi hướng truyền thuyết, cổ tích Việt Nam. Trong đó, nam ca sĩ thích dự án Sơn Tinh - Thủy Tinh nhất.

“Cho đến khi tôi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, có sự truyền cảm hứng từ chương trình, của các anh em nên tôi muốn viết một cái gì đó về những câu chuyện mang đậm chất Việt. Nhưng sau dự án này, tôi sẽ tiếp tục thay đổi hình ảnh để làm mới bản thân”, Jun Phạm bày tỏ.

Màn kết hợp giữa Jun Phạm và Bùi Lan Hương khiến khán giả thích thú Ảnh: NVCC





Lý do Jun Phạm kết hợp với Bùi Lan Hương

Từ những tìm tòi của bản thân, Jun Phạm muốn mang đến những sáng tạo trong âm nhạc về văn hóa Việt Nam theo cách riêng của mình. Đây cũng chính là một trong những lý do để Jun Phạm cố gắng hoàn thành chuỗi dự án 3 ca khúc đặc biệt này. Jun Phạm kể: “Tôi đã cho các anh em trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai nghe ca khúc Nhẹ tựa khói sương. Trong đó, nhiều góp ý tôi có thể kết hợp với giọng ca nữ để nêu bật được thông điệp ý nghĩa của bài hát. Mãi đến khi cùng nhau xuất hiện trong chương trình Gia đình Haha, tôi mới quen và ngỏ lời cùng Bùi Lan Hương”.

Nói về Bùi Lan Hương, Jun Phạm chia sẻ cả hai bằng tuổi nên có thể nói chuyện thân với nhau: “Hương rất dễ thương, mọi người có thể nhìn thấy bạn ở trên sân khấu rất chín chắn và trưởng thành. Nhưng thật ra, Hương cũng rất hài hước và vui vẻ giống như tôi nên hai đứa rất hợp nhau. Không hiểu sao tôi nhìn thấy Hương thì đã nghĩ đây chính là Mị Nương. Điều không ngờ Hương đồng ý liền và hẹn ngày đi thu âm, quay hình”.

Sau hành trình kéo dài với các anh em trong Anh trai vượt ngàn chông gai, Jun Phạm và các nghệ sĩ trong chương trình vẫn sẽ thường xuyên ủng hộ, hỗ trợ trong hành trình nghệ thuật sắp tới. Ngoài ra, anh cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều sự ủng hộ của khán giả khi góp mặt trong các chương trình thực tế ý nghĩa như Gia đình Haha.